Hola chicos y chicas de Gamehag en esta ocasión les traigo un juego que me gustaría mucho que conozcan. El nombre del juego es Dentures and Demons y es del género point and click. También antes de empezar de lleno con el artículo tengo que destacar que se trata de un juego móvil disponible para dispositivos Android. Dicho todo esto comenzamos ya!!





Dentures and Demons es un juego móvil muy interactivo, ya que en ocasiones dependiendo del momento en que nos encontremos vamos a tener que hacer cosas con nuestro celular en tiempo real. Cuando digo en tiempo real me estoy refiriendo a la vida real.Se nos cuenta la historia de un chico llamado Junior quien planifica junto a sus amigos Timmi, Tommy y Tony entrar a una casa que parece estar embrujada y abandonada. Luego de un diálogo lleno de vulgaridades y palabrotas entre amigos, finalmente entran a la casa a través de un hoyo que tiene la misma. Resulta que la única fuente de luz que hay es la del sol que pasa por la ruptura por la que los chicos entraron pero quedaron a oscuras debido a que Tommy es demasiado gordo y por lo tanto sirvió de tapón, quedando su cuerpo una parte fuera y otra dentro de la casa. Debido a que quedaron a oscuras Tony perdió sus lentes así que Junior decide ayudar a Tommy a entrar mientras Timmi busca los lentes de Tony.En eso aparece una extraña anciana que se lleva a Tony quien ahora no puede ver sin sus lentes y así hiba atrapando a todos menos a Junior quien logró escapar. Mientras controlamos a Junior debemos explorar la misteriosa casa para liberar a sus amigos. Más adelante Junior se entera de la anciana planea matar a los chicos como parte de un rito satánico. De una manera loca Junior logra liberar a Timmi y a Tony, sin embargo no se sabía donde estaba Tommy. Luego de seguír buscando al fin Junior encuentra a Tommy pero con una terrible sorpresa, también encuentra a la anciana. Tommy está atado en una rueda con una estrella dibujada y la extraña anciana está con él, ambos están encerrados en la habitación donde se hará el ritual. Junior está al otro lado de la habitación por lo que no tiene forma de entrar al lugar para interrumpir el ritual y salvar a su amigo.La extraña anciana de la cual no se sabe su nombre aún, tiene una conversación con Junior en la que éste último trata de distraerla para pensar en una forma de entrar a la habitación y evitar el ritual. La anciana le dice a Junior que mediante este ritual ella logrará hacer que el señor demonio vuelva. Mientras Tommy está desesperado por librarse de ésta, la anciana comienza el riual sin que Junior pudiera entrar a la habitación a salvar a su amigo. Cuando todo ya estaba perdido, en medio del rito cae sobre la anciana una lámpara de techo dejándola en estado de coma. Este hecho de Junior y sus amigos se hizo noticia y la policía investigando lo ocurrido se dieron cuenta de dos cosas: la primera es que la anciana era en realidad un hombre con peluca y su nombre es Anacleto Ragadé, la segunda es que la lámpara de techo que cayó sobre el anciano tenía huellas por lo tanto alguien debió desprender la misma para que cayera encima de aquel envejeciente.La parte interesante del juego comienza a partir del capítulo 2 donde ya han pasado 10 años desde lo ocurrido en aquella casa. Junior naturalmente ha crecido y es un detective. También sabremos que ha sido de sus amigos a medida avanzamos en la historia. De igual manera conoceremos a varios personajes sobre los cuales vamos a interactuar durante el juego, como por ejemplo el jefe de Junior Pixelado y otros más sobre los que tendremos que investigar. Para inicio del capítulo 2 Junior se entera de que Anacleto Ragadé (que estuvo en coma durante 10 años), despertó y se escapó del hospital donde lo tenían. Junior decide volver a la casa embrujada ya que sabe que el anciano de 80 años podría secuestrar a otra víctima para su nuevo ritual. Y así inicia la gran travesía de Junior Pixelado.Dentures and Demons cuenta con 6 capítulos y la historia que les he contado es tan sólo del primer capitulo. Tiene dos modos de dificultad las cuales son Dentures= fácil y Demons =difícil. Si queremos también podemos jugar el contenido extra del juego que son de 4 capítulos adicionales, para ello debemos pagar un dólar y medio. Aunque el juego tiene contenido extra por lo general esos 4 capítulos adicionales se tratan de cosas que Junior los tiene como recuerdos en la historia principal, por lo tanto podemos jugar la historia principal completa gratis sin ningún problema y por supuesto con el WiFi desactivado si no quieren que salgan anuncios.Ahora pasemos rápido a la parte que más me llama la atención de este juego y eso es el modo en que interactúa con la persona que lo esté jugando. En ocasiones los personajes del juego dicen cosas que le dan una pista al jugador/a de que debe hacer algo con el teléfono para continuar con el juego. Por ejemplo, en la parte en la Junior está en una iglesia y comienzan a sonar las campanas, éste nos dice que el ruido de las campanas le impide a una monja a quien tiene que investigar lo escuche. En este caso lo que hay que hacer es salir del juego ir a opciones y desactivarlas y así dejarán de sonar. También en el capítulo en el inicio Anacleton le pide al señor demonio que lo ayude a encontrar algo debajo de las hojas. En este caso lo que hay que hacer es agitar el celular para así esparcir las hojas.Bueno se que me he centrado mucho en la historia pero la verdad es que me ha parecido muy buena para ser un juego con los gráficos que tiene y claro las cosas siguen más allá de lo que les he podido decir. Espero que hayan disfrutado de este artículo nos vemos pronto con otro artículo. Se despide de ustedes Sacnil1516. Hasta otra!!