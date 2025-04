Day Of Defeat

Año 1944. Los aliados se enfrentan a la Alemania nazi y tú, un simple soldado, te encuentras en medio del conflicto más grande que ha conocido el planeta.





Aparezco en medio de una ciudad que ya lleva un tiempo sufriendo las consecuencias de una guerra, llena de edificios destruidos por las bombas, con el único objetivo de conquistar seis zonas señalizadas por seis banderas y controlarlas hasta expulsar al enemigo de la ciudad.

Compruebo que tengo balas en mi fiel rifle M1 Garand y escucho disparos a lo lejos. Pienso ‘hora de hacer el trabajo por el que nos pagan’.

LLego a una gran plaza y me escondo mientras empiezo a notar como sube la cantidad de adrenalina que me recorre las venas y apenas me asomo veo a un soldado alemán que trata de esconderse entre los escombros. Disparo.

"Estúpido, estúpido, no le has dado y ahora sabe donde estás… corre!!! Creo que llevaba un rifle de francotirador así que hazlo en zig-zag."

Tengo la sensación de que mis propios latidos del corazón hacen un ruido ensordecedor al correr mientras veo por el rabillo del ojo como una bala atraviesa el pecho del soldado que estaba a mi lado hace apenas unos segundos.

"Sigue corriendo, no te detengas y usa el rifle, lanza tus granadas y haz que agachen la cabeza."

Gasto un cargador sin ningún resultado y apenas tengo tiempo de volver a cargar el rifle antes de ver como otro soldado alemán aparece girando una esquina. Me dispara con su rifle Mauser K98 de cerrojo… falla… yo no. Cuatro disparos acaban con la vida de ese infeliz pero no me paro a mirarlo, veo una bandera a lo lejos, la última que nos queda por controlar y corro a por ella.

Me falta el aire, los pulmones me van a estallar y aún así sigo repitiéndome ‘corre imbécil o vas a conseguir que te maten’.

Noto un pinchazo en la pierna y veo como toda la zona del uniforme se va poniendo roja a la vez que siento como la vida se me escapa literalmente del cuerpo estando apenas a unos metros de llegar a la bandera. Me agacho y escucho como las balas silban justo donde hace un segundo estaba mi cabeza.

Una última carrera, un salto y llego a la bandera… inmediatamente empieza a sonar una música mientras mis compañeros gritan de alegría por haber conquistado la zona.

Estos fueron mis primeros 60 segundos jugando al Day Of Defeat. Un minuto que me enamoró y me enganchó a este juego al que después de 17 años desde que lo probé aún sigo jugando de vez en cuando.





UN POCO DE HISTORIA:





El juego comenzó siendo en 2001 un mod del Half Life, inspirado en el primer Counter-Strike pero con importantes diferencias y una temática mucho más atractiva para mi gusto: la Segunda Guerra Mundial.

Al iniciar la ronda escoges qué tipo de soldado quieres ser y te darán el arma asignada a ese soldado por lo que no tienes que comprarlas como en el Counter-Strike. Al morir reapareces a los pocos segundos por lo que la acción es mucho más continua.

Al principio sólo había dos bandos disponibles, los alemanes y los americanos, aunque más tarde añadieron a los ingleses. Podías escoger entre llevar un rifle (Kar98 o Garand), un subfusil (MP40 o Thompson), un fusil de asalto (MP44 o BAR), una ametralladora (MG34, MG42 o Browning M1919) o un rifle de francotirador.

No contabas con muchos cargadores por lo que a veces te veías obligado a soltar tu arma y cambiarla por alguna de otro soldado muerto.

Si buscase alguna palabra que describiese al juego sería:DIVERSIÓN.

Al reaparecer al inicio del mapa cuando te mataban el juego permitía que la acción fuese mucho más continua y hacía que el juego en equipo fuese muy importante ya que por muy bueno que fueses al tener un flujo infinito de enemigos necesitabas al resto del equipo para avanzar y controlar las zonas.

La primera y mejor consecuencia es que mientras que la comunidad del Counter-Strike siempre fue bastante tóxica por lo competitivo que era el juego la del Day Of Defeat siempre fue mucho más amigable.

El juego fue creciendo, fueron añadiendo mapas creados por los desarrolladores del juego y otros muchos creados por los usuarios e introduciendo cambios en las armas, texturas, animaciones... hasta llegar a la versión 3.1 que fue la versión con la que el juego por fin se convirtió en un peso pesado con una comunidad de jugadores realmente grande, llegando al punto en el que Valve decide incluirlo entre los primeros juegos que se podían adquirir en la recién creada plataforma Steam. Así cuando apareció Steam en el 2003 con apenas un puñado de juegos en su catálogo el Day Of Defeat era uno de ellos.

Un año después el juego tocó techo con la versión 1.3 y a partir de ahí se inició un lento declive hasta casi acabar por desaparecer. Hoy en día, los pocos jugadores con los que cuenta el juego son, en su gran mayoría, usuarios que ya llevan muchos años jugando.

El juego hoy en día está desfasado en todos los sentidos: gráficos, texturas, animaciones… y aún así me sigue pareciendo treméndamente divertido.







QUÉ SUPUSO EL JUEGO PARA MI:





Como ya he dicho el juego era pura diversión: montones y montones de jugadores y servidores disponibles, clanes, mapas oficiales y creados por la comunidad... y todo se resume en: sales, corres y disparas a todo enemigo que te encuentres mientras intentas llegar a las banderas, muere y vuelve a empezar. Al no tener que esperar a que acabe la ronda había mucha más acción, la gente no tenía miedo a morir por lo que el juego era muy dinámico y si, por ejemplo, llegabas a una zona defendida por un francotirador o una ametralladora podías sacrificarte para localizar al enemigo por el bien del equipo... al fin y al cabo estarías otra vez en acción en unos segundos.

También hacían que el equipo que jugase mejor tácticamente tuviese ventaja, al poder avanzar y controlar mejor cada zona del mapa, esto se veía sobre todo en los partidos entre clanes.



La comunidad era genial, podías conocer a montones de usuarios, jugar para reíros o en serio y nadie se lo tomaba a mal, al contrario. Eso sí, lo más divertido era siempre tener un micro y los cascos...

Yo tuve la suerte de estar en un clan que durante más de un año estuvo en el Top-5 de clanes de España, con gente estupenda con la que llegamos a hacer quedadas para conocernos en persona. Cuando jugaba con ellos solía hacerlo con una ametralladora, y aún recuerdo algunos de los grandes momento jugando contra otros clanes :)

También se montaron eventos como La Gran Guerra donde participaban cientos de usuarios para recrear durante los días que duraba el evento la Segunda Guerra Mundial, con batallas que duraban 6 horas en las que se conquistaban o perdían zonas de Europa hasta derrotar a uno de los dos bandos.







…

En fin, todo eso ya pasó. Años después apareció una versión nueva con el motor Source del Half-Life 2 pero el juego nunca llegó a tener el tirón de la primera parte.

No creo que ya mucha gente nueva pruebe este juego pero al menos espero que así os suene.