Consejos para Arena of valor

Despues de escribir el articulo de Arena of valor os queria escribir consejos para un principiante. Cuando hayais entrado y terminado el tutorial podreis hacer lo que querais,asi que os traigo hoy unos consejos que son los siguientes:1.Mira en el camino de la groria los heroes que estan para no comprar los y malgastar dinero.2.Entra en ajustes para cambiar los controles como se te sea mas comodo3.Dentro del apartado heroes tendreis una opcion que seria una forma de encontrar un personaje que te guste y podras iniciar un periodo de prueba de 3 dias.Ahora que hemos terminado con los consejos basicos vayamos a mas comprejos como dentro del juego:1.En el principio de las partidas los tiradores y magos tendran la ventaja ya que ataquan a distancia y como tienen la misma defensa que un tanque porque son nivel 1 los dos y no pueden comprar nada.2.Se sabe que hay que dividir el mapa entre el equipo por eso al mago siempre se le tocara en el medio ya que seria la linea mas complicada y el mago al principio puede controlar la linea.3.En el caso del jungla(normalmente asesino) ira a al jungla donde habitan los mounstros que al matarlos le dara oro y experiencia,los junglas tienen que tener siempre la ventaja de oro sobre los enemigos osino no cumplirian su mision en el equipo.Ya dicho el repartimiento de territorio vamos a los consejos de batalla:1.Los tanques deben estar siempre atentos lla que ellos tienen la funcion de proteger sobretodo al carry(tirador) asi que debe estar atento por si viene alguien por atras para matar al carry,recuerda tener su jungla siempre vigilado lla que en unos pocos segundo es capaz de matar al carry.2.Los asesinos no pueden estar luchando contra tanques lla que su gran defensa es muy difisir de penetrar asi que el debe matar enemigos clave como el carry o mago y si es posible matar a su jungla.3.Los guerreros aunque tenga una defensa bastante admirable no son tanque asi que no deben abusar de su defensa pero tampoco deben tener miedo.Y vamos con lo ultimo que seria unas estrateguias y guias para los que lla juegan:1.Las batallas grupales son muy importantes lla que si ganas tendras la posibilidad de ganar al instante pero si pierdes ellos tendran la oportunidad,por suerte hay heroes como Y´bneth que tienen un gran potencial para las batallas grupales.2.El jungla no puede participar en una batalla grupal pero eso no es razon para que no colabore lla que en medio de una batalla grupal el puede colarse y matar su carry de modo que tendreis ventaja.3.Hay heroes que cuando tienen poco vida antes de atacar tienes que pensar en sus habilidades y su pasiva tambien la cantidad de oro que tenga por ejemplo el ultimate de Taara es regenerar vida de una forma brutal y veloz y eso hace que se deba infligir una gran cantidad de daño constante y rapido.