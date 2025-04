De Android a Steam: Modern Combat 5

En este articulo quiero hablar de un juego de disparos en primera persona que disfrute mucho en Android y me lleve la sorpresa de que fue publicado este año en la plataforma para pc gaming más usada.

Mis artículos sobre videojuegos de pc en su mayoría se basan en juegos baratos, de bajo requerimiento, y que tengan una jugabidad más arcade, esto debido a que uso en mi trabajo (que no posee mucho poder). Esto me obligo a tener que usar una cuenta secundaria de steam para este equipo donde tengo juegos free to play, juegos que, regalados, o simplemente juegos para poder farmear cromos.

Si bien tenía casi todos los géneros cubiertos, el único juego de disparos en primera persona “realista” que tenía era Homefront, un juego con una historia basada en una invasión” ficticia de china, si quieren leer un artículo sobre este tienen el que escribió el usuario iiinetoiii

https://gamehag.com/es/articulos/neto-opina-de-homefront







Debido a esto me puse a revisar la tienda de steam y me encontré con un viejo conocido para mí, Modern Combat 5, un juego de disparos en primera persona creado por Gameloft, una de las empresas más importantes en el desarrollo de juegos para sistema Android, recuerdo que hasta me compre un joystick de Android solo por este juego. Aún más para mi sorpresa en la tienda de Steam este título se encuentra totalmente gratis.



La realidad de este juego es que es un intento de Call of Duty desarrollado para móviles, esto quiere decir que con un equipo de poder de procesamiento regular no tendríamos problemas en ejecutarlo.









Este juego es bastante aceptable dentro de lo que buscaba para mi tiempo libre, su multijugador está bastante poblado, si bien es un poco aleatorio el emparejamiento con otras personas por lo general funciona bien. Posee una campaña dentro de todo aceptable, que funciona en forma de misiones utilizando energía para entrar a ellas (como en la mayoría de juegos Android) pero el multijugador no tiene límite ni requerimiento.





Los modos del multijugador son:

Todos contra todos

Combate por equipos

Captura la bandera

Vip

Control de zona

Avalancha

Carga

Tendremos distintas clases que nos permitirán usar determinadas armas que a su vez podremos ir mejorando y desbloqueando mejoras a medida que las usemos y encontremos los planos.

Las clases principales son:

Soldado (fusiles de asalto)

Explorador (subfusiles)

Francotirador (largo alcance)

Artillero (escopetas)

Apoyo (armas pesadas)





Las demás se deben desbloquear con una moneda del juego o mediante micropagos.

Si bien hay gente que se queja de que este juego es Pay2Win, la realidad es que no llegue a ver muchos casos de desbalanceo desmedido, si bien es verdad que uno puede pagar para comprar cofres o mejoras que dan más resistencia al personaje o desbloquea armas más letales, no se me hizo injugable.





Los puntos negativos que le veo al juego principalmente son el HUD del juego que no fue adaptado para pc, ya que tiene los botones correspondientes del táctil de un celular (aunque en las opciones lo podés sacar directamente). El recoil, que es prácticamente inexistente en este juego, pero tampoco se puede ser tan exigente siendo un juego de porteado de móvil a pc, y los menús que claramente son los mismos que en la versión Android.

Cabe destacar que se agregó una modalidad Battle Royale, que logre probarla, si bien el límite de jugadores es de 100 en todas las partidas se inicia en un promedio a 50 jugadores, es una modalidad que cumple todo lo básico, es un poco divertida, y para darle una probada a este sistema de juego la verdad que no está mal, mi preferencia está en el duelo de equipos, pero de vez en cuando esta bueno entrar en este agregado.





En términos generales es un juego divertido, entretenido, que nos va a dar algunas rabias y otras rachas buenas, con un sistema de mejora de armas, armaduras, personajes, y con una experiencia simple de Battle Royale. Un CoD gratis, para equipos de requerimientos mínimos.