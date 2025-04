Dark Souls, ¿Un juego difícil?

Dark Souls, un titulo recordado como uno de los juegos más difíciles de los tiempos actuales, pero ¿Realmente es un juego demasiado difícil?, esa pregunta la analizaremos aquí, y mostrare mi punto de vista del juego.

Antes que nada, quiero aclarar que solo tomare de referencia la primera y tercera entrega de esta saga, más que no me agrade, es que no la he jugado, dejando eso de lado empecemos.

Diré algo que no muchos me creerán, Dark Souls no es un juego difícil.



Se que muchos tendrán esta cara, después de todo, a los 3 minutos de comenzar en Dark Souls 1, ya te tiran a un jefe con una espada rota, pero, antes que nada, déjenme explicarme, iremos por partes, empezando por mecánicas, luego zona inicial, enemigos y por último jefes.

Mecánicas

El juego esta lleno de diferentes modos de juego, desde un asesino capaz de matar de un golpe sin dejar que lo toquen, hasta un verdadero tanque con pesadas armas causando daños masivos, así que para hablar aquí más fácil veremos las mecánicas básicas de los juegos.

Clase Inicial: Dependiendo de nuestra clase inicial, podemos empezar con ciertas armas, armaduras, escudos e incluso algún hechizo, piromancia o milagro.



Almas: Moneda del juego que dejan los enemigos al morir, al morir nosotros, dejas las almas en un lugar cercano al que moriste y puedes ir a recogerlas, pero si te matan en el camino, las perdiste para siempre.

Frasco Estus: Nuestra principal curación dentro del juego, podemos mejorarlas para que curen mas y obtener una cantidad mayor de curaciones, se recargan en las hogueras, en la tercera entrega existe un frasco especial para recuperar mana.

Hogueras: Lugar donde podemos subir de nivel (solo en el primer juego), llenar frascos estus y resetear a la mayoría de los enemigos y teletransportarnos a ellas desde otras hogueras.



Guardiana de fuego: Cumple la función de subir de nivel en la tercera entrega, en la primera si matamos a alguna, la hoguera cerca de ella dejara de funcionar.



Estadísticas: Las estadísticas en Dark Souls las obtenemos dependiendo de la clase inicial y podemos aumentarlas con cierta cantidad de almas en las hogueras.

Esquivar: Es un salto con pirueta que evita que los ataques nos den, según entendí del segundo juego, este es el que peor tiene esta “habilidad”, cabe destacar que mientras más peso llevemos, más tiempo llevara el rodar y levantarse.



Zona inicial

En Dark Souls 1 al iniciar, podemos notar que ya tenemos armadura, y nuestra arma es una espada rota, nos dan un minitutorial para enseñarnos el juego, en caso de jugar en pc esto no nos sirve, nos toca aprender solos, pero al llegar después de la primera hoguera, un demonio salvaje aparece para matarnos, aquí podemos elegir enfrentarnos ese ser o salir corriendo, lo mas sabio es lo segundo, cuando escapamos por una puerta pequeña cerca seguiremos con el tutorial, si, TUTORIAL, aquí al fin nos armaremos con algo contundente y con un escudo, luego nos dan los frascos de estus y finalmente, tras matar a unos enemigos débiles, por fin llegamos de nuevo en la sala del jefe, esta vez, a matarlo, la batalla resulta difícil para principiantes, pero una vez muerto, por fin saldremos de allí.



En cuanto a la tercera entrega, empezaremos con todo lo perteneciente a nuestra clase ya equipado, los enemigos, aunque me duela admitirlo, son mucho mas difíciles, tanto que llegan a matarte un par de veces antes de llegar con el jefe del tutorial, un jefe muchísimo más difícil y complejo que el de la primera entrega, se nota que quisieron hacer para/ el cierre de la saga.



Enemigos

Lo dicho anteriormente, en el Dark Souls 3, son una verdadera tortura lográndote matar de un combo, en cuanto a la primera entrega, estos resultan difíciles ya que no hay nadie que te diga a donde ir, teniendo 3 caminos tras el primer jefe, por lo que puedes llegar a enfrentarte a enemigos que resulta bastante difícil de matar al comienzo del juego.



Jefes

En el Dark Souls 1 te da un ataque al ver que el segundo jefe, aquel que te ha de haber matado un par de veces, a mitad del juego se vuelve un enemigo más del montón, un poco nerfeado, pero despreciando tu esfuerzo al matar uno, ya que en esa zona habrá muchos. En cuanto al resto de jefes es un simple “esquiva y ataca”, parece fácil, pero resulta bastante complejos con unos jefes, uno que recuerdo con especial cariño, es la batalla contra Artorias (el de la imagen), una batalla no muy difícil, pero el saber su historia, y luego matarlo llega a ser triste, pero reconfortante de cierta forma.



En la tercera entrega, esta mecánica avanzo, dándole una segunda e incluso a algunos una tercera fase, las mejores batallas contra jefes que recuerde, mi favorita es contra los vigilantes del abismo, habiendo un líder, el jefe, y cada poco levantándose uno ya sea para atacarte o atacar al líder, simplemente genial, al derrotarlo el líder revive y consumiendo el poder de sus compañeros caídos te enfrenta una vez más, épico a mas no poder.



Y… ¿A todo esto dónde queda la dificultad?

Simple mi joven padawan, todo lo que dije parece ser solo un plus a admitir que el juego es dificil, pero no, desde el tutorial no te tratan como un niño que tiene que ser llevado de la mano, te tratan como un adulto, te tiran a los problemas con apenas conocimientos, lo que te queda es aprender, aprender y aprender, hasta que lo consigues, se vuelve como una oda a la vida, pelear o rendirte, si no te rindes, aprendes, y cuando lo notes, todo será fácil, nadie te guía, pero puedes analizar cual es el verdadero camino, casi todos están contra ti, pero habrá quienes te apoyen y te harán el camino mas fácil, podemos quedarnos en una zona fácil subiendo de nivel lo mas que podamos o tirarnos la peligro, los enemigos se volverán mas fáciles, grandes retos, gigantes en todo su esplendor, llegaran a ser sumamente fáciles, incluso sin estar preparados, las mecánicas básicas se transmiten entra juegos, eso hace que al jugar un título, ya sepas jugar a todos, pero no por eso te confiaras, ni subestimaras a los enemigos, ni a los más débiles.



Dark Souls no es difícil, simplemente no te trata como alguien que no sabe qué hacer, porque tu meta esta clara, terminar el juego, así que solo te da un arma, un escudo y te dice, “ve y demuestra que puedes terminar este camino”, no es difícil, porque lo único que debes hacer es estudiar, aprender, analizar a los enemigos, gestionar los recursos lo más que puedas para poder estar fuera un poco más, debes ser prudente y regresar cuando sea necesario y descansar un poco, no es difícil, porque ninguno de sus jefes te mata de un golpe, pero recuerda, incluso hasta el mas veterano puede caer ante el primer enemigo, por algo logras derrotar hasta dioses, ¿no?



Bueno, esto es todo, me puse a reflexionar mucho en la ultima parte, jajaja, disculpen si los

confundí, pero bueno, adiós.