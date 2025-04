Critica #2: Kingdom Hearts (Saga)

Kingdom hearts es una saga de videojuegos que conocí gracias a un grupo de amigos que hablaban de los asombroso que era el juego, sobre su jugabilidad, historia, personajes, villanos u osts. Simplemente hacían parecer perfecto a este videojuego, pero me llevaría un ligero amargo sabor de boca al jugarlo.

Es una de las sagas de videojuegos más populares en la actualidad, el cual ha causado mucho hype con su más reciente entrega, Kingom Hearts 3. Es una saga de videojuegos de rol, Hack and Slash con toques rpg, desarrollada y producida por Square Enix, compañía conocida por crear los juegos de rol rpg más emblemáticos. La desarrolladora está en colaboración con Disney y el proyecto esta supervisado por personas como es el hecho de: Tetsuya Nomura (Uno de los diseñadores de personajes mas importantes de Square Enix), Yoko Shimomura (Una de las mejores compositoras de la historia de los videojuegos), Hironobu Sakaguch (Otros de los grandes pilares, ha estado desde los inicios de la desarrolladora y es conocido por ser el creador de la saga Final Fantasy), entre otros, todos son grandes personajes que han participado en múltiples éxitos, imposible pensar que podrían hacer algo mal.Dato curioso: El hecho de que Square Enix y Disney colaboraran para la creación de un videojuego, fue todo por mera casualidad. Resulta que Shinji Hashimoto buscaba personajes carismáticos para la creación de un juego similar a Super Mario 64 y en ese entonces, Square Enix y Disney compartían el mismo edificio. Por lo cual en el elevador de dicho edificio, le presentarían la idea a Dan Winters (el cual era vice presidente de producción en Disney Interactive en ese entonces).Esta es una saga la cual ha sido muy sobrevalorada (Sobrevalorado =/= malo). Para empezar; su historia es de lo más trillada y cliché, aunque esto no este del todo mal, pues a que aveces puedes tomar temas recurrentes y que ya se han visto mil veces, pero moldearlo y formar algo bueno (Esto se le conoce como estilo sobre sustancia). No se trata del concepto, si no en como se presenta, pero Kingdom Hearts simplemente vuelve esto tan difícil y tedioso de comprender. Hay 2 formas de jugarlo, empiezas con el primer juego que se lanzo y vas en orden de lanzamiento o en orden cronológico (Cronología del juego), pero hay algunos juegos que simplemente están de más y aunque aporta algo de información para la saga principal, simplemente están de más. Es decir, es algo que se podía haber explicado en otro juego fácilmente.Ni mala ni buena, es a duras penas una historia decente, que a pesar de todos los giros argumentales, huecos argumentales y el redundar tanto un tema simplemente le quita prestigio, no es algo que esperaría de Kazushige Nojima... La historia es interesante y el grupo de villano en un inicio podía intrigarte, aunque llegaban a ser genéricos y un tanto plano. Entidades como es el hecho de Ventus, Akua y Tera son interesantes y reconfortantes, pero el problema principal radica en el hecho de que en su mayoría, el juego es un fanservice andante, me explico: El Fanservice es un medio visual, audiovisual o simplemente parte del guion con contenidos superfluos. Su propósito es complacer al lector o a la audiencia en si, pueden ser escenas eróticas (no sexuales), cómicas o meramente para generar Hype. En pocas palabras, es darle gusto a los fans. Aunque no este mal en si, es una forma baja de atraer a tu audiencia, ya que si se recurre a estos métodos es porque tu obra no cumple al 100% con su objetivo principal.Ya definido esto, imagino que toda persona que haya o que este jugando esta saga de videojuegos sabe de lo que hablo, y no me refiero necesariamente a los personajes de Disney, sino que en el juego puedes encontrar personajes de Final Fantasy por solo dar un ejemplo (Aunque escuchar el tema de Sephiroth en Kingdom Hearts 2 fue todo un deleite). El juego contiene muchos momentos complacientes para generar hype entre sus consumidores. ¿Por que están ahí exactamente?, Kingdom Hearts no es canónicos en Final Fantasy, no había motivo