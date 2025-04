CS GO, ¿cómo aprender a jugar?

Muy buenas a todos, con otrora había detallado esta guía pero no llego a formar parte de los artículos (sólo quedo en el foro), varios usuarios me pidieron que me esfuerce para que llegue dentro de los artículos. Me propuse a mejorarla y esforzarme más, tengo pensado subir variedad de guías para aquellos a los que les cueste desarrollarse en un juego (las guías serán de varios juegos, si quieren que cree alguna en especial solo deben comentarla). A continuación detallare una serie de aspectos esenciales para un mejor manejo del Counter Strike: Global Offensive (los pasos más importantes para convertirte en un mejor jugador). Espero les guste :), desde ya muchas gracias.

En primer lugar, ¿qué es CS GO?

Counter Srike: Global Offensive es un videojuego del estilo shooter en primera persona, este mismo fue desarrollado por una gran compañía de videojuegos reconocida como Valve. Valve retomo los principios de sus anteriores Counter Srike, pero en este caso mejoro notablemente los gráficos del juego y aplicó nuevas características que cambiaron casi por completo la meta del mismo. CS GO cuenta con una diferenciación de rangos según tu experiencia y desenvolvimiento en él. Posee diversos métodos de juego, el matchmaking, casual, carreras de armamentos, deathmatch, entre otros; pero la mayoría de los jugadores se enfocan en el matchmaking (para adquirir un rango). En esta nueva entrega de Counter Strike se le ha dado mucho interés al modo competitivo, incluyendo un buscador de partidas online, en donde se juega una partida 5 vs 5 al mejor de 30 rondas (15 del lado ct y 15 del lado tt), es decir, al que llegue a 16 ganadas, y otra forma de juego 2 vs 2 donde se debe llegar a una suma de 9 rondas ganadas. En un principio solo estaban disponibles servidores europeos y estadounidenses, pero con el auge en Sudamérica han agregado servidores en Brasil para que no haya problemas con ping alto. La forma de emparejar a los contrincantes es mediante a un rango, que se obtiene al ganar 10 partidas, de esta manera el sistema evalúa el rendimiento en cada una y genera un rango que una vez obtenido se puede subir o bajar. Se puede hacer la búsqueda de partida en solitario o desde 2 a 4 personas más, haciendo un total de 5 en el último caso, dejando la posibilidad de que "una premade" (jugar con conocidos) tenga total libertad para jugar en el mismo equipo sin problemas.





En segundo lugar, ¿el rango es importante?

En mi caso he de decir que no es lo más importante. El rango es algo que debes conseguir a medida que notas tus mejoras dentro del juego, es decir, primero tienes que adquirir un gran concepto de juego, tener un buen uso del aim y un gran conocimiento de mapas, entre otros. El rango es lo último que debes conseguir, primero obtén las horas necesarias y experiencias posibles para ser un gran jugador o en lo posible tener manejo del juego.





Por último, destacare diversos aspectos para que practiques día a día y veas tus mejoras. Tener paciencia y repasar cada cosa que explico a continuación, darle mucha importancia ya que me han convertido en un gran jugador.

Nunca dispares corriendo: Muchos jugadores tienen la manía de correr o moverse cuando disparan (más que nada si vienes de jugar otros shooters), nunca lo hagan porque las armas poseen un recoil y este debe compensarse. Espera que el arma vuelva a estabilizarse y luego dispara, si tienes una mira dinámica lo veras con facilidad (mientras la mira se achique mayor será la precisión). Existen tipos de mapas del workshop que te ayudaran a encontrar el recoil exacto. Recuerda que la práctica te ayudara a fortalecerte en este aspecto, como todos saben, poseemos una memoria muscular que se acostumbra a nuestras acciones, por eso es importante adecuarla con buenos métodos. Otras formas de garantizar un buen recoil es agacharse o mantener el shift apretado, compensara de buena manera el recoil.

Practica tu aim: Es muy importante tener un buen uso de las armas, para ello descarga mapas del workshop (aim_botz, yprac, etc), metete en servidores comunitarios de ffa y deathmatch, utiliza con mayor frecuencia las armas que más te cuestan controlar el recoil. Si te gusta ser awper, práctica mucho con ella, pero recuerda que debes tener un control de casi todas las armas. A modo extra, en portales de internet como youtube o reddit obtendrás muchísima información sobre como tener un buen aim, te recomiendo no solo ver tutoriales en tu lengua hablante sino que también en diversas (todos tienen algo para que tu mejores). Un gran ejercicio es hacer entre 1000-2000 bots por día (afk y en movimiento). IMPORTANTE: practicar todas las armas que más te cuesten.





Practica utilidades: Llamamos utilidades a granadas he, smokes, flashbangs, molotovs o granadas incendiarias. Metete en mapas de referencia de utilidades y practícalas (ejemplo: yprac), esto ayudara a una mejor estrategia para el equipo y una dificultad para tu rival. También mira a distintos profesionales al momento de utilizarlas, lo hacen con un fin en específico.







