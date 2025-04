Dead by Daylight - Breve descripción y Reseña

Si el Killer te cuelga en el gancho por primera vez, pueden salvarte, lo principal es que la línea de vida no llegue al centro. Tendrás que luchar con la esencia que aparece en el gancho. Mueres y terminas la partida.

Los extraños majetes que lucharan a tu lado y te ayudarán si lo necesitas.

que lucharan a tu lado y te ayudarán si lo necesitas. Los amigos con quien podrás comunicarte con ellos y planear estrategias o distracciones.

con quien podrás comunicarte con ellos y planear estrategias o distracciones. Los trolls que conocen al Killer y le dice la posición de los demás.

En mi segundo artículo hablaré sobre Dead by Daylight, un juego de terror y supervivencia. Dead by Daylight es uno entre muchos de los juegos que nos ofrece Gamehag. En Steam tiene un precio de 19'99 euros con opiniones muy positivas. A parte de para PC, también está para PlayStation 4 y Xbox One.Tengo que decir que el clímax del juego es fascinante, te introduce completamente en una película de terror si lo juegas a oscuras y con cascos, ya que tienes que sobrevivir a cualquier costo y por supuesto intendo llevarte tus extremidades pegadas al cuerpo.El objetivo del juego es que los personajes principales saben que necesitan escapar, volver a casa y salvar sus vidas, pero el asesino está pisándoles los talones y, por lo tanto, no se lo va a poner nada facil. Los desarrolladores de Behavior Digital Inc. han creado un verdadero juego de terror y supervivencia con multijugador asimétrico con asesinos conocidos como Saw, Michael Myers o Freddy Krueger que incluyen ramas de habilidades, las cuales deberás ir mejorándolas al ir subiendo de rango.Habiendo jugado unas 450 horas, me gustaría compartir mi opinión personalmente, aunque he visto varios artículos relacionados, se como va todo lo que ofrece el juego. Este es mi segundo artículo y a diferencia del primero no puedo sacar malas críticas, salvo que se pueda hacer un tanto repetitivo, ya que siempre es hacer lo mismo en cada partida.Una vez entras en una partida, somos cuatro Survivors (supervivientes) y un Killer (asesino). Para los Survivors, el camino a la libertad es reparar 5 generadores, después abrir la puerta y salir corriendo o a través de una escotilla especial, en el caso de que solo quede un Survivor, sí ya se que parece fácil pero no lo es...Al empezar cada partida los generadores están en mal estado y su reparación se toma un cierto tiempo. El proceso de reparación en el juego se implementa de la siguiente manera, es necesario presionar el botón asignado que tengais en el momento adecuado, cuando falla el disparo, la escala de progreso se reinicia y el Killer conoce la ubicación del infortunado Survivor.Los Survivors tienen a su disposición una pequeña habilidad, cuando el Killer se acerca, los jugadores escuchan el sonido de un ritmo cardíaco que aumenta gradualmente. En este caso, hay dos formas de escabullirse, u ocultándose (por ejemplo, en uno de los casilleros repartidos alrededor del mapa) o huir sin mirar atrás. En este caso, te aconsejo que tengas más cuidado, ya que las posibilidades de caer en una de las trampas del Killer son altas.El Killer debe encontrar a los Surviviors y matar a todos, no permitiendo que escapen. La cámara del Survivor es en tercera persona, ya que es muy conveniente para él moverse por el mapa, mirar alrededor, cada esquina es visible.Respecto a la jugabilidad es cierto que jugar es mucho más divertido para un Killer, esto no significa que sea más fácil, él tiene una vista en primera persona, el ángulo es limitado, es bastante difícil encontrar Survivors, incluso durante la persecución, puedes perder de vista a tu víctima. Pero si te coge, digamos que pueden pasar estas tres etapas:Existe una cuarta etapa y es la posibilidad de saltar, pero esta es una probabilidad del 1 o 2%. Cada uno de los Survivors y el Killer tienen un gran número de beneficios, skills y ofertas que se pueden usar antes del inicio del partido, por lo que la probabilidad de éxito es alta. Pero aquí nunca adivinas qué maníaco te estará esperando en el próximo partido, antes del comienzo los Survivors ven a sus amigos, pero el Killer los ve a todos.Lo más divertido según mi experiencia es comenzar a jugar como Killer, ya que empiezas a entrar en contacto con los mapas y tienes menos tensión que a la hora de que un loco asesino este buscándote para engancharte a un gancho cual vaca en el matadero. Aparte de verlos huir de tí cuando tienes una motosierra en la mano jejeje.En Dead by Daylight hay tres tipos de jugadores que podrás encontrarte como Survivors:Como Survivor una táctica que recomiendo es que mientras 2 reparan un generador, los otros 2 distraigan al Killer, con suerte podreis escapar rápidamente de manera fácil, ya que en este juego cada segundo cuenta.Para concluir, hoy en día, Dead by Daylight, debido a su originalidad y su atmósfera densa y deprimente (todo muy darks), difiere de los muchos juegos de supervivencia y da muchas impresiones mezcladas con adrenalina que te pone de los nervios. Si eres de las personas que les gusta sufrir como yo, este es tu juego, no es caro aunque tenga ya 2 años largos, el juego lo vale y de gráficos no están mal para ser de 2016 además que los desarrolladores van sacando nuevos asesinos.Yo al juego le pondría un 7.5 de 10. Lo recomiendo.Un saludo y espero que os guste. Perdonen si las imágenes no son de buena calidad.PD: Toda crítica es constructiva, gracias por su atención.