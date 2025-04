C.O.P The Recruit – El “GTA” de Nds

¡Buenas a todos! Hace un tiempo me encontré con un juego interesante que me hizo replantearme el: “¿Se podría haber hecho un GTA en 3ra persona para la Nintendo Ds?” y C.O.P The Recruit me demostró que si se pudo… aunque no saldría tan bien como me gustaría. Sin embargo, hago un artículo de él para que lo conozcan aun si es por la gracia de ver como seria.

El artículo estará organizado en: Introducción – Jugabilidad – (Misiones – Misiones secundarias) – Game Over -

Introducción:

C.O.P The Recruit es un juego policial en el que manejaremos a Dan Miles, un corredor que fue atrapado por la policía y al cual le dan la posibilidad de trabajar con ellos para proteger Nueva York de distintas amenazas (Criminales, Corredores, atentados terroristas, etc).

Dentro del juego tendremos cerca de 60 Misiones de la historia, con bastantes misiones secundarias en las que intervienen la persecución de vehículos y enfrentamientos con Armas de fuego.

Si bien es impresionante que en la Nintendo Ds podamos correr un juego en 3ra persona con las grandes proporciones que abarcan las 3 ciudades dentro del juego, también debemos entender que sus gráficos no son muy allá, ya que la potencia de la Ds es bastante limitada en comparación a otras consolas.





Historia:

Si bien explique un poco en la introducción, la realidad es que esa misma es tomada en el juego para presentarte al protagonista. La historia real gira en torno a una grupo de terroristas llamados “Bomb Zombies”, estos intentaran explotar una serie de puentes en Nueva York y tu trabajo es encontrarlos, descubrir su plan y detenerlos.

Sin embargo, el caso lo lleva Brad, el sujeto que te ingreso a la policía y pide tu ayuda para seguir con la pista de estos terroristas.

Desde el inicio te muestran un sinfín de vueltas y personajes que vas conociendo con sus respectivas personalidades, pero lo que más te engancha es la personalidad del protagonista, alguien alocado que no tiene problemas en evadir las normas de la propia agencia con tal, de seguir las pistas que conduzcan a este grupo de terroristas.





Jugabilidad:

Cuando jugué COP, no pude evitar hacer comparaciones con la saga GTA, tanto si hablamos de la jugabilidad como de las misiones. Empezando por ver que todas comienzan de una manera específica (Yendo de un punto Y a uno X, posicionarse en una luz que cubre el suelo y empezar la misión), sin embargo, para llegar a estos lugares se te da la posibilidad de manejar una serie de vehículos y la sensación que brindan en todo momento es… la de conducir por un suelo resbaladizo, llegando a complicarte la mayoría de las misiones al comienzo del juego (Sobre todo las de persecuciones).

Es algo a tener en cuenta ya que, en todo el juego iremos viendo mecánicas que están un poco pensadas para la Ds pero muy mal ejecutadas, haciéndote cometer muchos fallos y complicándote la vida para completar un solo escenario.





Misiones:

Las misiones pasan a ser algo complejas dentro del juego, por un lado tenemos el “3C” que es un dispositivo que te permite hacer de todo en Nueva York, desde colocar Códigos para abrir puertas, acceder a cámaras de seguridad, colocar bloqueos en puentes, etc. Hasta funcionar como GPS y marcarte la posición en el mapa a la cual quieres ir, solo te queda seguir una flecha verde que te aparece por la pantalla y esperar a que llegues… en algún momento.

Por suerte, hay un todo un tutorial y el juego te va llevando de la mano hasta cierto punto pero no logras acostumbrarte hasta haber pasado un cuarto de la historia, logrando tener múltiples fracasos.

Hay un total de 4 tipos de misiones dentro del juego:

Persecución: En estas, nos pondrán un límite de tiempo y aparecerá un contador de “estado” del coche enemigo, por lo general tienes que darle golpes al criminal hasta reducir su vida y poder “Detenerlo” (Digo esto, porque el auto del criminal explota al hacerlo, así que… ¿podríamos decir que lo matamos?).

Sin duda de las peores misiones del juego, ya que si te chocas solo un poco, fracasaras la misión porque el enemigo escapara y automáticamente conseguirás un Game Over… hasta que lo consigas detener.

