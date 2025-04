Cry of Fear - Analisis

Hola a todos, por favor pasen a leer el artículo de Cry of Fear (lanzado en Steam el 2013) Antes de empezar a evaluar les recomiendo que se tomen su tiempo para leer el artículo por completo, no les va a llevar más de 5 minutos. Muchas gracias.

Un survival horror terrorífico en su estado más escalofriante. Creado con el motor del primer Half-Life (Gold Source) llega a nuestras manos este juego gratuito al estilo de Silent Hill que perfora hasta lo más profundo de la mente humana. Somos un simple joven llamado Simon, que, tras experimentar el peor accidente de su vida, bestias de pesadilla aparecen en el medio de la completa nada buscando destruirlo. Con más sobresaltos en pantalla, acción en espacios cerrados, y puzles sencillos, cualquier streamer debe de probar este juego al menos una vez. Es más escalofriante que cualquier otro survival horror y la tensión que genera es enorme, así que anda con mucho cuidado. Como se trata de un mod, el juego esta gratis.

JUGABILIDAD:







Empezamos con, ¿una cámara? No, eso fue solamente una pesadilla. Después de terminar el prólogo, tenemos solo nuestro celular con linterna y un cuchillo de bolsillo. Simon puede dejar encendida la linterna del celular y cambiar de arma y esta seguirá alumbrando un poco. Con el cuchillo podemos realizar dos modos de ataques: El primero es el básico y ataca sin parar realizando poco daño; el segundo tipo de ataque hace lo contrario. Podemos correr, esquivar ataques, y saltar. Todo esto cuesta energía, y si nos quedamos sin ella podemos perder mucha salud.





La gran mayoría de los enemigos son rápidos, pero sus ataques son fáciles de esquivar si contamos con nuestra energía al máximo antes de entrar en la pelea. Todos son atacantes de cuerpo a cuerpo. A menudo están ocultos en las esquinas o en lugares menos esperados. La dificultad elegida determina cuanto daño recibimos en todos los ataques. Cuando se trata de luchar con armas cuerpo a cuerpo hay que tener en cuenta dos cosas: Nuestros tiempos de ataque y los del enemigo, y la distancia del ataque. Con la energía se puede esquivar en una dirección para evitar de forma segura un ataque, ósea, atacamos y retrocedemos. Es cuestión de vigilar los movimientos en todos los combates, y ten en cuenta que lucharemos más seguido con armas cuerpo a cuerpo.





Solo puedes llevar seis objetos en el inventario, el teléfono celular es el único que no puede ser tirado al suelo ya que es fundamental para usar la linterna, responder y hacer llamadas, y recibir mensajes de texto. Por ende, solo tienes cinco espacios. La munición se incluye aparte, así que puedes llevar cualquier cantidad de jeringas y munición para las armas sin ocupar espacio. Las jeringas son botiquines, estos contienen morfina que restauran salud y energía. Usarlas cuando nuestro personaje no esté tan herido sería un desperdicio y además puede ser perjudicial para la salud.





Se puede equipar dos armas en ambas manos, el teléfono y el cuchillo de bolsillo en la mano derecha y en la mano izquierda respectivamente. Como las zonas del juego son muy oscuras, es fundamental llevar la luz para iluminar dichas áreas. Usar un arma de una mano y una herramienta en la otra no perjudica para nada si se trata de un arma cuerpo a cuerpo. Si es una pistola esta perderá algo de precisión, pero nada que no puedas manejar. Se pueden tener de acceso rápido del uno al tres los objetos que quieras usar rápidamente. Al llevar dos armas no puedes recargar la pistola con el teléfono o el cuchillo en la otra mano.





Las armas de fuego son salvadoras, pese a que la munición es escasa, el uso apropiado de ellas puede ayudarte a manejar mejor la salud ya que no entraras en combate cercano si despachas a tu enemigo rápidamente. Recuerda que todos reciben más daño al apuntar a la cabeza. Cada bala cuenta ya que al recargar se cambia de cartucho y las balas que no usaste se pierden. La pistola se puede equipar con otra arma en la mano derecha, pero pierdes precisión y la posibilidad de apuntar. La escopeta no permite empuñadura doble, pero puedes golpear con la culata de esta, y es el arma más potente del juego.





No se puede guardar libremente la partida, esta debe guardarse en determinados puntos con grabadoras de cinta. En el modo Pesadilla (desbloqueable al terminar el juego por primera vez) solo se puede grabar cinco veces la partida. Dispones de cinco espacios para grabar múltiples juegos en uno. Hay que tener cuidado de no guardar con la salud baja y no disponer de jeringas para curarse o de munición para disparar; si no Tenes una de estas cosas es muy probable que no puedas progresar sin cometer errores. En esto se define los survival horror: La cantidad de errores que cometas y la poca exploración que realices puede bajar tus chances de supervivencia.





Uno de los jefes a los cuales he enfrentado puede matar instantáneamente, porque tiene una motosierra. Se puede derrotarlo fácilmente con solo el cuchillo para ahorrar un montón de munición. Cuando caiga arrodillado hay que atacarle la espalda para hacerle daño. Es muy importante tomar en cuenta la distancia con respecto a los ataques tuyos y del jefe. No vas a querer estar a la distancia de la motosierra cuando su atacante realice te golpee. Parece que la munición es más útil con los enemigos comunes, porque son varios en los niveles siguientes, y los ataques a distancia no son solo seguros, sino que hacen más daño si se usan correctamente.





EVALUACION: 9/10

El parecido con Silent Hill es increíble, para ser un juego creado con un motor diseñado para juegos de disparos en primera persona. El ambiente que genera es más terrorífico cuando la cámara no está en tercera persona como solía ser antes. Hay muchas horas de juego para dedicarse a Cry of Fear (ya que esta gratis), porque también tiene soporte para partidas cooperativas que si tienen más ritmo de acción que la campaña principal. Ojo, los sobresaltos son más escalofriantes, y no hay forma de evitarlos o de que sean más terroríficos, salvo dejar las luces apagadas y usar auriculares a todo volumen.





Gracias por llegar al final.