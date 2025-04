Deemo: un juego con una triste historia

es un juego de ritmo multiplataforma desarrollado por la empresa Rayark en el 2013, juego que actualmente cuenta con al rededor de 40 álbumes de música.Durante el transcurso de este juego habrá una "criatura" negra y alta que habla, la cual ayudará a Alicia durante la instancia en su hogar.Deemo relata la historia de Alicia, una chica que cae por una ventana en el hogar de deemo sin alguna razón aparente, la cual al ver deemo por donde a caído, tiene una ligera idea de cómo ayudarla a regresar, pero esto llevará tiempo.Deemo al ver a Alicia caer y tomarla antes de que tocara al piso se percató de un pequeño brote que estaba en su piano, un brote que crecía mientras más tocaba y que esperaba ayudar a Alicia haciendo crecer dicho árbol hasta una altura suficiente para salir.Nuestra tarea será ir completando las canciones de nuestro gusto en el nivel que queramos, ya que podemos jugar desde niveles en fácil nivel 1 hasta niveles extra nivel 10. Podemos ir descubriendo canciones ocultas y resolver los misterios que oculta deemo y la "dama misteriosa" que lo acompaña.Ir avanzando en el juego nos permitirá ver cinemáticas que nos mostrarán el desarrollo de la historia y sus complicaciones.Alicia con el tiempo tomara cariño a deemo ya que a deemo le gusta tocar el piano y a Alicia escucharlo. Alicia espera poder regresar a su hogar con deemo pero al final el juego o al menos al estar cerca de este, se darán cuenta que esto no es posible ya que el ya no pertenece a dicho lugar y Alicia tendrá que regresar sola, solo para darse cuenta que todo fue un terrible accidente en el que se vio involucrada y descubrir la identidad de los dos extraños seres.Dicho juego contiene algunos contenidos de paga, pero vale la pena pagar por algunos de estos ya que te ayudarán a mantenerte entretenido un mayor tiempo.El juego es muy recomendable, tanto si solo buscas relajación o si buscas algo complicado, pues como lo he mencionado anteriormente puedes elegir su dificultad, y el que sea de música, queda muy bien con su historia. No tiene casi errores y puedes respaldar tu progreso con la nube. Es muy bueno para pasar el rato y su modo de juego es muy cómodo.Tiene álbumes específicamente de otros de sus juegos como lo es Cytus, juego del cual destaca su canción precipitation y que también se encuentra en deemo. El mismo tiene álbumes propios de deemo y otros que son recopilaciones de algunos artistas como lo es Milli o Ice. Dicho juego en cuestión de contenido es muy basto y completo haci como lo es de historia.Este juego es de bajos requisitos pues aún que sus gráficas son buenas no requiere de un dispositivo moderno (obvio tendrá problemas en Android 2.3 que dudo y funcione). También se encuentra para PS Vita y otras consolas como lo será la switch, pues sera lanzado un deemo para esta próximamente.Si has llegado hasta este punto, quisiera agradecerte por la atención y tiempo que le has dedicado a leer este artículo.Para terminar, este juego se encuentra en la Playstore, si te has interesado en el juego me gustaría me contactes pues te puedo ayudar con algo de este juego.