Cyber Hunter (Mi opinión)

Bienvenidos amigos!! Aquí les traigo un artículo más, esta vez hablando de un juegazo recién estrenado, un nuevo Battle royale que le hará competencia a los battle royale de móvil tanto pubg, CD y free fire, quizás hasta les gane a estos juegazos en un futuro, lo digo porque este juego es bastante único a pesar de ser de el mismo género, el juego es conocido como "Cyber Hunter". Sin más que decir espero les guste el articulo y lo disfruten.

Cyber Hunter un juego en tercera persona del genero battle royale disponible para dispositivos móviles, tanto para Android como iOS, fue estrenado hace poco exactamente el 25 de abril de este mismo año si no me equivoco, en esa misma fecha se encontraba disponible para descargar en la tienda de Play store totalmente gratuito, podes buscarlo y descargarlo sé que lo disfrutaran mucho. Es un juego muy parecido a la dinámica de Creative destrucción o quizás algunos dirán Fornite, pero para mí no se parece en nada a fornite, ya que es un juego del estilo futurista así como Apex legends, en el cual tanto las armas como los 2 personajes disponibles, tienen apariencia futurista y de animación al estilo anime, claro con algunos detalles que le dan originalidad, algo que me asombro de este juego es que podes trepar las casas, arboles, etc, todo tipo de cosas que se encuentren en el entorno del juego, además también podrás deslizarte, si amigo podrás usar el “Pakour” durante toda la partida y llegarles a tus oponentes de sorpresa, y así ganar la partida a tu estilo.

PD: Cuando fui a ver la APP para descargarlo me asombre, tenía muy poco que había salido y ya tenía más de 3 millones de descargas, totalmente una locura.



Bueno amigos no solo lo de hacer Parkour me asombro, tiene varias cosas muy chulas en el juego que descubrirás si juegas este juegazo. Primeramente todo comienza creando tu personaje, algo que me encanto ya que nunca había visto un battle royale donde te crees detalladamente tu personaje. Gracias por ofrecernos esta opción creadores de Cyber Hunter, explicare todo lo que contiene este comienzo:

Creación del personaje:

Primero deberemos de tener 2 personajes disponibles, en los cuales son “Max” el personaje masculino y “Zero” el personaje femenino, estos personajes tiene una grandiosa historia en el cual se las contare.





Max: Un policía que luchaba por la justicia con ayuda de su gran amigo el sargento Havey, estos 2 grandes amigos luchaban juntos por la justicia o por el bien, pero tristemente un tiempo después hubo una explosión en el cual le causo grabes heridas y fracturas a Max y su amigo había quedado totalmente desaparecido en ese desastre, un tiempo después de haber despertado Max de un largo sueño porque había quedado en coma se dio cuenta del gran daño que le causó la explosión, y de que le habían implantado una columna vertebral de ultra titanio, haciéndose así mitad robot y mitad humano, un tiempo después se unió a la fuerza de Wanderer para regresar en combate y luchar por el bien.





Zero: Una chica robótica que no tenía nombre, solo se solía llamar como un numero de producto o algo así, después de un tiempo por cosas de la vida o por casualidad conoció a una Hacker profesional llamada Natalie, en el cual le dio el nombre de Zero, estas dos personajes mientras pasaban tiempos juntos se fueron queriendo mutuamente, a pesar de que la chica robot no podía sentir los sentimientos, pero paso algo grandioso ella si podía sentir amor hacia la otra como si no fuera un robot, ellas no podían vivir separadas ya que pasaron mucho tiempo juntas y se querían mucho, pero tristemente Natalie murió por una enfermedad que poseía y que no tenía cura (bastante triste :c), a pesar de ese gran dolor que sentía Zero sabía que nunca la olvidaría a ella y todos los recuerdos bonitos a su lado, pero así es la vida, ella debía continuar con su vida a pesar de ese dolor.





Después de haber seleccionado el personaje que más guste lo siguiente seria la modificación del personaje, primero que todo sería escoger el aspecto del personajes, en cada aspecto respectivo cambiara el peinado, cara, color del cabello, ojos, rostro, etc. Lo siguiente seria modificar las “apariciones”, en las apariciones se encuentra el cambio de rostro, el tono de la piel podes ponerlo el color que desees tanto negro, marrón, rojo, si todos los colores jaja, también podes seleccionar el color natural o normal del personaje. Lo siguiente seria el rostro detalladamente, ósea que podremos modificar la nariz, los ojos, la boca, los cachetes, las cejas, toda la cara sinceramente, tanto si lo quieres pequeño el ojo o grande, o la boca grande o pequeña o moverlos de lado a lado como quieras. Después de haber pasado ese paso, lo siguiente seria el maquillaje del personaje donde podremos cambiarle el estilo de la pupila del ojo, si un ojo de gato, de estrella, de corazón, entre otros disponibles, también podrás cambiarlo de color, podrás cambiarle el diseño de las cejas y el color, y por ultimo maquillarla toda la cara, claro si es el personaje femenino, si es el masculino no tendremos esa opción creo xD. Por ultimo tendríamos que seleccionarle el conjunto al personaje óseo la ropa y la acción que queramos que haga, si bailar, etc.





