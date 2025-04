Buenas amigos de nuevo por acá, esta vez quiero presentarles un juego lanzado en Steam en 2012 llamado "Cry of Fear" el cual esta en el genero Survival Horror que según mi opinión es un clásico de terror que si no lo has jugado deberías considerar descargarlo y pasar unos buenos sustos dentro de su entorno y desenvolvimiento de la historia, el juego no cuenta con un motor gráfico muy alto pero si tiene sus gráficas ya que es un mod de Half-Life. Este juego no fue lanzado principalmente por Steam, luego de su salida al ver cuanto éxito tuvo en su momento, Steam lo agrego a su plataforma donde fueron corregidos varios bugs que presentaba el juego y le mejoraron las gráficas un 60%, el juego paso a estar entre los "Free to play" de la página y actualmente lo puedes encontrar en esa lista, el juego en sí no pesa mucho y es muy recomendado por los usuarios que ya lo hemos jugado y lo tenemos en nuestra biblioteca de Steam.



nuestro personaje a controlar se llama Simon Henriksson de 19 años un chico temeroso que se despierta en un callejón oscuro y desconocido luego de ser atropellado por un automóvil preguntándose como ha llegado hasta ahí y como puede salir.. Ahí es cuando Simon empieza a buscar la manera de volver a casa a través de esa ciudad fria que parece no conocer. En cada rincón de la ciudad se encuentran seres extraños lo cual quieren asesinarlo sin algún motivo, pero nuestro personaje en este caso no se quedará de manos cruzadas y buscará encontrar respuestas a todo lo que está sucediendo en su entorno lo cual lo harán pasar por una serie de situaciones espeluznantes y cosas que jamás se imaginaria. En cuanto a la identidad de Simon, el caos que ha sido propagado en la ciudad todo se ira desarrollando poco a poco y ira tomando sentido el relato de su historia dentro del juego. En pocas palabras para ir desarrollando esta historia deberás ir sumando pistas, sumergirte en el juego y al final del juego todo se revelara.el juego como lo dice su genero nos lleva a un Survival Horror totalmente donde tendrás que mantenerte alerta, como todo juego de supervivencia deberás tener un control de balas ya que se escasean en el juego así que tendrás que usar solo las necesarias, dentro del juego encontraras también objetos de curación el cual no encontraras muy a menudo pero si en momentos cruciales así que al igual que las balas deberás mantenerte al margen y saber administrarte. Podrás explorar los diferentes escenarios que el juego nos presenta con sus scream y diferentes seres malignos que conocerás mediante se desarrolle el juego y su historia. Este juego también nos presentara en varias ocasiones puzzles ya sea para abrir alguna puerta, abrir alguna caja, avanzar al siguiente stage, esto le pone al juego un toque de emoción ya que deberás usar tus habilidades para resolver estos puzzles. Lo más importante es que deberás ir con cuidado ya que los puntos de guardado que presenta Cry of Fear son extensos, no los conseguirás a cada rato y eso es lo que le pone picante a la hora de jugar ya que debes tomar en cuenta todo esto mencionado anteriormente y tratar de sobrevivir hasta un punto de guardado cercano.Cry of Fear comenzó su desarrollo en 2008. El mod se retrasó varias veces debido a limitaciones de tiempo antes de ser lanzado en 2012. Durante los 4 años de desarrollo de Cry of Fear, se eliminaron muchas ideas, mientras que otras se mejoraron. Por ejemplo, la linterna del teléfono se creó inicialmente para iluminar un área alrededor del reproductor. Esto fue cambiado más tarde para iluminar el área frente al jugador. El sistema de inventario también se redujo de 12 a 6. Al principio, Cry of Fear usó el renderizador Half-Life estándar que luego fue reemplazado por el de Paranoia. Cambiar el renderizador les permitió a los desarrolladores eludir algunos límites impuestos por el renderizador tradicional y agregar nuevos efectos del motor tales como mapeo de relieve de textura, reflexión especular y cajas de desplazamiento en 3D. Los desarrolladores de este juego son elEste juego trae dos opciones de juego, el particular que sería Un jugador y el Multijugador para poder jugar con cualquiera de tus amigos y compartir esta experiencia.como mencione antes, este juego me parece muy entretenido para pasar un rato diferente, hace mucho que no nos dan una entrega de terror que valga la pena, que nos de esos sustos de verdad, que nos haga sentir miedo a la hora de jugar ya que no sabremos que pasara.. Este juego apesar de ser un juego de bajos recursos promete bastante, te envuelve de tal manera que quieres pasarlo todo el mismo día, tiene modo de juego multijugador eso le suma puntos ya que puedes jugar con tus amigos y puedes entretenerte por un buen rato, el juego presenta varios screamers que te sacaran unos buenos sustos asi que si piensas jugarlo mantente alerta, de 5 estrellas a este juego le daría un 4, para mi es un clásico este juego, tiene diferentes escenarios que te llamaran la atención, los enemigos a los que te enfrentaras son todos diferentes y uno que otro te hará sufrir para poder pasar de nivel. Lo único que veo mal del juego es que aún tiene uno que otro bug no son muy grandes pero si los alcanzas a notar y deberían arreglar eso pero en sí el juego esta muy bien estructurado, la historia, su desarrollo, la jugabilidad, todo en regla, sin más que decir se los recomiendo abiertamente a todos los que no lo han jugado, no sabían que existía, lo habían visto pero no lo habían jugado ya sea pq no les llama la atención. El juego es muy llamativo y les gustará si te gusta la supervivencia.Gracias una vez más a todos por leer este artículo y espero que sea de su agrado, estaré trayendo más juegos interesantes de todos los géneros (más que todo del genero Terror).