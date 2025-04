Counter Strike Global Offensive (Las Skins)

Primero que nada este articulo ya lo había publicado pero fue a los foros entonces decidí mejorarlo un poco así se publica bien,gracias





Hola a todos hoy les traigo un articulo sobre las skins de csgo,como puedes ganarlas y que paginas son las mejores para conseguir estas skins. Primero que nada las skins no cambian en nada en cuanto a la jugabilidad solo es un objeto visual.Se pueden conseguir gratis también y todo eso lo diré en este articulo.



SKINS ¿QUE SON?



Las skins de CSGO son mascaras que se le agregan al arma para que se vean mas buenas pero no cambian en nada a la jugabilidad del juego.Estas skins se tiene que comprar o conseguir en paginas de trade,las skins tiene un precio muy variado, depende del arma,tiempo de la skin o del precio que se le a dado predeterminado, convirtiendo se así en la forma de ganar dinero para los creadores de Counter Strike Global Offensive.







¿COMO PUEDO CONSEGUIR SKINS?



También puedes conseguir skins avanzando de nivel en CSGO jugando competitivas o demás,aunque también pueden tocarle cajas o grafitis, ya que hay un porcentaje de probabilidades,solo cuando avanzan de nivel pueden tocarles skins de colecciones no skins del mercado,que podrás vender o quedartelas.







¿CUALES SON LAS SKINS MAS CARAS Y LAS MAS BARATAS?





Las skins mas caras son los cuchillos y armas exclusivas o famosas que su precio varia de la calidad en la que se encuentra,también el stat trak le agrega precio al armas. La skin mas cara ahora mismo es de un cuchillo, específicamente del Karambit | Acero Templado | su precio llego a los 100.000$ convirtiendo se en el cuchillo mas caro del juego.El segundo puesto se lo lleva la famosa Dragon Lore su precio determinado es de 20.000$ aunque a llegado a mas.













Pasamos con las skins mas baratas, como había dicho antes su precio depende de la calidad entonces su compramos un skin desgastada nos saldrá menos. Por ejemplo el Rifle mas barato es un Galil AR | Spray de salvia con un precio de 0.01$ pero hay varias con el mismo precio. En cuanto a AWP encontramos la AWP | Malla Safari con un precio de 0.41 . La pistola mas barata es un Tec-9 | DDPAT urbano con un precio de 0.04. y así podemos encontrar varias en la pagina de BITSKINS.















¿CUAL ES EL CUCHILLO MAS BARATO QUE SE PUEDE ENCONTRAR?



El cuchillo mas barato ahora mismo es el Gut Kinfe | Scorched vale 45 euros pero puedes conseguir otros mejores por un poco mas de precio en paginas de tradeo como es BITSKINS. donde el mas barato es el Navaja Knife | Capa de oxido lo puedes encontrar por 50.44$ calidad desgastada o batalla marcada













¿QUE ES LA CALIDAD DEL ARMA y CUANTAS HAY?



La calidad del arma es lo nueva o desgastada que esta esto puede influir en su precio como en la skin,mientras mas desgastada este mas fea se vera aunque tenga un precio menor y si esta nueva su precio sera mas elevado de lo común.

Existen 6 tipos de calidades Vanilla, Factory new, minimal wear,Field tested,Well-worn,Battle scarred todos esos son los tipos de calidad que hay para que tengas en cuenta a la hora de comprar skins y porque algunas salen mas caras que otras.



¿QUE ES EL STAT TRAK?



El stat trak es solo el contador de kills que llevas con esa arma por eso no mucha gente suele invertir en esto, el stat trak aumenta mucho el precio sobre una skin,pero hay mucha gente que lo ve inútil o no le gusta.Cuando alguien vende su skin con stattrak se reinicia a cero tambien no cuenta las bajas que hacemos a los bots. Cuando morimos y alguien agarra nuestra arma con Stat Trak se bloqueara y no nos contara sus kills y tampoco le aparecerá en el arma.En conclucion el Stat trak no sirve mucho es solo un decorativo mas para nuestras skins y tener un mayor valor a las armas.

















¿QUE SIGNIFICA LA RAREZA DE LA SKIN? ¿SIRVE PARA ALGO?



La rareza de la skin significa la posibilidad de encontrar ese tipo de armas o en esa rareza,también dependiendo de la rareza dependerá de su precio por ejemplo una skin de rareza gris no tiene el mismo precio de una con rareza roja.Las skins de rareza muy superior tendrán un porcentaje mas bajo de aparición,en cambio las skins de rareza gris serán mas habituales de encontrar.

La rareza sirve para identificar la "importancia"de la skin y para que nosotros sepamos si nos a tocado una skin de precio elevado o no.







CAJAS



Las cajas sirven para conseguir skins en csgo abriéndolas por un precio determinado,puedes ver lo que te puede tocar dentro de ella y elegir que tipo de cajas quieres abrir,hay varios tipos de cajas que contienen distintas skin para el juego inclusive estas cajas las puedes intercambiar en el mercado de steam por una skin o lo que quieras,en las cajas te puede tocar lo que se pero que este dentro de la misma,aunque el abrir estas cajas se basan en probabilidades muy bajas de que te toque algo bueno por eso hay mucha gente que decide venderlas o intercambiarlas en el mercado.











CONTRATOS¿PARA QUE SIRVEN?



Los contratos sirven para CAMBIAR 10 armas de la calidad inferior a la que quieres conseguir en el contrato ejemplo:Pones 10 armas azules para que salga un arma de calidad morada,y así con las demás calidades.Para conseguir arma con stat trak debes poner 10 armas con stat trak de la calidad inferior.Existen varias formas de conseguir profit haciendo contratos pero como casi todo en este juego se vasa en probabilidades,ya que hay varios contratos que tiene diferente probabilidad por eso digo que hay algunos contratos que tiene mas probabilidad que otros y salen mas baratos.







¿HAY MANERAS DE CONSEGUIR SKINS GRATIS?



Si hay manera de conseguir skins de csgo con programas de terceros en donde tienes que cumplir ciertos objetivos como completar encuestas para empresas que buscan a ciertas personas,también con gamehag bueno eso es obvio pero hay otras en el que tienes que poner el codigo de alguna persona o creador y te dan tus respectivas monedas.Steam acepta completamente los progamas de terceros por lo cual no es motivo de ban conseguir skins en los mismos.eso si hay algunas paginas en las que tienes que depositar en la pagina no en steam pero eso ya esta a manos de cada uno.Tambien en algunas paginas tienes que tener cuenta nivel 1 y para eso debes depositar minimo 5 dolares y tendrás una cuenta 'premium' y tendrias acceso a esas paginas.











¿PEGATINAS?



Las pegatinas literal son pegatinas que se les puede agregara al arma lo cual la hacen mas bonitas y tambien mas caras porque existen pegatinas muy caras,tambien hay muy viejas y esto revaloriza su valor porque son muy exclusivas como de torneos etc,tambien hay combos con armas que valorizan aun mas su valor por eso las armas mas caras del mundo no siempre son las mas caras sino que hay skins que la sobrepasan por la pegatina/s que llevan,las pegatinas se pueden conseguir en el pase de csgo o en cajas del mismo juego,existen programas de terceros tambien de pegatinas en donde las puedes conseguir de igual manera.

















Eso es todo hasta ahora,tengo pensado hacer otro si es que me va bien en este por que me faltaron cosas por hablar pero de las otras cosas aun no tengo la suficiente información así que me tengo que esperar, espero que les halla servido.Si quieren que hable de Stat Track y de las calidades de las skins díganlo por los comentarios,gracias