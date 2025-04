Consideraciones al jugar Soul Calibur

Buenos dias comunidad de Gamehag, en esta ocacion les traigo un articulo sobre mis opiniones acer del juego "Soul Calibur" que se encuentra en esta pagina y se puede jugar gratis a cambio de Soul Gems, para saber todo lo relacionado a esto te invito a seguir leyendo.

Que es y mas importante que no es "Soul Calibur"

Primero que nada vale aclarar que el "Soul Calibur" que aparece en esta pagina no se trata del clasico juego de peleas en 3D desarrollado por Bandai Namco Entertainment, como su nombre e iconografia en la pagina puede llegar a parecer, sino que se trata de un RPG MMO para navegadores desarrollado por Gamesprite.me tambien conocido con el nombre de "My Soul"

Otro MMORPG de navegador con sus peculiaridades Como nos tiene acostubrado Gamehag este es un juego MMO estilo RPG que se juega a traves del navegador, sin necesidad de intalar el juego o algun launcher, tales como League of Angels, Dragon's Awake, WarTune o SAO's Legend (el cual es de la misma compania). Sin enbargo cabe destacar que este juego posee mejores graficos que los anteriormente nombrado, lo que resulta mejor a la vista, aunque dependiendo de la capacidad de tu computadora y de la calidad de tu coneccion a internet puede ser un problema a la hora de poder jugarlo normalmente. Tambien se diferencia en el modo de lucha, en donde no te transporta a una pantalla viendo tus personajes a la izquierda y a tus enemigos a la derecha como todo RPG clasico, sino que todo ocurre en la misma pantalla, lo cual facilita la pantalla de carga y lo hace mucho mas dinamico, aunque a veces no cargan bien los enemigos (al ser tantos) y parece que estas ondeando tu espada contra el aire o mas bien luchando contra enemigos invicibles ya que se puede observar el daño que realizas y la experiencia que ganas por matarlos. Luego de remarcar estas diferencias se puede decir que por todo lo demas sigue la misma formula ya vista en los anteriores, como lo son el apartado de Personaje, Equipo, Skills, Forga de Armas, Montura, Heroes secundarios, Capa (en lugar de Alas), Clan, etc.

Lo importante: Vale la pena o no jugarlo

Conclusión

Si bien ya lo hice al principio, vale volver a aclarar que esta es solo mi opinion que tal vez le sea de utilidad a los potenciales jugadores y se basa en mis experiencias, preferencias y conocimientos, por eso voy a tratar de fundamentarla lo mejor posible con la mayor honestidad y si alguien no esta de acuerdo no hace falta que se ofenda ni nada por el estilo, solamente basta con expresarlo maduramente en los comentarios. Para decidir si vale la pena hay dos grandes cosas que deben tenerse en cuenta:Este punto no es tan facil de responder ya que en gran medida depende de los gusto personales de cada uno, anteriormente hice mi mayor esfuerzo en tratar de describir el juego de la forma mas detallada y objetiva posible, asi que ya te podes hacer una idea de lo que es. Por mi parte debo admitir que despues de jugar a todos los MMORPG de esta pagina, los cuales nombre antes, no me llamaron la atencion realmente, salvo Dragon's Awaken, que mas que nada creo que es por ser el primero que jugue, por esto lo voy a hacer una pequeña comparacion entre los dos. La mayor falencia que encuentro en este juego y que era una fortaleza del Dragon's Awaken es la comunidad o jugadores que te podes encontrar en simultaneo, al ser un MMO este es un factor muy importantes, y mientras en el Dragon's Awaken esta en un clan interactuando con varios amigos desde el primer dia, en el Soul Calibur luego de estar mas de una semana, si bien agregue a varios a la lista de amigos, nunca tuve ningun tipo de contacto con otro ser humano, lo que me hace parece que estoy jugando en Single Player, totalmente inaceptable para lo que se entienendo por MMO.El otro punto a tener en cuenta a la hora de saber si vale la pena jugarlo es si se pueden conseguir las gemas de los desafios facilmente, ya que la mayoria (en la cual me incluyo) comienza a juegar a esto juegos por las gemas, y luego los continua o no dependiendo cuanto le haya gustado.La respuesta rapida seria que NO, ya que el primer desafio pide subir el personaje al nivel 80 y esto no es nada facil, yo jugandolo alrededor de una semana estoy en nivel 68, mas alla de la dedicacion que le pongo al juego (que ya me extendere en esto en la conclusion) este es el desafio mas dificil con el que me he encontrado en un juego y por las 41 gemas que otorga esta primera parte, definitivamente no sale rentable, nose si se modifico el juego y antes era mas facil subir de nivel y por eso el desafio quedo desfasado, pero es un caso unico en la pagina que estaria buen se revisara para que sea mas razonable.Luego de todo lo dicho, la unica forma de recomendar este juego es solamente si te gustan su estilo y jugabilidad, o si queres obtener la mayor cantidad de gemas posibles y ya agotaste los otros juegos, en tal caso te recomiendo que hagas como yo y le des al boton de "Autopathfinding" y "Autoblattling" y dejes la pestaña abierta mientras realizas otras cosas (incluso jugar otros juegos) revisandolo ocacionalmente para que no se trave el jugador, tal vez por esto, en parte; avanzo lento al subir de nivel, pero creo que igual se demora mucho. Bueno, esto es todo espero le haya sido util y dejen sus opiniones en los comentarios. Saludos!