Custom Robots V2 nintendo 64 opinión y juego

Hola amigos de la comunidad de gamehag hoy les traigo un juego que en sus tiempos fué lo ideal para las batallas de robots podría decir que es una joyita de juego, Custom Robots V2 un juego donde podrás desafiar rivales para conseguir piezas mecánicas y mejorar tu status como jugador de combates al estilo transformers bueno comencemos con el artículo..PD: Todas las imágenes que verán a continuación fueron tomadas por mi persona para brindarles mejor resolución de imágenes y puedan disfrutarla tanto ustedes como yo :)Este es un maravilloso juego de combate para la consola de super nintendo 64 la cual consiste en desafiar a tus rivales para conseguir la famosas piezas mecánicas e inclusive nuevos robots, recuerdo que para cuando salió este juego yo tendría unos 11 años apróximadamente ya que este juego fué lanzado para el 2008. Este juego tiene una versiónla cual fué adaptada para gráficos eny muchos años después fue lanzado esta nueva actualización con un contenido de mejora visual en 3D llamado Custom Robotsla cual muchos aficionados de esta consola tenían altas espectativas de que fuése mucho mejor que la versión anterior, estos robots cuentan almenos 1000 puntos de vidas que tienen por nombre "energía" son hechos al estilo transformers los cuales traen consigo un set de armas y quipaje un poco completo.Hay variedad de piezas mecánicas las cuales puedes conseguir derrotando a tus rivales entonces te preguntarás ¿cúales son esas piezas? ¿como son esas piezas?. Bueno yo como buen ciudadano les explicaré con lujos y detalles, existen 5 itemsel casco le brindará a nuestro robot un poco más de resistencia ante los golpes de tu contrincante así que puedes elegir de modo abierto entre los que tengas desbloqueados para mejorar tu status al momento de batallar. Los botines te brindarán un salto más alto para poder burlar objetos que obstruyen tu vista y de esta modo podrás realizar tu contra-ataque aéreo a tu contrincante, se dicen que estos botines te brindan también la capacidad de desplazarte por el suelo para poder derribar a tu compañero y tardará un poco en levantarse tras su respawn. Las alas de propulsión no sólo te mantendrán un cierto tiempo en el airé sino que también podrás desplazarte de modo lateral para burlar algún ataque de tu contrincante. El lanza granadas será de utilidad para cuando quieras hacer un daño en área de forma aérea a tu oponente. Y el último será el bombardero corredizo el cual se despliega de forma terrestre y rebota entre las paredes causando un daño en áera tras ser acertado.Existe diversidad de contrincantes para armar una batalla al estilo transformers y todos en su mayoría apostarán sus robots ó piezas nuevas para cuando ganes obtendrás automáticamente la pieza ó en su lugar el robot de tu enemigo, todas estas partes pueden tener un beneficio para tí por el status de vida ó ligereza todo dependerá de como edites a tu meca-robot de cierto modo también podría no beneficiarte tanto ya que las piezas de los robots pueden llegar a ser tan pesádos y perderías mucha movilidad al momento de huir de un bombardeo. Hay oponentes fuertes que probablemente no tengan tanta movilidad pero sí mucho daño ó puede haber alguno con más movilidad pero con poco daño, podrás ver el status de tu rival antes de batallar así que equipate mejor que él para que no pierdas tan rapido <3 .Este juego no tiene tanta trama como muchos otros y en cuanto a gráficos este fue actualizado a 3D gracias a los desarrolladores de la compañía (Noise) a mediados del 2008 fecha en la que fué lanzada esta joyita. Digámos que los gráficos no son como a los que acostumbramos actualmente ya que esta fué una de las primeras consolas en sacar a flote las valiosas dimensiones con mejor perspectiva de ambientación y códigos con mayor animaciones, en cuanto al memory card creo que sólo era de una capacidad muy baja alrededor de 512 por lo que se necesitaba tener una conectada al nintendo 64 para guardar todas tus partidas, y pues ya saben como dice el dicho : "No importan los gráficos cuando el juego está completo" así que si buscan un juego de batallas robóticas éste es el tuyo.Es un juego muy sencillo por lo tanto no necesitarán en ser muy expertos para hacer cualquier tipo de combos ó al momento de desplazarse, tenemos al mando los clásicos botones A > B , Cruzetas , Joystick, botones superiores, letra Z y botones amarillos. No se ha perdido la vieja costumbre del jugar pasando molestias porque el joystick era uno de los primeros que se dañaba jaja vaya que recuerdos :,) en fín no tengo quejas ante el funcionamiento y sincronía del mando así que puedo decir con certeza que es aceptable . (He ahí el meme)Una de las primeras curiosidades el que el juego parecía muy inspirado en el famoso animé "Los Medabots" cuyas peleas eran con robot vs robot y se le era insertada una moneda para activarlos antes del combate, y el primer en ser dañado y expulse su moneda estaba fuera de juego. Soy del tipo de personas muy perceptivas y al jugar esto me dí de cuenta muy rápido, de hecho este juego fué creado en japan como muchos otros asó que esta fué mi primera impresión :0 , dentro del juego también existe algo llamado "Robocannon" se supone que es un lanzador de los robots al momento de batallar el cual puedes manipular y una vez lanzado el personaje en forma de cubo es transformado al estilo "Los transformers" otra curiosidad jaja increíble :3 abajo estáre dejando imágenes de referencia para que lo entiendan mucho mejor.Este juego me ha gustado ya que es más de acción y no importa en que idioma lo juegue siempre te quedará gustando su modo aventura por su pequeña ambientación en 3D y la diversidad de enemigos que te irán tocando a medida que avanzas , tengo la última imágen de referencia como curiosidad del animé "Los Medabots" la cual les estaré dejando abajo para que tengan una idea de la relación que tiene el juego y su posible animación de donde habrán sacado la idea de este grandioso juego, y bueno para ir despidiendome espero este artículo séa de su agrado estaré aceptando críticas constructivas para seguir redactando lo mejor para ustedes. Hasta otra oportunidad gente <3