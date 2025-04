Critica: Pokemon Black and White

Pokemon Black and White vio la luz al mercado el 9 de abril del 2010, entrega que en su momento seria duramente criticada debido a "El pésimo diseño de los pokemons". Cosa que sí hay que admitir, algunos diseño de estos son feos y algunos llegan a ser repulsivos, y se podría decir que incluso son horribles. Klinklang, Gurdurr y Garbodor son solo un par de ejemplos de ello. Y sí, es verdad que la principal temática del juego en si son los pokemons, pero no por ello el diseño de uno o más pokemons definen si un juego es bueno o no.

Combate triple.

Combate doble.

Combate rotatorio.

Combate individual.

Combate en equipos.

Realmente hay varios motivos que podría definir si un juego es malo o no, siendo algunos aspectos más importantes que otros; El personaje y desarrollo de estos es sin duda el más importante de todos cuando un videojuego trata de contar una historia, tan solo es necesario ver los videojuegos de The Walking Dead o uno de los más recientes y amado por el publico, la saga de The Last Of Us, pues después de todo, puedes crear un personaje y no darle historia en si, pero no una puedes crear una historia sin personajes. Por consiguiente, la historia es el segundo factor de más importancia, él como se presenta, el desarrollo y él como se desenvuelve debe de ser tratado con un grado de importancia. Las mecánicas y jugabilida por obvias razones es un factor a tomar en cuenta, puedes crear un juego entretenido sin tener una gran historia detrás si cuidas las mecánicas del juego. La ambientación, música y gráficos comparten la misma importancia, siendo los apartados artísticos del juego, puede que tienen un cierto grado de importancia, pero un juego no dependerá ampliamente de ellos para tener éxito, pero no por ello se le debe de quitar prestigios a estos aspectos. Cada elemento aporta y le da merito al juego, The Legends of Zelda no seria un juego tan valorado si solo fuera un farmeo eterno de enemigos, sin personajes concretos y carismáticos, antagonistas/villanos o una historia en si. Simplemente no habría motivo por el cual seguir el juego (sin contar algunas excepciones como es el hecho de un juego árcade, lucha o simplemente un fps online), y aquí abarca nuestro primer punto.La premisa de Pokemon siempre fue la misma "Forma un equipo Pokemon, explora la región, captura todos los Pokemons y conviértete en el campeón de dicha región", algo simple, pero de una u otra forma es atrayente y atractivo. Pokemon Black and White mantiene la misma formula, pero esta vez algo cambia, ya no se trata de ti y un rival (a excepción de pokemon Esmeralda claro), esta vez los protagonistas de la historia son un grupo de 3 amigos y una historia detrás.¿Cuál es la diferencia exactamente entre estos personajes y el de las anteriores entregas?. En que no necesariamente serán tus rivales en la liga. Re enfrentaras a ellos a lo largo de tu viaje, pero cada quien tiene su propio sueño, sueño que piensan cumplir con dicha aventura en la región de Teselia. Cheren por ejemplo, quiere convertirse en un entrenador pokemon destacado y líder de gimnasio, es un personaje decente a diferencia de algunos otros como es el hecho de Blue, que simplemente está ahí para ser un obstáculo en tu recorrido. Cada entrenador, líder de gimnasio e incluso los villanos, tienen un propósito de porque hacen las cosas que hacen y te dan a entender porque. Aunque claro, no estamos hablando de que estén a la altura de juegos como Deus Ex, pero para un juego de pokemon es un salto increíble en cuanto calidad, puesto que antes todos en sagas anteriores, eran personajes planos sin ningún propósito más que ayudarte en tu aventura o ser un obstáculo más a superar.Como ya había mencionado en un principio, Pokemon Black and White sigue la misma mecánica que sus anteriores entregas, forma tu equipo pokemon, retar y vencer a los lideres de gimnasio y ganar la liga, ¿no?. Más o menos.A medida que vayamos avanzado en la historia nos encontraremos con el Team Plasma y los de alto rango de este mismo team, que, a diferencia de otros equipos "malvados" de Pokemon, estos no buscan poder, fama, dominar la región ni nada parecido (O eso nos hacen creen en un inicio). Sus ideales son simples "Separar a los pokemons de los entrenadores" y de cierta forma "Liberarlos de su doctrina". Puede que sus intenciones sean buenas, ya que para ellos el capturar y hacer luchar a los pokemons esta mal, piensan que estos deberían de vivir libremente, el problema proviene de los métodos que estos usan, en los cuales de una u otra forma nos veremos involucrados en estas. Ya a estas alturas la liga pasa ser secundaria.El cambio en si es bueno, que ya no fuera algo tan trillado como es el hecho "Somos malos y conquistaremos esta región". Fue sin dudas, un cambio para bien. La única excepción que se me ocurre es el Team Rocket, organización que en si, era malvada y no tenían ningún propósito aparte de "conquistar la región", pero al menos se les dio un trasfondo, la creación de Mewtwo y las consecuencias que trajo, el