Cube - The Jumper - Breve Reseña Personal. (b_s)

Qué tal amigos? Esta vez os traigo el juego de la Steam Key Random que me tocó en el cofre sorpresa al recolectar 1500 Gemas. Se trata de Cube – The Jumper, un juego indie, simple y de plataformas en 2D que lo podremos adquirir en Steam por 1’59 originalmente, pero se encuentra rebajado a 0’39 con un 75% de descuento. Sólo disponible en inglés.Esta breve reseña la he hecho por si os toca el mismo juego y queréis saber de qué va o por si pensais adquirirlo de Steam, ya que aquí en Gamehag no lo podemos canjear por gemas.En primer lugar, os diré que representaremos a un cubo rojo con carita sonriente a lo largo de 10 niveles que fácilmente podremos completar en media hora. Cube- The Jumper se hace entretenido y fácil, pero es muy corto, la única complejidad que podemos tener es a partir del nivel 7 hasta el 10 (con la posibilidad de buguearse los niveles 7 y 8 del juego).Una peculiaridad de los niveles es que puedes elegir desde el primer momento que nivel jugar, no van progresivamente, puedes empezar el juego jugando al nivel 8 y después jugar el nivel 2, no ocurre exactamente nada. Y también tenemos un modo Sand Box donde podremos crear nuestros escenarios y jugarlos (como el que vemos bajo).Y lo del bug de los niveles 7 y 8 es que cuando mueres, te reaparece el cubo sonriente fuera de la pantalla, esto requiere un parche o una reconfiguración de los niveles para que mejore el juego y no sea una mala experiencia en un juego tan corto.En estos 10 niveles tendremos que esquivar pinchos, lava (como vemos bajo) y otros obstáculos con el objetivo de presionar algunos botones pegados a la pared que desbloqueen las barreras que nos impiden el paso para completarlo.Gráficamente, es un escenario que tiene negro el fondo y las plataformas, con bordes que limitan la movilidad de nuestro cubo en gris con manchas negras (creo que simulando la bedrock de Minecraft xD) y ciertos toques de "lava" en algunos niveles, no tienen nada de especial, sencillos y rellenan el fondo de una forma muy minimalista mientras juegas. En algunos niveles, mal hecho por que las barreras que limitan el mapa no están, dejando la posibilidad de traspasar y salir del escenario desapareciendo de esta manera de la pantalla y no obteniendo el logro del nivel (como ocurre por ejemplo en el nivel 8).Respecto a la música, suena la misma canción de fondo que en “This is not a jumping game” (otro juego de plataformas mucho mejor que éste y más creativo) y tengo que decir que al principio te puede parecer bien o aceptable, pero a los 3 minutos sonando lo mismo en bucle empieza a molestar (y mucho), y además se reinicia al morir.La jugabilidad es mala en mi opinión, los controles son básicos ( son las flechas de dirección) y poco precisos, ya que al saltar te deslizas demasiado,parece que el suelo esté lleno de aceite y también hay una especie de bug que podemos saltarnos la mayoría de obstáculos presionando la flecha derecha o izquierda a la vez que saltas (flecha hacia arriba), y de esta manera poder “volar” evitando ciertas plataformas y facilitando mucho el nivel.Y por último, comentar que es la clase de juegos simples y genéricos que no te llenan lo suficiente para decir me gusta, pero sí para decir para que me haya tocado gratis no está mal. Por ello mi valoración a Cube- The Jumper es de un 4 sobre 10 por los niveles mal programados.En conclusión, el título, para nada original, describe el juego tal y como es, sin misterio alguno. ¿Recomiendo este juego? Pues sinceramente si tenéis que pagar por él no, para nada, pero si os toca gratis en una Steam Key adelante, jugadlo y pasareis una media hora entretenida mientras consigues sus 16 logros. Tras conseguirlos seguramente lo desinstalarás y no lo volverás a jugar más XD.Un saludo y espero que os haya gustado. ¡Toda crítica ayuda a mejorar!¡b_s se despide hasta la próxima!