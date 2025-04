Crossout es P2W

Crossout es uno de los juegos FTP (Free To Play) que tenemos aquí en Gamehag para conseguir gemas del alma al completar sus tareas, que hay que decir que son bastante sencillas y se agradece. Este juego pertenece a los desarrolladores que crearon War Thunder (otro de los juegos que tenemos para completar sus tareas), pero estos dos juegos no tienen nada que ver entre si, son como dos piedras caidas del mismo acantilado. War Thunder me conquistó con sus gráficos, jugabilidad y sus modos de juego. Sin embargo, Crossout se queda muy atrás en mi opinión, por si no lo habeis jugado es como una mezcla entre World of Tanks (en lo que respecta a armas, vehículos, realismo y el aspecto en general) y Robocraft (por la personalización del vehículo, aunque la flexibilidad no se acerca en nada a lo que ofrece Robocraft).Me llevé una desilusión por este juego, ya que tiene bastante potencial pero no lo han sabido pulir demasiado bien. Tras 23 horas de juego, he conseguido crear solamente 3 objetos azules (esto es el 2º entre los 5 tipos de rarezas disponibles, su orden son blanco, azul, morado, amarillo y naranja, a este último se le conocería como "legendario"), y esto fue posible porque me compré un DLC, el más barato con un precio de 10 euros. A parte, estas 23 horas estuve con el mismo vehículo (el de abajo) y con las mismas armas, sin ningún progreso significativo. Es un PTW (Pay To Win) en toda regla, donde hay vehículos que cuestan más de 50 euros.Después tenemos los mapas (bajo hay un ejemplo de uno), estan hechos con buena idea sinceramente, pero hay muy pocos mapas para lo amplio que quiere aparentar, en pocas horas te los puedes saber sin esforzarte apenas. Otro apartado de que se enorgullece de tener el juego es la Artesanía, donde te fabricas piezas para mejorar tu máquina de matar. Pero está mal implantada a mi parecer. Para construir estos objetos necesitas recursos básicos como puede ser la chatarra, el plástico y el cobre entre otros, estos los encuentras en las misiones más aparte necesitan otros elementos, por ejemplo, para fabricar un arma, necesita unas pocas armas de menor calidad, unas pocas ruedas y unas pocas cabinas que te pueden tocar o no en las misiones. Hasta aquí es aceptable pero ahora viene lo que no veo bien, se parece un poco al contrato de armas del CSGO , donde tienes que reunir 10 armas para canjearlas por una de calidad superior. Aquí necesitas 7 objetos de calidad blanca para formar uno azul, para uno morado necesitas 6 azules, para el amarillo con 5 morados ya lo tendrías y para el naranja más te vale pagar por él, porque no lo puedes construir. Aparte de las monedas que te cobran por cada elaboración.Luego tenemos el mercado, donde su modelo es extremadamente codicioso, me explico, todas las monedas que están dentro del juego deben ser compradas por los jugadores, ya que el juego no regala ni una moneda gratis. Y por si no era suficiente con esto, el mercado se traga un 10% de las monedas ganadas en caso de vender artículos. En resumen, para progresar en el juego, tú o alguien más tiene que pagar...La personalización de los vehículos es bastante deficiente, hay que empezar por los marcos, que tienen que estar planos y conectados entre sí, las ruedas y la cabina sólo se pueden fijar a los bastidores y las partes de la estructura se desbloquean muy lentamente, tras 23 horas de juego desbloqueé como unas 70 partes, con unas 30 formas diferentes, ya que no hay suministro infinito, normalmente desbloqueas 1 o 2 de la misma parte. Durante la mayor parte del tiempo, en lugar de construir el vehículo que usted desea, usted estará tratando de encajar esas pocas partes que tiene juntas...porque el vehiculo tiene al principio un mínimo de 15 piezas y conforme vas subiendo de nivel ese número se va ampliando.Por último decir que actualmtente sólo hay vehículos terrestres disponibles, hay ruedas y pistas, motores y patas de araña (de un coche caro) que no permiten subir y tienen una aceleración igual a la de las ruedas, es decir sólo cambia la estética. También hay algunas monedas y recursos raros en el juego y es muy difícil encontrar en qué se pueden gastar. Luego, algunas partes que puedes desbloquear o crear que son temporales y desaparecen después de X horas de tiempo real, independientemente de si te encuentras conectado o no. Y por si te parecia poco el juego instala Gaijin cliente que se ejecuta en el fondo sin parar, incluso después de salir del juego, y que se pone en el sistema con auto-arranque, por lo que si lo teneis y no quereis jugarlo más, id a ajustes del sistema y quitenlo, de lo contrario os ralentizará el Pc al encender.Un saludo y espero que os haya gustado, siento que he hecho un buen trabajo con este artículo y espero que os parezca lo mismo a vosotros. Lamento si las imágenes no son de buena calidad, y hasta la próxima!