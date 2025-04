Counter strike 1.6 (Un poco de nostalgia mi opinión)

nota

: Este articulo lo volví a subir ademas de que esta en el foro, tome la desicion de redactarlo mas, y no me lo subieron por problema de miniatura hacer 1 semana, y tome al desicion de subirlo, porque ya vi muchos casos de unos usuarios que le pasaron el mismo problema de miniatura igual que yo, espero que les guste y que tengan buenos días o tarde. si se fijan bien lo cambie mucho a como esta en el foro y como esta aquí esta mejor explicado.(le puse mucho esfuerzo espero que esta vez me lo acepten).-Hola amigos, bienvenidos a mi artículo tratado de “counter strike 1.6” según mi opinión, este juego conocido como Cs 1.6, la mayoría seguro conocerán este juego de disparos, que es muy viejo pero buenísimo, todos alguna vez hemos jugado este juego, este articulo recomendado para los fanáticos de counter strike, espero que esta vez si les guste.-Este gran juego unos de los mejores juegos de disparos que he jugado en mi vida, le dedique muchas horas a este juego con mis amigos, me encanta este juego, De que trata el juego como tal, Es un juego multijugador en primera persona, De género disparos se puede jugar tanto en LAN (Con sus amigos) y en Linea (Con personas de otros países), como lo prefieran jugar ustedes, muy recomendado aunque la mayoría seguro que ya lo ha jugado por que este juego es una reliquia, entre los mejores juegos shooter de los años 2000 para adelante, aun tiene buena comunidad hoy en día hasta se hacen torneos en todos los países.







El juego tiene muchos mapas en el que jugar, poder elegir el que mas les guste a su preferencia, algunos de los Fans del juego crean mapas muy divertidos, hay todo tipo de mapas en Cs 1.6, podes elegir un servidor en que jugar en modo Linea o Online, en google encontraran paginas de Cs1.6, muchos servidores podes elegir el que guste solo tomen el numero que esta aun lado y inicien su juego y lo pones en ADD SERVER y pegas el numero, también esta la forma de jugar solitario contra los bots tu eliges con que bando estar, entre los anti-terroristas y terroristas, como lo prefieran ustedes o si mas gustan jugar con sus amigos en el modo LAN y disfrutar una partida intensa y que gane el derrote al bando primero, yo me la pasaba jugando este modo con mi amigos que tiempos aquellos me da nostalgia, en el modo online ya es dependiendo del servidor que elijas, porque hay montones de servidores de todo tipo, de zombis, versus, entre otros modos.







Mis 3 armas favoritas del Cs 1.6 :



Las mejores armas que e usado en el juego, es mi opinión cada quien tiene sus armas favoritas espero que les guste las armas que mas e usado en el juego.



1. Algunos la conocerán como la “B 4 3” nose cuál es el nombre del arma realmente pero así la conozco yo, esta arma es especialmente para los anti-terroristas es mi arma preferida en este bando la mejor sin duda, posee un silenciador esta arma de fuego, con un disparo en la cabeza matabas a tu oponente sin duda esta arma tiene muy buen alcance de tiro.







2. En este puesto le presento la mejor arma de lo terroristas y mas usada del juego en este bando, para mi una de las mejores también esta arma ademas de su diseño es perfectamente una buena arma de fuego de gran alcance, su nombre es “AK47” , y es especialmente usadas por los terroristas solo lo pueden usar ellos en este versión del juego Cs1.6.







3. En este ultimo puesto de mi armas favoritas del Cs1.6, Para mi el mejor rifle del juego es conocida como “rifleAWP” este rifle tienes un diseño de color verde con una gran carga de balas con solo disparar 1 disparo podes hasta lograr matar a tu oponente, cada disparo del arma se recarga, sin duda unas de mi favoritas.







Actualmente se hacen torneos de este juego en todo el mundo, Es muy viejo el juego pero inolvidable, Sin duda unos de los mejores de las historia de los videojuegos.



¿Vale la pena jugarlo?



Bueno depende de sus gustos, para mi si vale jugarlo y mucho, el juego es demasiado entretenido con su variedades de mapas para que no se aburran nunca, más los servidores actualmente tienen buena comunidad y son estables para jugarlos, y podes disfrutarlos con tus amigos que pasaran horas jugándolo se los aseguro, además esta versión es la más jugada de todas, creo que más que CSGO, es mi opinión, seguro algunos dirán es mejor CsGO ya depende de cada quien, a mi me gustan los 2.



El juego es completamente gratis podes buscar un vídeo en youtube de como descargarlo, y en steam también lo venden si quieren la versión original como ustedes quieran.









REQUISITOS PARA JUGARLO:



El juego no pide casi requisitos todos podes jugarlo, el perfecto estado sin lag y sin nada de fps bajos no es la gran cosa sus requisitos se los dejo aquí por si quieren jugarlo:





Procesador superior a 1500 MHz (recomendado + 1700MHz)

Memoria DDR RAM 256MB (recomendados 512MB o más)

Tarjeta Gráfica de 128 DDR(recomendado 256 DDR)

Bueno ojala les haya gustado mi artículo y recuerden aquellos viejos tiempos en este juego es inolvidable, bueno gracias por dar de su tiempo a leer el articulo y les mando un gran abrazo a todos aquellos que lo pudieron leer completo y a los que no también, que tengan un feliz día.Aquí les dejo un Gameplay del juego.