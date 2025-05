Construcciones en Fortnite

¿Eres un noob y no sabes construir?¿Quieres aprender? Pues sigue leyendo y verás que construir de forma eficaz no es tan difícil, solo requiere algo de práctica.Esta forma de ir a rushear suele ser de las peores después de no construir, esto se debe a que una rampa es fácil de romper y en cuánto pilles algo de altura, la vas a perder rápidamente. Este tipo de escaleras se suelen usar solo para subir montañas o casas, no para un 1vs1Este tipo de escalera no es de los mas eficaces pero sin embargo, es mucho mejor que la anterior. Puedes usarlo para pillar algo de altura en distancias cercanas, pero recuerda que es fácil que te lo lleguen a tirar.Sin duda, este tipo de construcción es de las más usadas del juego, a pesar de que sea solo de dos capas al igual que la anterior. En opinión de muchos, es igual de ineficaz que la anterior o incluso peor. porque si tienes al enemigo debajo, es fácil de que te tiren solo rompiendo la escalera.Sin duda, es bastante más eficaz que el anterior ya que tienes esa protección extra en la doble escalera aunque no se puede decir que sea de las mejores, porque a lo mejor con un enemigo cercano rompiéndote dos rampas te puede tirar aunque es algo difícil que suceda.El resultado de la escalera es el mismo lo hagas de la forma que hagas.Este tipo de rampas suele ser muy útil ya que está compuesto por tres capas y es bastante difícil de que te lo tiren, suele ser de los más usados entre los pros y si lo haces rápido es fácil ganar la altura sin que te lleguen a tirar, el único fallo que tiene es que la base será de dos capas, ya que no se podrá poner suelo en el suelo del mapa.Sin duda, esta versión mejorada del anterior tipo de escalera es una de las más eficaces para ir a rushear, lo único malo es que es necesaria mucha práctica para que llegue a salirte de forma rápida y buena, además de que gasta muchísimo material si vas a por un enemigo medianamente lejano.Finalmente, tenemos esta aberración muy difícil de tirar y a la vez muy complicada de construir, es necesaria bastante práctica en patio de juegos para poder construirla, es poco usada, pero es muy eficaz ya que logras 4 capas de protección antes de que te la tiren del todo, por eso la pongo la última porque no gasta tantos materiales como la anterior y es bastante eficaz.