del porque ellos estuvieran ahí presente, y el hecho de que sean lineas temporales no es una justificación. Simplemente es algo que esta de más y aun así tratan a Nomura como otro Hideaki Anno (Creador de Evangelion), simplemente tiene tantos huecos argumentales, llega a ser pretenciosa y edgy, es difícil tomar enserio su historia.Uno de los puntos fuertes de Kingdom Hearts y por el que resalto tanto es sin duda su tan peculiar jugabilidad, con toques de rol, rpg, acción hack and slash, un sistema de combo variado y divertido, en el podría explicar cada uno de ellos, si tan solo no fueran tantos. Cuentas con bombos defensivos, de utilidad, ataque, envenenamiento, entre otros. Gracias a la IA (Inteligencia artificial) el juego es entretenido, no es un reto como Dark Souls, pero si que esta bien programada y pulida, los enemigos secundarios no son la gran cosa, pero deberás de saber algunos combos o simplemente morirás incontablemente, algunos necesitan un combo especial y tienen habilidades diferentes, gracias a los toques rpg necesitaras de mejorar tus habilidades, combos, equipamiento y objetos de utilidad. Algo que debo destacar de la saga es el hecho que, dependiendo del juego que estemos jugando, su jugabilidad cambiara por completo, no es lo mismo jugar Kingdom Hearts 1 que Kingdom hearts BBS.Otro de los grandes puntos de Kingdom Hearts. Sin duda el diseño de personajes y escenarios es maravilloso y hermoso, Tetsuya Nomura simplemente se lucio a la hora de crearlo, es decir, si. Admito que varios personajes tienen una apariencia facial algo genérica, pero en su diseño de vestuario es increíble, fantástico e imaginativo, algo de esperar de una persona con tanta experiencia como es el hecho de Nomura.(Primeros bocetos)Y aunque el juego en si está basado en el mundo de disney en su mayoría, los diseños de escenarios tienen su propio estilo solo que aplicando su temática nos encontraremos en diversos lugares (Aunque algunos son simplemente malos), el castillo de maléfica por ejemplo, tiene un diseño rudo y tosco, pero a medida que vamos avanzando en el juego cada vez va tomando más forma, al igual que los enemigos, al inicio los catalogaría como genéricos, pero a medida que se avanza en el juego encontraremos diferentes tipos de criaturas oscuras, cada un aun más peculiar que la anterior. En un inicio se podría considerar que para la época, los gráficos eran algo mediocre, cosa que con el tiempo se irían mejorando hasta llegar a lo que es hoy en día Kingdom Hearts 3.Cabe destacar que Kingdom Hearts cuenta con un manga, en este su dibujo es bueno, tiene buena anatomia y un estilo "cute", pero nada a destacar, pero llega a ser génerico.No voy a mentir, su música es lo mejor de la saga, tan solo pensar que una de las más grandes compositoras/es, no solo de Square Enix, ni de Japón, si no una las compositoras más importantes de la historia de los videojuegos como es el hecho de Nobuo Uematsu, que esta a cargo de la banda sonora del juego, es un claro indicio de que el juego tendrá un excelente repertorios de osts. Y no es por exagerar, pero simplemente este juego se podría coronar como uno de los juegos con mejor banda sonora, eso sin mencionar que varios de los temas principales fueron escritos e interpretados por Utada Hikaru, una estrella pop japonesa conocida a nivel nacional, entre dichos temas se puede encontrar "Hikari", que es sin duda, uno de los más populares, contando con ese toque "mágico" tan representativo de Disney, pero tan épico y hermoso cuando llega a su climas, es sin dudas uno de los mejores ost que he llegado a escuchar. Pero mi favorito es y siempre sera "Dearly Beloved II", de Kingdom Hearts 2. Es una melodía tan relajante, tranquila y sumamente hermosa.Al juego le doy un 7 siendo un juego "Bueno" (A duras penas), salvado principalmente por su jugabilidad, música y diseño. Kingdom Hearts es un juego que en cuanto a historia esta mal y es muy pretencioso, contando con diversos huecos argumentales cuando la historia no se centra en el mundo de Disney. Pero como todo el mundo dice, es cuestión de apagar el cerebro un momento y disfrutar del juego, lo recomiendo solo como para pasar el rato.