hecho de que sea una organización que extorsionar a la región para quedar impunen, entre otros motivos, lo hacen unos buenos antagonistas. La historia en Pokemon Black and White en si flaquea en algunos aspectos, pero sigue siendo buena. Un aspecto que sin dudas le suma punto a esto, es el hecho de que dentro del Team Plasma había corrupción, personas que formaban parte de la organización por beneficio propio, cometer crímenes y salir sin consecuencias, a medida que avanzamos en el juego nos percatamos que gran mayoría de las personas que forman parte del Team Plasma no comparten esa ideología de "liberar a los pokemons".En este apartado se puede apreciar una gran mejoría en cuanto a gráficos, y era de esperar, pues el ultimo pokemon había salido en el 2006, mientras que Black and White en el 2010, en ese intervalo de 4 años se puede apreciar una gran diferencia entre estos 2 juegos. Tanto diseño de personaje como cambios estéticos a la naturaleza, ciudades, pueblos y el cambio de angulo en la cámara. Fue un proyecto que se destaco mucho en este ámbito.Un detalle del juego es el cambio de estaciones, dependiendo de la época en la que te encuentres, el juego tendrá cambios. Si es invierno, en el juego nevara, si es verano, en el juego también, pero la cereza en el pastel es que al pasar por ciertas rutas y dependiendo de la época en la que nos encontremos, estas tendrán notas musicales diferentes. Un detalle que, aunque no era necesario, se puede apreciar el gran trabajo que se le dio al juego.El estilo de juego es lo mismo de siempre de la saga de Pokemon, batallas por turno con un determinado equipo, pero como siempre, los combates son divertidos, el hecho de que tengas la opción de que pokemon estará en tu equipo y que no, cuales habilidades enseñarle y que objeto poner es algo atractivo, aunque en esta generación se implementaría algunos modos nuevos, entre los modos se encuentran los siguientes:Pero en si fue más de lo mismo, pero por suerte, lo que le falto en modos de combates lo compensa en cuanto a eventos añadidos en el juego, hay una excelente mejora en cuanto fondos, sprite, el tren de batallas, test de compatibilidad, musical pokemon, etc.Este es sin duda el punto más fuerte de este juego, N es un personaje que en un inicio es enigmático e intimidarte. La primera vez que no los encontramos, nos retara a una batalla y darnos un discurso de lo que representan las batallas pokemons, con una vibra de incertidumbre nos daríamos cuenta que curiosamente este compartiría el mismo pensamiento del Team Plasma "Los pokemons deberían de vivir en libertad" y mientras más avanzamos en la historia, más sabemos sobre él, al punto de enterarnos de que es el líder de dicha organización... O eso nos harían creer.¿Qué hace a N un buen antagonista?. N tiene sus propios ideales y él cree que lo que hace es lo correcto, principalmente porque el tiene el don de comunicarse con los pokemons, el problema es el mismo que tiene el team plasma, tiene intenciones nobles, pero sus métodos podría tener resultados catastróficos, ya que parte de su plan era despertar a Reshiran, un pokemon legendario que se presumía, era capaz de dejar en cenizas toda una región. N estaba cociente de las consecuencias de sus decisiones, pero eran sacrificios para "un bien mayor". Por primera vez tenemos un antagonista que piensa en las consecuencias que puede traer sus actos, con ambiciones, una meta diferente a las anteriormente vista y contando con un trasfondo de personaje maravilloso. El personaje tiene un buen desarrollo de personajes, toma tus decisiones en cuenta y la de los demás, el hecho de que Game Freak le diera más importancia a su villano principal fue una opción increíble, Aun después de su derrota N seguirá teniendo ciertas apariciones, donde podremos observar que aprendió de sus errores y un notorio desarrollo, N ha madurado.Mientras que en su contra parte, Ghechis, es la mente detrás del Team Plasma, N al ser alguien que puede comunicarse y poder compartir los sentimientos de los pokemons era el sujeto perfecto para que hiciera el trabajo sucio. N quería la libertad de los pokemons, al igual que una mitad del Team Plasma quería lo mismo, creando el pensamiento de que si lo apoyas estas haciendo lo correcto y si te opones eres "una mala persona". Todo esto fue parte de su plan para que el mundo quedara indefenso, siendo él y su equipo los únicos con pokemons, dominarían el mundo. Ghechis tuvo un plan muy ingenioso, era un demente, pero no estúpido, aunque caía en la monotonía de los personajes que quieren dominar el mundo, cosa que le podía resta merito como villano, pero la forma psicológica y el hecho de tener un plan tan bien elaborado simplemente lo beneficia más que perjudicarlo.¿Qué seria un juego de pokemon sin su tan llamativa banda sonora?, la saga es conocida por ost de combates tan pegadizos y propia de ella, pero es la quinta generación la que sin dudas tiene la mejor banda sonora, no solo en ost de combates, si no de rutas, emotivos e temas imponentes. Amo la música de pokemon y él como llega a transmitir ciertos sentimientos es maravillosa. Simplemente es mejor escucharlos.