Decidieron utilizar la pantalla táctil para mover la cámara del juego mientras tienes un arma, haciendo que tengas que tener… 3 manos, porque te mueves con las flechas, apuntas con la pantalla táctil y disparas con el botón L.

Misiones Secundarias:

Estas por lo general, aparecen cuando pasas cerca de un sitio específico y te llaman para indicarte que hay un problema por las inmediaciones, son totalmente opcionales y si tengo una recomendación para darte es… ignóralas al principio, porque no tendrás la práctica, ni la cantidad de armas disponibles para realizarlas.

Suelen tratarse de enfrentamientos con muchos criminales en sitios cerrados (Por lo que, recomiendo tener armas con mayor potencia y no irte con la pistola inicial que te dan), y de persecuciones difíciles que utilizan tu capacidad para memorizar el mapa.

Las misiones secundarias fueron lo que más trabas me pusieron ya que, aún si es una persecución, si la fallas no te aparece un mensaje de “fallaste pero puedes continuar”, te aparece directamente un “Game Over” que te obliga a volver al anterior punto de guardado por lo que, si estabas cerca de una misión principal y te desviaste, ahora tienes que hacer todo el camino de vuelta.





Game Over:

Esta sección la usare para colocar todo lo malo que pude encontrar en el juego o lo que me pudo complicar la aventura, sin generarme ningún tipo de diversión.

Armas y apuntado: La idea de utilizar la pantalla táctil para mover la cámara es malísima , porque los enemigos se mueven constantemente y no se mueren de uno o dos disparos, por lo que… en la mayoría de casos te mataran casi que al instante. (Aún si tienes armas de mayor potencia, si no puedes apuntar bien con ellas, se vuelven inútiles).

La idea de utilizar la pantalla táctil para mover la cámara es , porque los enemigos se mueven constantemente y no se mueren de uno o dos disparos, por lo que… en la mayoría de casos te mataran casi que al instante. (Aún si tienes armas de mayor potencia, si no puedes apuntar bien con ellas, se vuelven inútiles). Misiones: Tanto las de persecución como las de enfrentamiento, tienen un inconveniente y es… el tiempo que te ponen para completarlas. En el caso de las persecuciones afecta más, porque si te chocas solo un poco y no consigues dañar al coche del criminal, llegara hasta tal punto en el que mágicamente aumentara su velocidad y se ira del mapa haciéndote perder todo el tiempo.

Tanto las de persecución como las de enfrentamiento, tienen un inconveniente y es… el tiempo que te ponen para completarlas. En el caso de las persecuciones afecta más, porque si te chocas solo un poco y no consigues dañar al coche del criminal, llegara hasta tal punto en el que mágicamente aumentara su velocidad y se ira del mapa haciéndote perder todo el tiempo. Game Over: Este es el último punto a destacar, ya que el juego se termina en cada misión, sin darte ni un margen de error.

Estamos hablando de que se escapen los vehículos, que se acabe el tiempo límite que te dan en algunas misiones, que en una infiltración te vean solo un poco y demás.

Si tengo algo positivo que decir respecto a esto es, que se suele generar un punto de guardado antes y durante la misión, por lo cual, no tendrás que hacer un gran recorrido para volver a intentarla.

Opinión y Cierre:

Pese a que el artículo se quede algo corto, toque todos los temas que quería desde el inicio, y si hay algo que discutir en gran medida (No, los gráficos no se discuten, estamos hablando de un juego de Nintendo Ds, ya es sorprendente que corra este juego con lo grande que es), es el tomarlo como un juego interesante a conocer y no algo imprescindible.

No es el mejor juego del catálogo, ni estaría entre los primeros 20 puestos, pero sin duda, es entretenido y una buena forma de ver cómo podría haber sido un GTA con 3ra persona en la Ds.

Espero que hayan encontrado interesante el artículo, que jueguen mucho y pasen un muy lindo día.

Se despide Tzuricu. ^^





Tráiler:

Aquí les dejo el tráiler que sacaron en la E3 del juego, hace ya muchos años, pero que muestra la jugabilidad en gran medida: