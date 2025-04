Day of the Tentacle Remastered - Analisis

Bienvenidos al Day of the Tentacle (Día del Tentáculo), la versión clásica de este juego fue hecha en 1993, y la versión remasterizada fue hecha el 2016. Por favor lean hasta el final antes de evaluar el artículo, no les llevara más de 10 minutos. Gracias.

Double Fine, la empresa que lleva Tim Schafer, recreo este clásico de culto después de 20 años. Creado originalmente por LucasArts, y una continuación de Maniac Mansion (1988), Day of the Tentacle nos permite salvar el mundo de un tentáculo mutante usando a tres personajes a la vez para resolver los distintos rompecabezas en varios periodos de la historia gracias a una máquina del tiempo. La versión remasterizada cuenta con gráficos y efectos de sonido, música y diálogos de voz de la nueva generación de aventuras graficas, con los controles originales (mapeados según la versión en ingles) y comentarios de los desarrolladores.

HISTORIA:

Unos años después de los eventos de Maniac Mansion, volvemos a la mansión en donde se han avistado tentáculos mutantes debido a los desperdicios tóxicos que están generando. Uno de ellos le comienza a crecer manos y ha jurado derrotar a los humanos y obtener... ¡el dominio total del mundo!







Ahora, Bernand y dos nuevos personajes, Laverne y Hoagie, reciben una carta del laboratorio del Doctor Fred Edison escrita por el tentáculo verde (el bueno), quien les informa que el doctor ha atado a los tentáculos en el sótano de su mansión. Partiendo inmediatamente, los chicos irrumpen en la casa. Bernand logra encontrar el laboratorio secreto y libera a los tentáculos, quien uno de ellos es el malo. Fred descubre que Bernand ya los ha liberado y es demasiado tarde. Los dos descubren que los tentáculos son parte de la maquina que produce los desechos tóxicos y Fred pudo haberla apagado para evitar que existieran. Pero para eso los chicos tendrán que desactivarla, ¡ayer! Una máquina del tiempo los envía al pasado para prevenir este accidente pero por desgracia la fuente de energía, un diamante falso, se rompe, provocando que Hoagie viaje al pasado, Bernand se quede en el presente, y Laverne la envíen al futuro.







Atascados en el pasado, presente, y el futuro, el jugador deberá controlar a los tres personajes, cada uno con sus propios puzles, y ayudarlos a volver al día de ayer del presente y apagar la maquina. Solo así podrán salvar al mundo. Y después de eso el Dr. Fred les pedirá que se vayan de su casa.





JUGABILIDAD:

Como en los clásicos de LucasArts (Monkey Island) podemos jugar con el mouse y el teclado. El clic izquierdo te permite mover a tu personaje y ejecutar una acción, el clic derecho sirve para ver las acciones disponibles en un objeto, llamados verbos. Estos son, con sus teclas rápidas (que están mapeadas según el juego en ingles):

Abrir/Cerrar (O/C): Puedes manipular las puertas con estas acciones, incluyendo cofres, capsulas, etc.

Usar (U): Puedes manipular los objetos en el escenario (palancas, botones, etc.) y algo ocurrirá. Si el objeto te pide usarlo con otro objeto que está en tu inventario o en el escenario aparecerá la acción Usar con... Haz clic derecho para cancelar esta acción.

Agarrar (P): Si puedes llevarte un objeto, usa esta acción.

Hablar con (T): Puedes hablar con personajes con esta acción. Si hay algo que puedas decirle, se abrirá la ventana de dialogo.

Tirar/Empujar (Y/S): Puedes mover objetos en el escenario empujándolos o tirando de ellos.

Mirar (L): Puedes obtener una descripción de un objeto. Si el personaje no tiene nada que decir pero miras el objeto igual, este dirá “Bonito” o “Fascinante”.

Dar (G): Podemos regalar un objeto de nuestro inventario a alguien con esta acción. Por defecto esta acción es Usar. Algunos objetos solo pueden ser dados en vez de usarlos con otros objetos.

Todo lo que no esté clavado en el suelo y podamos agarrarlo aparecerá en nuestro inventario (I; botón central del ratón). Desde ahí podemos combinar los objetos en el inventario o en el escenario y ver qué pasa. Si queremos mirar un objeto desde el inventario hacemos clic derecho y elegimos el icono de acción correspondiente, en este caso es una lupa.

Cuando hablemos con alguien aparecerá la ventana de dialogo. Recuerda agotar todas las opciones, algunas pueden contener pistas. Si queremos omitir un dialogo podemos presionar el botón de punto. También podemos usar los números del 1 al 6 para seleccionar las distintas opciones. Si agotamos todas las opciones la conversación terminara. Si no tenemos nada nuevo que decir podemos igual hablar con el personaje pero no tendrá mucho que decir.

Tenemos un par de opciones extra para disfrutar de la experiencia de Día del Tentáculo. Podemos alternar entre la versión clásica y la remasterizada con la tecla F1. Esto cambiara los gráficos, los efectos de sonido y la música, aunque las voces seguirán (recuerda que el juego original salió en 1993, en aquel entonces no había efectos de voz) Podemos completar el juego en la versión clásica, o completarlo en la versión remasterizada. Además de esto, podemos saltar las escenas con el botón de retroceso, e incluso resaltar los objetos manipulables en la pantalla con el botón shift. Por último, para alternar entre los tres personajes, mientras no estemos en una escena o dialogo, pulsamos los botones uno, dos o tres: Hoagie, Bernand, y Laverne respectivamente. Una vez que sean controlables, aparecerán imágenes de ellos en el inventario, y también recibirás una notificación apenas estén disponibles.

Ahora, en este juego no tendremos ayuda alguna, ni tampoco un sistema de pistas directas. ¿Qué tenemos que hacer?



Experimentar con el escenario. Usar los objetos del inventario con frecuencia puede ser un desperdicio, pero a veces cosas locas pueden ocurrir cuando haces esto. Esto incluye todo lo que puedas manipular, incluyendo los personajes. Si usas un objeto pero no pasa nada, a veces el personaje tendrá algo importante que decir, resaltando tu error.

Los personajes están conectados con el tiempo. En otras palabras, al resolver algunos puzles, el escenario de alguno de los personajes en el pasado, presente o futuro cambiara (veras a través de una escena los cambios). Si hay un puzle que no puedas resolver, intenta volver más tarde. A veces los puzles no pueden resolverse hasta que hagas otra cosa antes en otro espacio-tiempo. Presta atención a estos cambios.

Intercambia los objetos necesarios con otros personajes. Puedes enviar cualquier objeto pequeño e inanimado (no vivo) a través de la capsula de tiempo. Para hacer esto, elige un objeto del inventario y haz clic en el rostro de otro personaje. La primera vez veras como corren para agarrar el objeto enviado. Si pones el objeto en la capsula de tiempo cualquiera puede agarrarlo manualmente. Para enviarlo rápidamente haz el primer paso. Ten en cuenta que si un personaje está ocupado o detrás de algo que no puede atravesar (una puerta cerrada), para llegar a su capsula del tiempo, no podrá recibir ni enviar objetos.

Habla con todos. Agota todas las opciones de dialogo. Presta atención a lo que tengan que decirte, a veces no valdrá la pena pero algunas conversaciones tienen pistas escondidas. En algunas ocasiones un personaje no controlable puede contener información secreta si les das un objeto del inventario. O algo loco también puede ocurrir.

Explora. Mira en todas las habitaciones, algunas tienen puertas pequeñas que contienen objetos. Todo lo que agarres te servirá. Una vez hayas explorado todo, busca que puedes hacer. Si encuentras un puzle, pero no los puedes resolver todavía, vuelve más tarde hasta que encuentres el objeto necesario.

¿Quieres saber más sobre el juego? Puedes activar los comentarios de desarrollador antes de empezar una partida nueva. Pero puedes configurar esta opción desde el menú en cualquier momento. Te recomiendo que los desactives si es la primera vez que juegas a Día del Tentáculo, ya que las voces de desarrollador bajan el volumen del juego.

Por último, ¡este juego incluye el Maniac Mansion original (en ingles)! Puedes empezar a jugarlo con Bernand, el personaje elegible del juego, en una habitación que incluye una computadora con el juego. El juego pesa alrededor de 10 kilobytes y solo tiene efectos de sonido y música de aquella época. No hace falta jugar a este juego para entender los eventos del Día de Tentáculo, aunque es una segunda parte del primer juego de aventuras de LucasArts, algunos eventos son mencionados por los ocupantes de la casa.

EVALUACION: 10/10

Me reí, me fruste un poco intentando resolver los puzles, y aun así este juego promete un par de risas aquí y allá. Juégalo todo lo que quieras, te seguirás riendo. Encontraras referencias ocultas a otras obras de George Lucas y otros juegos de su compañía inclusive. Tanto los veteranos como los de la nueva generación disfrutaran de esta obra de culto, en la versión clásica o la versión remasterizada.





Gracias por llegar al final. “¡Ahora largo de mi casa!”