Decadencia de los Survival Horror

No es un secreto para nadie que en el mundo, muchos generos han decaido en cuanto consumo o calidad con el paso de los años. Y uno de los que sufrieron esto, fueron los survival horror, aunque por suerte, no fue a gran medida como otros generos. ¿O alguno podria mencionar 3 Shoot 'em up de una buena calidad que haya salido en los ultimos 5 años?, probablemente el primero y ultimo que se les venga a la cabeza sea Cuphead.

Los survival horrors son un genero que, como su nombre nos indica, va directamente hacia la supervivencia y el horror. No hay mucha ciencia en esto. Se podría decir que los juegos de horror han existido hace ya bastante tiempo, Uninvited y Nospheratu: The Vampire son un ejemplo de ellos, juegos que salieron en la década de los 80. Pero estos juegos más que miedo a duras penas y te podría causar una pequeña cesación de escalofríos.No seria hasta la décadas de los 90 en que dicho genero empezaría a formar sus bases, tener una gran popularidad en los medios y entre los jugadores. Siendo en 1992 cuando Alone in the Dark veria luz, siendo uno de los survival horror más aclamados y amados por la comunidad, siendo el pionero del genero y el que sentaría las bases de este, como es el hecho de las criaturas, puzzles, objetos ocultos y una tensión, que muchos juegos empezarían a imitar, una lastima que sus enemigos eran sumamente genéricos. Pero por suerte, en tan un par de años, esto ya no seria un problema para el genero.Para 1995 se nos presentaría Clock Tower, un juego básico, historia, personajes, buena narrativa y múltiples finales. Pero lo que destaca en esta ocasión es sin duda Scissorman. No es una idea muy original, pero es su peculiaridad lo que lo hace resaltar, tiene una apariencia frágil, pero intimidarte a su vez, el cual te perseguirá eternamente para acabar con tu vida haciendo sonar interminable mente sus tijeras, que disfrutaba de acabar cruelmente a sus victimas. Es aquí cuando empezaríamos a ver enemigos mucho más interesante.Resident Evil es un titan en el genero, siendo junto a Silent Hill, el rey del horror en ese entonces. Resident Evil fue un juego que por obvias razones esta inspirados en Alone in the Dark, ya que toma muchos aspectos de estas, como es el hecho de su famoso angulo de cámaras. Sus enemigos en la primera entrega eran de lo más genérico, perros, una araña, tiburones, una planta, y por supuesto, los zombies, pero claro, habían grandes excepciones como los Tyrants y Hunters. Aunque eran buenos enemigos, el principal aspecto de su éxito es su supervivencia. Los enemigos son variados y aunque no son abundantes, se podría decir que son muchos comparado con la escasa cantidad de munición que tendrás a tu favor, Resident Evil no trata de cuantos zombies pudieras matar, se trataba de como te las arreglabas para sobrevivir, y en ciertas ocasiones, era mucho mejor escapar en lugar de pelear. Es esa sensación de sentirse indefenso la que te hace dudar y por consecuencia, sentir temor. Sus posteriores entregas mantendrían la misma energía, agregando nuevos personajes, monstruos u objetos que expandiría el mundo resident Evil, siendo recordada por ser una saga con "los mejores enemigos", como es el hecho de William Birkin, o el más famoso de todos, Nemesis... Una lastima que después de su cuarta entrega, el factor horror se perdería.Silent Hill es un caso curioso, no solo era considerado el mejor survival horror de la época, sino que aún es considerado como el mejor survival horror, y el titulo no le queda nada grande. Su ambientación, música, historia, personajes y el desarrollo de estos están tan bien trabajados. Silent hill en lo que todo tiene un significado y propósito. Los monstruos son una representación de los miedos y deseos más profundos de las personas, personificados como criaturas con un diseño ingenioso. Pero lo que destaca y con mucha razón en este juego es "el otro mundo", siendo conocida como aquella dimensión alterna que cambiara según el estado mental y emocional de la persona que se encuentre en Silent Hill, y por supuesto, Pyramid Head. Pyramid Head no es solo un monstruo más de la saga, ni mucho menos un jefe final de Silent Hill 2, Es el antagonista del juego anteriormente mencionado. Pyramid Head representa muchas cosas en la vida de James, en si, son sus mayores miedos. Pero lo que tiene más importancia es que 1 de los Pyramid Head representa la culpa que él siente por la muerte de su esposa, mientras que el segundo representa el miedo y culpa por no poder salvar a María. Son las manifestaciones de los deseos insatisfechos de James, su lado más oscuro, como las cosas horribles que ha hecho o que ha pensado hacer. Es un enemigo creado por el mismo protagonista del juego y para vencerlo, significa que primero deberá de