Deceit : Traiciones tras traiciones

Deceit es un juego en primera persona donde pondrás a prueba tu instinto de supervivencia, donde tendrás que averiguar quienes son los monstruos asesinos antes de que tus compañeros desconfíen de ti o que los asesinos te liquiden.



Plataforma : PC

Precio : Free to play (gratis)

Deceit es un juego multiplayer en primera persona de terror, suspenso y shooter(poco), seis serán los jugadores que se adentraran en este juego, compuesto por cuatro supervivientes y un asesino(los asesinos serán escogidos al azar al entrar en la partida, el juego poca historia tiene, lo que puedes deducir es que seis personas fueron drogadas y no saben como llegaron allí y solo dos de ellos tiene un virus que lo hace transformarse en monstruo.: Tu deber como supervivientes obviamente sobrevivir y llegar a escapar de ese lugar, estarás acompañada de otros cinco jugadores de los cuales no sabes cual sera el asesino, en este juego es muy importante la comunicación con tus compañeros ya que toda clase de decisiones que tomes harán que confíen en ti o sospechen de ti, para esto tendrás que ayudarlos a pasar ciertas partes o hablar con ellos vía chat de voz.Debes encontrar tres fusibles para avanzar a la siguiente zona, en cada zona te iras encontrando objetos para poder defenderte del asesino, como por ejemplo pistolas o focos de luz(son sensibles a la luz) para aturdir al asesino y no logre matarte,ademas, encontraras armadura para durar mas los golpes de armas(por si te disparan por desconfiar de ti) y parte tendrás que fijarte muy cuidadosamente en tus compañeros por si detectas actividad extraño en ellos como por ejemplo que quiera estar solo en una habitación, para que querría estar solo en una habitación dirás tu, pues para que sepas los asesinos deben beber sangre que encontraran repartida por el mapa, con ella cargaran su poder para así poder transformarse y matarte, por eso debes estar atento si escuchas a alguien beber o notas que ha desaparecido sangre de las bolsas, si logras ver claramente que un asesino ha bebido sangre, debes informarlo a tu equipo para que así puedan acabar con el antes de que se transforme.Cada cierto tiempo habrá un apagón de luces y quedara todo absolutamente oscuro, en esos momentos debes acercarte a jugadores que confíes para que se cubran las espaldas o para tener mas defensa, en esos momentos el asesino puede transformarse sin ser visto y así asesinarte, debes estar atento en estos momentos ya que desaparecerán jugadores de tu vista, si te encuentras con jugadores en la oscuridad podrás tener un poco mas de confianza en ellos ya que puede que no sean asesinos pero ojo que igual los asesinos pueden elegir no transformarse.Al estar en completa oscuridad escuchar un ruido de una criatura y esa sera la alerta de que alguien se ha transformado, debes ocultarte o si tienes armas podrás darle cara y si tienes suerte lo dejaras inmóvil por un tiempo, ahora si logra atraparte déjame decirte estas verdaderamente jodi... muerto., ya que te atrapara y no podrás escapar de el.Si logras pasar toda esta pesadilla con éxito llegaras a una escotilla que tardara un tiempo en abrirse, aquí en la etapa final del juego ten cuidado porque de los pocos jugadores que quedaran, no habrá confianza en nadie y como puede ser posible que sea cualquiera no podría salir nadie con vida, en esta etapa del juego el asesino no dudara en transformarse al primer apagón que surja, así que protégete, luego de que se logre abrir la escotilla y hayas entrado en ella con éxito habrás ganado, felicidades.al entrar en una partida el asesino sera elegido al azar, seras notificado con una señal que te dirá que estas infectado junto a tu compañero asesino con el que podrás comunicarte vía chat o voz sin que el resto se entere, tu deber como asesino es recolectar sangre y beberla para así acumular el suficiente poder para transformarte.Debes tener cuidado ya que el resto de los supervivientes podrán escucharte beber la sangre, o también si estas muy cerca de estas bolsas de sangre de igual manera desconfiaran de ti, procura estar en una habitación muy alejada del resto, aparte de esto debes ganarte la confianza de tus compañeros a través de varias maneras, como por ejemplo: debes ayudarlos a conseguir armas o salvarlos si están heridos o con el don de la palabra convenciendo de que no eres el asesino, así podrás llevarte la mayoría de las armas que te pueden matar(escopetas,pistolas).Como ves en la imagen, podrás distinguir a tu compañero asesino que sera marcado con un signo de virus y su contorno resaltara en rojo, como igual deben aparentar ser del grupo de los supervivientes deberán ayudarlos, pero si quieres asegurar armas y objetos valiosos lo mas conveniente es que unas fuerzas con el otro asesino y cooperen para conseguir armas, cuando logres beber la sangre suficiente y las luces se apaguen se viene lo chido.Cuando la cuenta regresiva para el próximo apagón llegue a cero y tengas suficiente sangre bebida, te saldrá la opción de transformarte o no (tu decides), si decides transformarte deberás hacerlo lejos de los supervivientes para que no vean que lo haces y descubran tu identidad ya que al transformarse no se sabe quien puede ser ya que desaparece tu nombre, en este poco tiempo debes atrapas a un superviviente al menos y reducir el numero de ellos antes de que vuelva la luz, al transformarte ganas algunos atributos como velocidad, en estos momentos te recomiendo elegir al superviviente que mas sospeche de ti y acabar con su vida para librarte de toda sospecha, luego de acabar con el debes buscar un lugar para esconderte ya que te des-transformaras.Al momento de estar transformado debes ser cuidadoso ya que la mayoría de ellos no estarán desarmados, sino, equipados con armas y luces que te harán daño ya que como dije anteriormente, eres sensible a la luz, como eres asesino y quieres que retrasen lo mas posible su huida, si encuentras fusibles para abrir puertas debes esperar lo mas posible antes de colocarlo ya que entre mas avancen por los niveles mas difícil se te hará matarlos.y bueno si logras matar a todos antes de que logren escapar habrás ganado, felicidades eres un asesino profesional y muy astuto.para finalizar y no menos importante cabe decir que al ir jugando desbloquearas nivel para tu personaje y nuevas skin, las habilidades te servirán para facilitar algunas cosas en el juego como podrás zafarte del asesino o correr mas rápido, etc, sera una rama de habilidades que tu tengas que elegir que es lo que quieres para tu personaje, eso también se aplica para los asesinos.(las skin solo te servirán para lucir mejor no ayudan en ningún aspecto en el juego)En lo personal este juego me encanto sobre todo para jugarlos con amigos, es muy recomendado, sobre todo ahora que estamos en cuarentena, ademas es gratis, no pierdes nada con probarlo.