Darle muchas horas al juego: Es fundamental incorporar una buena cantidad de horas al juego, esto te ayudara en tu gamesense y resolverás situaciones que antes no podías o te costaban. La cantidad de horas incrementa la experiencia dentro del juego, redefine tus conceptos a la hora de actuar en ciertas ocasiones, aprovecha la incorporación de nuevos conocimientos y sácales el mayor provecho.



Mira demos y partidos competitivos: Mira demos de tus jugadores "pros" preferidos, ten en cuenta que ellos poseen muchas estrategias para el juego y lo que hacen no lo hacen solo porque si, es todo con un fin específico. Observa las posiciones en las que se colocan, como transmiten el juego en equipo, que actitudes toman si están jugando como terroritas o antiterroristas, el uso del preaim, la colocación de sus miras, sus mayores virtudes, entre otros. Analiza al jugador o jugadores que más te llamen la atención.





Utiliza el preaim: Esto se traduce en disparar en zonas donde posiblemente el rival se encuentre, para ello debes saber las posiciones comunes donde encontrar al rival (descarga los mapas de preaim dentro del workshop de steam). La utilización del preaim te ayudara en muchas situaciones ya que es la forma de anticiparte a tu rival.

Utiliza métodos innovativos de comunicación: todos sabemos de los grandes avances de la tecnología. En este caso, no es la excepción; existen diversos métodos para comunicarte pero el que más utilizo es una aplicación que puedes bajártela tanto en tu pc como en tu Smartphone (discord). Discord es una gran app para los amantes de los videojuegos, cabe aclararla que no la estoy patrocinando, sino que es una de las mejores a mi gusto.

Utiliza páginas fuera del matchmaking (steam): el cs go dentro de steam (plataforma de compra de juegos virtuales) posee un matchmaking (mejor conocido como MM) con servidores de 64 tickrate (no son los mejores). Todos los amantes del cs go piden hace mucho tiempo servidores de 128 tickrate (reciben mejor el impacto de las balas, entre otros), muchos de ellos decidieron irse a plataformas ajenas a steam como son “gamersclub”, “Esportal” y “faceit” (para América), y “faceit” junto a “ESEA” (Europa, américa del Norte, entre otros). Utiliza la que concuerde con tu región y con la que más te sientes a gusto.



No todo es correr, ni rushear: Juega con la cabeza del rival, no corras como loco, planea tus estrategias y comunícaselo a tu equipo. Es muchísimo mejor cuando tu enemigo no sabe dónde te encuentras o que vas a hacer, sorpréndelo y rompe su mente. Haz uso de tus utilidades en conjunto con tu equipo, tengan una comunicación exacta del panorama y no den calls falsos; se trata de precisión.



Escoge tu rol en el equipo: Existen muchos roles dentro de un equipo, ya sea lurker, entry, awper, igl, support. Ve cual es de más agrado para ti y practica mucho. Busca videos en la web e infórmate a que rol perteneces. Una vez que escogiste un rol, práctica mucho y mira demos de jugadores profesionales que estén en el mismo rol.



Ten un gran conocimiento de los mapas: Para ello empieza jugando los mapas más típicos como dust 2, mirage, cache e inferno. Una vez que los conoces bien sigue con los otros. Deja los más difíciles para cuando tengas más experiencia en el juego (estos son train y nuke). También puedes hacer un reconocimiento de los mapas jugando de manera off-line, esto ayudara mucho en tu desempeño.





Escuchar tu música favorita: se preguntaran que tiene que ver este aspecto con el juego. Es sencillo, cuando una persona escucha sus gustos musicales favoritos, empieza a relajarse o excitarse (dependiendo la música) y entra en su zona de confort. Esto yo lo aplico a la hora de mejorar mi aim, cuando entro a servidores de deathmatch o cuando siento que debo relajarme para entrar de nuevo en una partida de gran complejidad. Así que utiliza este gran método para sentirte más acompañado, feliz y que no todo sea disparar y que te aburras al practicar tu recoil, aim, entre otros.

A modo cierre: Tener la noción de que es un juego, no te desesperes ya que más horas le des al juego, mejor será. No te enojes o no se lo transmitas a tus compañeros, no toxiquees, se un jugador que apoya a su equipo (esto ayudara mucho). Utiliza mucho la cabeza para jugar, esto se traduce en no pickear si sabes que te espera un awp en frente, para eso dispones de utilidades (usalas!), mejora tu aim día a día, dale muchas horas al juego y disfrútalo. Espero que estos consejos te hayan servido.





Como he mencionado al principio de esta guía, déjame un juego que te cueste y te detallare una guía específica para que encuentres tus mejoras y no atasques.



Muchas gracias por leer está guía! :D, y que el poder del ultra instinto te ilumine