vencer todos los miedos, culpas y sentimientos. Es un enemigo tridimensional y perfectamente creado.Lo curioso ocurre en cuanto el team silent se ve forzado a abandonar el proyecto y delegarla a otros estudios (siendo Akira Yamaoka, el compositor y director musical del proyecto, el único integrante del Team Silent en seguir con los futuros proyectos). Las ideas eran buenas, algunas increíble, el problema fue que el trabajo se le dio a compañías estadounidense nuevas, que no tenían mucha experiencia en cuanto a la creación y elaboración de videojuegos...Y más si consideramos las gran diferencia cultural, pero en todos los juegos se conserva su increíble banda sonora y ambientación. Una lastima que no hayan podido llegar al nivel de sus anteriores entregas.Grandes juegos del genero seguirían viniendo, Parasite eve, las demás entregas de Clock Tower y uno de los mejores, Project Zero 2. Pero con este bum también vendría un problema, y es que muchas personas no sabían diferencia el miedo y los sustos. Si un videojuego logra incomodarte y hacerte sentir una inseguridad y que te sientas indefenso, PERFECTO. Está cumpliendo su misión, y esto se debe a diversos aspectos. La ambientación y la música juegan un rol importante, y el explorar esta sabiendo que ALGO, en cualquier momento podría atacar, y al no saber que cosa no está atacando le puede sumar punto, por lo general las personas le teme a los desconocido. Silent Hill y Resident evil cumplían este rol de una forma perfecta, pero para dar un ejemplo aún más reciente, tenemos a Dead Space, la ambientación, música y Necromorph fueron brillantes. Pasillos tan estrechos y criaturas tan peculiares funciona...Una lastima que Dead Space 3 no seguiría los mismos pasos.Mientras que los sustos se podría decir que se basa en meros jumpscares baratos y en más de una ocasión se centra más en la acción, cosa que muchos juegos han explotado al pasar el tiempo, FNAF, Fear (sus 2 primeros títulos fueron decentes), Dead Island o los tan recurrentes Slendermans. Claro, también hubo juegos increíblemente buenos y considerados de culto, como Amnesya In The Dark, pero también hay juegos apenas decentes y que son sobrevalorados y aclamado como lo mejor de lo mejor, y uno de ellos es Outlast.Y no quiero que me mal entiendan, yo ame Outlast, tiene un increíble apartado gráfico, una ambientación muy buena, los pacientes pueden causar pavor y su demencia los hace ser unos enemigos intrinseco y atrayentes. Pero el problema viene del hecho de que no tenemos él como defendernos, solo podemos escondernos o morir, el juego nos fuerza a sentir esa sensación de "estar indefenso" no por el miedo, sino porque simplemente lo estamos. En Proyect Zero tampoco podíamos hacer mucho, pero teníamos una cámara que, al usarla de la forma adecuada podíamos evitar perder en el juego, la cual le daríamos constante uso, fue ingenioso. En Outlast hay algo parecido, solo que la cámara es usada en su totalidad para tener un poco más de visión, una buena jugada fue el hecho de que esta podría morir (baterías agotadas).Resident Evil 5 fue un buen juego de acción, en más, no de horror. Su tan brusco cambio de escenario y ambientación fue un factor que los perjudico muchísimo, la abundante munición y enemigos tan genéricos no ayudo para y su abuso de acción solo termino de matar el "horror" del juego... Y Resident Evil 6 no lo hizo mejor.¿Donde quedaron las míticas sagas de horror? Dino Crisis murió por el hecho de volverse un Shooter más, al igual que Dead Space y Resident Evil, algunos fueron olvidados como es el hecho de Project Zero y Parasite Eve, a pesar de ser juegos muy buenos. No niego la existencia de buenos juegos del genero, pero lo que quiero dar a entender es que simplemente los videojuegos de Survival Horror ya no tienen la misma importancia que antes, puede ser por el mero hecho de que en su mayoría, los juegos que salen son malos. Claro hay excepciones como The Evil Within, pero a pesar de ser tan bueno, no fue recordado por el hecho de que aparecían "Survival horror" como es el hecho de "Until Dawn", juego que no merecía ni un 30% de toda la fama el hype que ocasiono, ya que ni siquiera fue tan bueno... ¿O alguno recordaba esta saga a la hora de ver el titulo?. Juegos mediocre se quedan con la fama y premios mientras que juegos buenos son olvidados y cancelados, como es el hecho de Silent Hills PT.Hoy en día ya los survival horror no tienen el mismo peso que tenían en los 90 y mediados del 2000, varias compañías ya no se arriesgan en algo tan complejo, ya que, o haces un juego genérico que solo te sacara un par de sustos, o haces un buen juego del genero que no tendrá mucha fama. Es difícil el marcar un antes y un después en el genero y más viendo lo alto que se dejo el peldaño con titulos como System Shock.