Después de haber pasado por este gran comienzo lo siguiente seria el tutorial o entrenamiento del juego, en el cual te explicara exactamente todo lo básico del juego para que aprendas su jugabilidad, es bastante sencillo y fácil de aprender como todo battle royale, después podrás jugar partida contra bots para que vayas entrenando y hacerte más Pro en el juego.

Existen 2 modos de juegos, tanto bots como contra jugadores de otro lugares del mundo, ya dependerá que servidor estés jugando. Podremos jugar tanto individual, Dúo y Squad.





Durante la partida habrán 100 jugadores que caerán de una nave bastante futurista, en el cual al lanzarte del avión iras cayendo en una patineta voladora (Tiene nitro la patineta), luego deberás ir a una zona exacta que quieras ir del mapa ( Sobre la patineta me recordó a Free fire jeje), Al caer deberás armarte rápidamente buscando armas de alcance largo y corto, también deberás buscar armadura para aguantar más tiros y botiquines para curarte, también encontraras otros objetos como para hacer un muro o pared para defenderte y otros objetos que aún no tengo claro para que son, también ahí explosivo y podrás construir. El objetivo de la partida será ganar, y te preguntaras ¿Cómo gano?, fácil amigo mío, deberás enfrentarte a los demás jugadores y quedar tu o tu equipo en pie, todo dependerá el modo de juego. Para ganar la partida debes ser inteligente, deberás de tener una estrategia y buena puntería para evitar de toda costa que te maten. Recuerda que podrás usar el parkour durante la partida, sin embargo puede ser peligroso porque te pueden detectar fácilmente de lejos, pero de cerca es otro nivel amigo, podrás arrasar con tu oponente sigilosamente, como todo un Crack. Por otro lado debes tener en cuenta que el mapa se ira cerrando para que la gente no campeen en la partida y los mate la zona.

(Esto se volvió Suculento :3).



En este juego nos ofrece armas únicas y vehículos futuristas, ahí vehiculó acuático y terrestres y quizás hasta voladores pero no lo tengo claro aún, pero amigo te digo algo estos no son vehículo como los de free fire que son unas tortugas corriendo, estos alcanzan una velocidad increíbles (200 km/h), más que todo las motos.





¿Les gustaría saber cuáles son las armas de este juegazo?, pues no se preocupen que aquí se la traigo mis panas, les traer algunas y más usada del juego.

Alfa de libertad: Es un rifle automático de grande alcance, también causa buen daño de cerca. Es el arma más importante del juego y la primera arma que crearon del juego para los nuevos jugadores, es parecida a la Scart.



Tiburón: Una escopeta con apariencia similar a un tiburón, por eso se le dio ese nombre. Es una escopeta semiautomática que causa un gran daño de alcance muy cercano, solo para distancia cerca ya que de lejos no llegan las balas.



Omega: Una arma semiautomática muy parecida a una ametralladora o es exactamente eso es, es un arma de alcance cercano muy buena para causar poco daño pero rápidamente con sus tiros continuos y una gran capacidad de balas, no es recomendad usarla de alcance largo.



Soulsnatcher: Un arma de largo alcance conocida también como un rifle de francotirador, puede causar un grandísimo daño de alcance largo y si aciertas de cerca claro también puede causar mucho daño, es muy difícil de usar pero es muy buena arma.



Me faltaron algunas de las armas, pero por lo menos les traje las principales del juego. Algunas puede ser difíciles de usar y otras muy fáciles de usar, todo dependerá de tu estilo de juego, puntería y precisión durante el combate.

El mapa que nos ofrece el juego es bastante grande y bonitos, que entornos y ciudades muy sencillas pero bien diseñadas, algo que tomaron en cuenta el que casas tiene puertas jaja, lo digo porque varios juego battle royale a los creadores se les olvido o le dieron flojera ponerle puertas a la casas jaja. En el mapa posee desierto, puentes, agua, bosque, casa y hasta una isla en toda la esquina, lo veo muy bien el mapa para explorarlo completo.





Gráficos: El juego tienes unos gráficos exquisitos, es una obra de arte para los battle royale y lo que me encanto es que está bien optimizado. Si nos fijamos en sus gráficos veremos que los personajes tienen unos diseños muy hermosos, el diseño de todo el mapa está muy bonita también, el efecto de los disparos y el diseño de las armas esta excelentes. Todo lo veo perfecta, esta 10/10 a pesar de ser un juego para móvil.





Para concluir les recomiendo este juegazo, merece que lo prueben promete una experiencia diferentes que la de costumbre que nos da los battle royale, tendrás horas y horas de pura diversión, invita a tus amigos también para que disfrutes el doble. Bueno sin más que decir les mando un abrazo y espero que lo hayan disfrutado un montón.

Aquí les dejo el tráiler de este juegazo: