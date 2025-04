Day of the Tentacle, viejo pero imperdible

Hola comunidad de gamehag, hoy vengo a hablar de uno de mis juegos favoritos de la infancia, Day of the Tentacle, era una ventura gráfica desarrollada por el extinto estudio Lucas Art propiedad de George Lucas (creador de Star Wars). En los 90 las aventuras gráficas estaban en todo su esplendor, ya que eran exclusivas de pc, y el mundo de las consolas no podía por aspectos técnicos crear o portar juegos asi, lo que le dio un puch enorme al género el cual se podía dividir en dos tipos, las aventuras más serias como la saga indiana jones o Dig y otra que fue la más exitosa que enfocada en la comedia y las caricaturas, Sam y max.

En 1993 sale al mercado Day of the Tentacle, como la segunda parte de una saga llamada Maniac Mansion, por ello en muchos países se llamó Maniac Mancion 2. El juego entraba al mercado a luchar contra otras aventuras muy conocidas y populares en aquel entonces como Sam y Max, Monkey Island, Leisure Suit Larry, Grim Fandango, pero Day of the Tentacle se supo diferenciar por una historia más alocada y con temática no utilizada hasta el momento en aventuras gráficas que fue el viaje en el tiempo, y también la modalidad de utilizar distintos personajes.

El Juego

Day of the tentacle al ser una aventura gráfica aplica el uso de todo el mapa o escenario disponible para añadir interacciones con el jugador, cosa que fue la piedra de tope para las consolas por años ya que hacia obligatorio el uso de un mouse, recordemos que en ese entonces no existían tipos de aventuras gráficas con selección de eventos u opciones como las que creo Telltate, solo estaban las point and click.

Este juego también se impuso sobre varias aventuras gráficas gracias a tener versiones en varios idiomas, cosa muy poco común en aquellos años que la mayoría de los juegos eran en inglés o en Japonés. Y hay que mencionar que también había un pequeño truco anti piratería que uso este juego, dado que al principio del juego debíamos armar una batería y las combinaciones de elementos solo estaban en el manual que venía en la caja del juego, esta opción fue eliminada en la versión remasterizada para steam.

La historia.

Day of the Tenctacle nos ponía al mando de tres personajes, bernard un nerd que era el líder (el mismo de Maniac Mansion 1) y sus dos amigos, Laverne una chica bastante bruta, y Hoagie el clásico rockero de los 90, los tres tenían la misión de ayudar al Dr edison con sus experimentos de viaje en el tiempo, pero todo sale mal y dos tentáculos cerrados por el doctos logran viajar en el tiempo a través de las letrinas del tiempo, así logran apoderarse del mundo, lo que nos lleva a viajar en el tiempo para detenerlos y volver el mundo a la normalidad por lo cual cada personaje queda destinado a una época distinta del tiempo.





A medida que vamos avanzando debemos interactuar de manera simultánea entre el pasado, presente y futuro, por lo cual cada personaje es destinado a una época distinta, laverne termina en el futuro donde los humanos son las mascotas de los tentáculos, bernard queda en el presente para ayudar a comunicarse con sus amigos, y finalmente Hoagie termina en el pasado en el tiempo de la fundación de estados unidos. Tendremos que pasar varios puzles y obstáculos para conseguir detener al tentáculo, y entremedio nos topamos con diferentes NPC que nos van dando pistas y a la vez agregando más locura al guion de este juego.







Aspectos gráficos.

Este juego fue desarrollado para PC que en esos tiempos requería solo de tarjetas de 16bit, 2mb de ram y 107 megas de disco duro, cosa que ahora hasta el más barato de los teléfonos tiene. El diseño del juego era con un estilo caricaturesco, con muchos elementos y referencias de la cultura pop, y ademas se podían encontrar muchos easter eggs de otras aventuras gráficas. Es muy destacable que había un diseño personalizado para todo, ya fueran personajes, elementos, o escenarios, sin duda un juego que era muy completo para aquellos años.

Actualmente Day of the tentacle cuenta con una versión remasterizada disponible en steam, GOG, App Store y Playstaion store, esta versión esta mejorada gráficamente, cambiando los gráficos pixelados por unos vectorizados, ademas de mejorar las voces, textos y el sistema de manejo con el Mouse y añade el uso de mandos para consolas. Por ultimo nos regalan la opción de jugar completo la primera aventura de Bernard que es Maniac Mansion 1 disponible entrando desde el juego al ordenador del doctor.









Recomiendo este juego ya que su remasterización esta muy bien hecha, ademas es considerando unos de los juegos de culto que todo gamer debe jugar antes de morir, ademas su historia es buenísima y te dará varias horas de entretención y partidura de cabeza (si no usas guías), aprovechen que esta con descuento en steam. Bueno Comunidad espero que les haya gustado, gracias por el apoyo y críticas recibidas en artículos anteriores, espero que tenga buenas fiestas, y no olviden de compartir aunque sea un poco con su gente, sus futuros yo se lo agradecerán, un afectuoso saludo para todos nos leemos.