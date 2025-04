Critica a Apex Legends (Opinión personal)

Hola, bienvenidos a mi articulo. Hoy quiero hablar sobre el juego Apex legends, como muchos sabrán se puso en tendencias por la campaña publicitaria que hizo EA para que vuelvan a jugar los youtubers. No es mala idea la que tuvo Electronic Arts con este juego. Pero sin embargo prefiero otros juegos free to play antes que este título. Voy a explayarme más.

(Aviso importante antes de empezar quiero decir que personalmente es un juego que no me gusta y este articulo va a ser una critica negativa al juego, sin embargo dejare lo bueno que me parece de este juego al final del articulo, no busco ofender a nadie que juegue este juego, solo una opinión personal)

Qué es Apex Legends?

Explicado con mis palabras, Apex Legends es un videojuego Free To play desarrollado por EA y publicado en la plataforma Origin, se trata de un juego de género “Battle Royal”. Esto quiere decir que el último jugador (o el último equipo en este caso específico) en pie gana. Para que sean el último equipo ganador van a tener que eliminar a todos los demás equipos.



Qué no me gusta de Apex Legends?



1) Apex Legends y Titanfall



El juego Apex Legends se basa en gráficos y con armas de otro juego anterior de Electronic Arts llamado “Titanfall”. Es más, 19 ARMAS de Apex Legends son las mismas que las que hay en Titanfall, la primera vez que salió era reconocido como un “battle royale de Titanfall” por la comunidad. Pueden ver tranquilamente videos comparativos de las armas entre Apex Legends y Titanfall 2 y lo que opina la gente en los comentarios en el siguiente video:

Como dije en un principio, no es una mala idea la que tuvo EA en hacer esto pero hay muchas cosas que no me gustan y voy a seguir comentando.



2) Poco cariño al juego y solo buscar lo mas conveniente.



Hacer un juego basado en otro y ponerlo free to play para hacerle competencia al juego Battle Royale del momento, no sé si es algo tan lindo. Igualmente es obvio, estas empresas buscan no salir perjudicadas de una forma económica, y basado a eso siempre se van a fijar que renta más.



Pero hubiera sido mucho más lindo que tal vez hubieran esperado más tiempo y haber hecho la tercera entrega de Titanfall, (ya que ese juego tiene una comunidad y gente que compra sus juegos) antes que hacer un Free to play con armas, mecánicas y gráficos igual que el Titanfall porque a la empresa le conviene.

Me quiero referir a que la empresa le convenía hacer un battle royale básico (sin cariño y sin tanta innovación) y que sea Free To Play para que se llene de gente porque se puso de moda el género Battle Royale.

3) Su historia muy “Juegos Del Hambre”



¿A qué me quiero referir con esto?

Bueno, para explicar esto tengo que explicar algo que antes no había mencionado.

Resulta que estos juegos battle royale, algunos desarrolladores les gusta meter alguna “excusa” o mejor dicho historia para tener que matar a los demás jugadores. No todos los juegos Battle royale hacen estos pero vi que algunos si, por ejemplo un juego que se hizo un poco popular en Steam llamado “ring of elysium” trataba de que tenías que matar a los demás porque todos estaban situados en una isla donde iba a estallar un volcán, a lo que se mandaba un helicóptero para rescatar a las personas de esa isla, pero solo 3 o 4 jugadores podían entrar a ese helicóptero.

Me parece bastante interesante esa historia que le quisieron hacer al ring of elysium, ya que te mete en un contexto más de supervivencia, y como los demás luchan para poder sobrevivir y escapar.



Como dije antes no todos los juegos Battle Royale les hacen una historia del porque matar al otro jugador, el PUBG y Fortnite por lo que tengo entendido no tienen una historia detrás del por qué matar a los jugadores , simplemente tienes que preocuparte por quedar vivo tu solo sin ningún motivo aparente, puede que eso lo haga un poco vacío, (y tal vez por eso este género de videojuegos haya pasado de moda tan rápido, tiene su gente obviamente pero no es lo mismo que hace 1 o 2 años.)



Bien, una vez explicado esto, Apex Legends si tiene una historia del por qué tienes que matar a los demás. Pero la historia es tan trillada de una película llamada “juegos del hambre” que me parece criticable.

Tienes que matar a los demás porque eso te dará fama, básicamente, a esto se le llama los “Apex Games” y si matas a todos eso te convertirá en una leyenda (de ahí el nombre Apex Legends.) Sinceramente no me parece una historia tan convincente, pudieron haber hecho una historia un poco más rebuscada y buena, pero eso ya es subjetivo.



para finalizar este artículo



quiero hablar de una forma objetiva lo bueno que tiene este juego:



No me parece tan malo que EA haya hecho este juego, ya que da una accesibilidad a todos los que quieran jugar un Battle royale Free to Play, sin embargo cuando nos ponemos críticos tal vez puede que se expongan estos puntos. Pero más allá de eso es un juego que se nota que la empresa le está metiendo ganas, gastando dinero en publicidad para patrocinar su nueva Season 3 y metiendo cosas nuevas al juego para que termine siendo más completo.





Cabe destacar que este juego es algo bueno para la gente que no tenga dinero para gastar en juegos pagos del genero battle royale, a esta gente la empresa le esta dando una oportunidad de jugar un título gratuito y decente que además el juego es de una empresa exitosa dentro de todo y con títulos muy llamativos en el pasado y esperemos que en el futuro también.



En fin, si te gusta jugar un juego FPS y que es FTP, de una empresa que además es decente, podes jugarlo, no lo veo mal. Sin embargo eso depende como lo veas, porque a mí personalmente estos 3 puntos que expuse y otras cosas mas, no me convencen para jugarlo y preferiría dedicar mi tiempo jugando a otros títulos de otras empresas o desarrolladores indies.



Con este artículo no quiero ofender a la gente que es activa y le gusta jugar este juego, es una simple opinión personal.

Díganme ustedes que opinión tienen al respecto sobre este juego.



Sin nada más que decir. Gracias por leer mí artículo.