CONSEJOS Y TIPS PARA SOBREVIVIR EN LAS CUEVAS DE DONT STARVE TOGETHER

Bueno nos volvemos a ver amigos, como prometí aquí volví a escribir otro articulo sobre los mejores consejos y tips para que ustedes puedan sobrevivir y explorar por mas tiempo en las cuevas para que no estén volviendo y yendo a la base de la superficie, perdiendo una gran cantidad de tiempo.PD: En los comentarios aceptare opiniones sobre que otro articulo me recomiendan escribir (sobre este juego), pero hasta eso escribiré otro articulo de como enfrentar a los jefes (guardián ancestral y esqueleto gigante reanimado).

Consejos y tips para explorar y sobrevivir en las cuevas de dont starve together.

1_ Siempre lleva contigo una linterna. Este objeto que aporta un buen rango de iluminación y perfecto para explorar en las cuevas es sencillo de hacer y conseguir sus materiales, lo podrás usar en diversas ocasiones tanto en la superficie como en las cuevas, pero lo más recomendable es solamente llevarlo en las cuevas; ya que como sabemos este de combustible usa bombillas de luz que proviene de las flores de luz, las cuales abundan en montón en las cuevas. O si tienes muchos recursos también podrás crearte unas topógafas que te brindan visión completa pero de un diferente color.

2_ Siempre deberás tener un espacio o lugar en tu inventario para colocar las bombillas de luz que recogerás para poder recargar constantemente tu linterna y no quedarte en medio de la oscuridad y por supuesto morir.



3_ Encuentra en lo posible, lo más rápido a hutch. Además de hacerte de compañía como mascota o amigo, esta criatura podrá guardar objetos en él, lo cual te servirá al guardar objetos ya que es como un cofre movible, tiene 9 espacios de almacenamiento igualmente que un cofre normal, de escama de dragón u ornamentado; y podrás agregarle cualquier tipo de comida como carnes y huevos ya que los conejos no lo atacaran por ningún motivo. Aparte si le agregas una lanza común se convertirá en un hutch “puntiagudo” que dañara a los enemigos cercanos, el cual te servirá demasiado para enfrentar al tentáculo gigante ya que los mini tentáculos tienen solamente 25 de vida y este le ocasionara un 30 de daño; mas con su regeneración de 25 puntos de salud en 3 segundos sería un arma perfecta contra los mismos. Mientras que si le agregas una bombilla de luz te producirá una ligera iluminación de un buen alcance a su alrededor. ADVERTENCIA: SI ENCUENTRAS MONOS O VES ALGUNO NO LO ACERQUES PORQUE ESTOS TE ROBARAN TODO LO QUE HAYA DENTRO DE EL.



4_ No vayas a intentar a explorar las cuevas con tus estadísticas bajas o estables (de hambre, cordura, salud). Esto se debe a que en las cuevas tu cordura empezara a bajar un 10% más rápido dificultándote tu exploración especialmente a los personajes como Wolfang que por sí ya pierde un 20% de mente y el en las cuevas estaría perdiendo un 30% más de cordura; no será mucho pero a la larga te costara mucho tiempo y deberás estar consciente de que si regresaras con vida debido a que las sombras empezaran a atacarte. Si tienes menos de 80 de cordura los conejos blancos se volverán negros, no cambiaran sus estadísticas de vida, de daño o de estrategia pero estos al estar cerca de ti sean amigos, neutrales o enemigos hacia ti te reducirán un 50 de cordura por minuto. Es muy difícil conseguir comida que te llene el hambre en las cuevas ya que si tienes carnes o alguna receta de cocina que creaste en la superficie o la hayas encontrado abajo los conejos querrán asesinarte (excepto si tienes a hutch, coloca tus comidas dentro de él); de ultima asesinaras de conejos que estén solos para conseguir zanahorias o recogerás bananas de los plátanos pero no te llenaran ineficientemente y los deberás comer en gran cantidad para quedarte estable. Y bueno de la salud ni hablar cuando en las cuevas llegue el ciclo de pesadilla todo el mundo se volverá hostil hacia ti (excepto las langostas rocosas, los conejos y las babortugas ya que estos se esconden en sus hogares o duermen) por ejemplo, las grietas que se originaran por cualquier lugar del mapa invocando sombras, los monos querrán deshacerte de tu presencia, las flores de luces ya no iluminaran y en ese tiempo las arañas rondaran por el mundo. POR ESO ES SIEMPRE RECOMENDABLE QUE VENGAS A EXPLORAR LAS CUEVAS CON LAS ESTADÍSTICAS LLENAS O ALTAS.

5_ No es recomendable que vayas a explorarlas si es primavera ya que igualmente que en la superficie en donde está lloviendo aquí también lo hará y durara más tiempo, aumentándote un poco más la humedad pero lo hace con un ligero retraso, es decir, si en la superficie llueve en un día 56 en las cuevas no lloverá pero en el día 57 si lo hará. Pero si estas desesperado y tienes muchas ganas de explorarlas es recomendable que SIEMPRE lleves un paraguas contigo y tengas a hutch con una bombilla de luz para que la humedad no te afecte o sino también puedes descansar en algunos lugares con la sombrilla en donde haya muchas flores de luz.



6_ Construye una mini base en el medio del mapa de las cuevas con solamente una hoguera, una tienda de campaña y una olla de barro para que no estés volviendo a la superficie y tengas que perder tiempo extra, el cual podrías estar usándolo para poder explorarlas más tiempo. Por ejemplo en este mapa seria recomendable construir esta base en este punto.



7_ No intentes luchar con nadie para no poder perder salud ni cordura porque te podría costar la vida al estar volviendo a tu hogar (hazlo si tu vida depende de ello o si es un jefe) y primero explora las cuevas para aprenderte el camino hacia tu casa. Ten en cuenta que si tienes menos de 30 de cordura las sombras empezaran a perseguirte y ya que las cuevas son muy peligrosas no cuentes al 100% que saldrás vivo de allí.



8_ Ve abajo preparado y consciente de que es lo que harás exactamente. Lleva por lo menos 10 cataplasmas de miel, 2 jamones con miel y algunas cecinas si quieres enfrentar a un jefe y no te desvíes de tu objetivo matando monstruos por gusto ya que por eso podrías llegar a morir o llegas muy dañado al jefe que quieres enfrentar.

9_ Uno de los mejores recursos para enfrentar a los jefes son los hongos azules que te aumentan y restauraran considerablemente el hambre, cordura y salud, estos se encuentran en gran cantidad en las cuevas como arboles de color azul. Al talarlos obtendrás un hongo azul y 2 de madera (dependiendo su tamaño) y como sabemos los árboles se regeneraran igual que los de la superficie pero ten en cuenta que estos no sueltan semillas. Deberás cuidarlos ante un posible incendio ya que si enciendes uno todos empezaran a quemarse porque tienen una muy ligera distancia de cada uno (podría decirse que están pegados uno al otro) y estarás perdiendo un recurso muy importante o vital para vencer a los jefes.



10_ No lleves cosas inútiles que no usaras abajo como las gemas (a menos que las quieres usar en la estación de pseudociencia ancestral). Ten en cuenta que las langostas rocosas comerán todo tipo de minerales como oro, piedras, pedernales así que no sueltes nada de minerales al suelo; especialmente si hay monos alrededor.

11_ Si quieren encontrar la estación de pseudociencia ancestral, te aseguro que alrededor habrá monstruos mecánicos dañados defendiéndola; hagas lo que hagas no dejes que dañen esa estación porque si no te costara mucho más repararla por lo menos 40 fragmentos de thulecita (lo cuento por experiencia que ya me paso) y si tienes mucha suerte esta estará sana y podrás construir todas las armas que te ofrece.



12_ Si encuentras thulecita en el suelo recógela que te servirá para después para construir todos los objetos que te ofrece la estación de pseudociencia ya que todos gastan principalmente thulecita. Y la necesitaras en mucha cantidad.

13_ Ten en cuenta que cada cierto tiempo te vendrán los gusanos de las profundidades, yo te recomiendo que huyas de ellos, te hagas amigo de una langosta rocosa y haz que pelee contra ella para que no salgas muy perjudicado en mente y salud. Y si no tienes rocas o pedernales para hacerte su amigo, solo corre y corre hasta que ya no te quiere seguir y empieza a pelear con alguien más.



14_ Ahora te explicare de forma breve como te benefician los hongos azules: sin cocinar te darán 20 de salud, 12.5 de hambre y – 15 de cordura; mientras que cocidos te otorgaran – 3 de salud, 0 de hambre y 10 de cordura; mas con unas cuentas cecinas se volverán perfectas para poder enfrentar un jefe (claro si sabes combinarlas comiendo las cocidas y no cocidas (constantemente) e intentado recibir el menor daño posible del jefe con que estés peleando. Y como explique anteriormente se suelen encontrar en una gran cantidad en las cuevas como arboles largos y azules en bosques gigantes.

15_ También debes tener en cuenta que en algunas ocasiones cuando vayas a talar árboles de hongos azules, en algunos de ellos habrá telaraña alrededor y si la tocas invocara una araña blanca la cual te dará unos cuantos problemas; aparte de que estos árboles te darán una ligera iluminación que será lo suficiente para que Charlie no te ataque.

16_ En algunas estaciones al estar en las cuevas podrás ver pequeñas luces brillantes paseando cerca de los hongos, podrás capturarlas dándote unas pequeñas bolitas de luz que iluminan y podrás colocarlas en las lámparas de hongos (se obtienen venciendo al sapo hongo) dándote una buena iluminación que también servirá de decoración para tu hogar. Estas en las cuevas son como semillas que cuando desaparezcan por si mismas crearan unos pequeños arboles de hongo y así es como estas logran reproducirse pero tú no podrás interferir en su ciclo de vida (mayormente estas aparecen en invierno). En el together se llaman esporas.



17_ Si encuentras huesos tirados al suelo o minas estalagmitas y también los encuentras, guárdalos y cuídalos porque en el futuro te servirán para que puedas enfrentar a un jefe y sin ellas no podrás hacerlo (solo en el together).