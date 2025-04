¿Cuál es el mejor Gears of War?

Dentro del extenso número de videojuegos en el género “shooter “en tercera persona, destaca una saga que fue desarrollada por la hoy tan aclamada Epic Games (empresa desarrolladora de Fortnite) y que actualmente sigue con la dirección de The Coalition, esta es Gears of war. Pero, alguna vez te has preguntado, ¿Cuál es el mejor juego de la saga? Si es así, te invito a seguir leyendo el artículo.

¿De qué trata Gears?

En resumidas cuentas, Gears of War transcurre en un planeta ficticio llamado Sera, el cual tiene un historial de conflictos que lo llevaron al borde de la destrucción. Tras una crisis en la demanda mundial de energía, los humanos descubrieron bajo tierra la Imulsion (fuente de energía usada en Sera). Luego de una serie de incidentes, los seres humanos fueron atacados por los Locust, una raza de seres que vivían bajo tierra. Gran parte de la humanidad fue aniquilada durante el primer ataque de la Horda Locust, también conocido como "Día de la Emergencia". En ese momento la COG tomó el mando y dio los pasos necesarios para asegurar la supervivencia de la raza humana, instaurando la ley marcial y luchando contra los Locust, es en este momento donde empieza la historia de la saga Gears of war en los videojuegos.





La Saga

Desde el momento de su lanzamiento, Gears of war fue un rotundo éxito, catalogándose así como uno de los denominados “vende consolas” de Microsoft; esto fue debido a su cautivante historia y personajes carismáticos, esto transcurrió del mismo modo durante los tres primeros juegos de la saga. Sin embargo, en el 2013, Epic Games hizo en coloaboracion con People Can Fly, Geor of War: Judgment, el cual es catalogado como el peor juego de la saga y posiblemente el inicio del declive de una saga de videojuegos, que hasta ese momento era fenomenal.





Hace tan solo dos años, en el 2016, salio a la venta Gears of War 4, prometiendo llevar de nuevo esta saga a la cúspide de los videojuegos como lo fue su primera trilogía; las opiniones respecto a este último se encuentran un tanto divididas, sin embargo, es indiscutible el decir que este juego no nos hizo recordar las emociones transmitidas por los inicios de la saga. Tal vez, una de las razones por las cuales el último juego de la franquicia no fue tan bien recibido como los tres primeros, fue por el integrar lock boxes en la experiencia del jugador (aunque estas eran meramente cosméticos) y un season pass que trajo distintas quejas por parte de tanto quienes los compraron como los que no. Pero entonces, ¿Cuál es el mejor juego? En lo personal, el mejor juego de la saga es el Gears of War 3.





¿Por qué Gears of War 3?

Tal vez se trate de una razón meramente sentimental, o tal vez muchos de ustedes estén de acuerdo conmigo, pero Gears of War 3 nos planteó la mejor conclusión de un sin fin de emociones vistos a lo largo de la saga. El ver por momentos como todo está acabado, donde no hay una vuelta atrás y al parecer todo culminara de la peor manera, ver una de las muertes más tristes en la historia de los videojuegos (ya saben de quien hablo) y el ver cómo le afecta a Marcus las acciones ocurridas en el videojuego. En definitiva, Gears of war 3 nos muestra el verdadero valor de la amistad y si pudiera resumir este videojuego en una frase seria “Hermanos hasta el fin”.



Si te gusto este artículo, piensas lo mismo que yo o por el contrario tienes otros pensamientos con respecto a este tema, te invito a ponerlos en la caja de comentarios. Muchas gracias por leer.