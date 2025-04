CRITICA DRAGON BALL XENOVERSE

un resumen y critica al juego.El dragon ball xenoverse es un juego de lucha rpg, no un juego de lucha como el tenkaichi.Te creas un personaje, tenes que subirlo de nivel y repartir puntos de caracteristicas en los diferentes atributos que tiene el personaje (quienes hayan jugado juegos online rpg van a estar familiarizados con este sistema), ademas hay diferentes armas y trajes que no solamente cambian la apariencia de tu personaje sino que ademas le aumentan o le bajan determinadas caracteristicas.Eh visto analisis diciendo que la personalizacion no contaba en el combate, esas son puras estupideces de jugadores que no entendieron el juego y que solamente se sentaron a apretar botones.Depende de como vistas a tu personaje cambia el daño que este va a tener, tambien cambia su cantidad de vida y su resistencia, depende del jugador como quiere equiparlo, de manera que podes luchar contra un jugador y este tener poca vida y mucho daño y despues luchar contra otro jugador que no tenga tanto daño pero si mucha vida. Todo depende del estilo de juego que el jugador quiera adoptarHay cientos de habilidades distintas, el personaje puede llevar ocho al mismo tiempo, pero podes cambiarselas siempre y cuando no estes en medio de una pelea, para ganar las habilidades tenes que pasar misiones, hay habilidades tipicas como "cargar energia", "kamehahameha".y otras que son habilidades del tipo golpe, estas son cuerpo a cuerpo, digamos que una habilidad del tipo golpe es el equivalente a un combo de golpes en algunos casos, otras son mas extravagantes, hay otras habilidades que son para paralizar o bajar estados al oponente, otras incrementan el poder de nuestro personaje por un tiempo. Hay demasiada variedad y hasta desbloquear todas las habilidades podes tardar semanas.Los que hayan jugado a juegos como por ejemplo world of warcraft van a entender a la perfeccion la mecanica del juego. Hay que tener muchas cosas en cuenta. Que atributos le vas a subir a tu personaje en relación a que raza pertenece y como vas a querer que sea tu estilo de juego.Se puede jugar con los personajes originales de la serie como goku , vegeta y los otros, aunque a estos no se los puede personalizar (solo podes personalizar a personajes que creas).Una vez pasas el juego podes crearte siete personajes mas aparte del que ya tenias al principio. Hay cinco razas (saiyan, majin, humanos, namekusejin y la raza de freezer).Realmente el juego tiene demasiado contenido como para resumirlo en un analisis, es un juego con tanto contenido que tendria que escribir muchisimo para abarcarlo todo, es un juego con tanto contenido que hay muchos jugadores que no lo saben jugar bienA Favor:1. Los personajes tienen gran variedad de aspectos.2. Gran variedad de habilidades, ropa y niveles.3. Muchas misiones misiones secundarias.4. Historía dificil y envolvente.5. Transformaciones.6. Graficos buenos.7. Nuevos antagonistas.En contra:1. Facil de Hackear, es muy facil que alguien hackee. No hay ningún sistema de prevención contra esto.2. El PvP es malo.A) No hay casi nadie que haga duelos online.B) Si encontras a alguien es raro que no sea un spamer.C) EL LAG.3. El Saiyan es el único con transformaciones los demas no tienen absolutamente nada y el Kaioken no es nada eficaz.4. Los majin cuando suben de nivel y se ponen 100 puntos en el atributo de aguante llegan a un punto en que no alcanzas a matarlo en 3 minutos si esquiva algo.5. Los duelos son muy cortos, con 3 minutos no alcanza para nada si te toca contra alguien que tiene mucha vida como acabo de decir en el punto 4.6. Hay habilidades definitivas extremadamente fuertes, que te pueden matar tirandotela una o dos veces y que son casi imposibles de esquivar.7. En Duelos online los top rango usan hack porque tienen rango Z 99999999999 puntos.8. No hay variedad en personalización de personajes los peinados son los mismos de la series y son menos de 20 lo cual no deja a alguién hacerse un personajes unico, tambien pasa con los ojos, nariz, boca y orejas.En mi opinión.(6,75/10)