Conan Exiles

Hoy os voy a hablar sobre el GenuinoHace dos días os comenté sobre el juego, pero, si llevasen esa jugabilidad a otro nivel, uno más extremo, donde no te puedes confiar ni un solo momento, siempre en alerta por lo que pueda pasar.Esta, es la experiencia a la que nos invitaEn el juego, después de crearnos a nuestro personaje con todo sumo de detalle, y cuando digo detalle, me refiero a todo, hasta nuestro miembro tiene la oportunidad de moldearse a nuestro gusto. Nos encontramos crucificado en medio de un desierto, y para nuestra salvación, viene Conan y nos baja dándonos una segunda oportunidad, pero una segunda oportunidad muy difícil de conseguir.Esa segunda oportunidad la conseguiremos una vez que nos podamos ir de las "tierras del Exilio", de ahí el nombre del título, y para ello, lo primero que debemos lograr es hallar una manera de quitarnos el brazalete que tenemos puesto. Debido a que es una medida de seguridad para que todo aquel que hulla con el brazalete puesto, o se lo quité, morirá en el acto.Entonces así empezamos el juego, en medio de un desierto, sin nada, absolutamente nada, todo nos lo tendremos que ir fabricando nosotros mismos.De este modo, debemos de estar luchando constantemente contra el hambre, la sed, las tormentas de arenas, la fauna, los dioses invocados, los otros exiliados y, sobre todo, aPara poder sobrevivir a todos estos desafíos, deberemos de ir subiendo de nivel, para ello, haciendo cualquier cosa, pues incluso con el transcurso de los días, nos irá aumentando la experiencia siendo cada vez más fuertes y adquiriendo conocimientos para nuevas construcciones, herramientas, armas, pociones, armaduras, etc...Pero para ello, deberemos de tener los materiales adecuados, como al mismo tiempo, las herramientas adecuadas para, por ejemplo, transformar piedras en ladrillos para construirnos una casa o fortaleza.Hay un sin fin de contenidos que nos brinda la oportunidad de ir aprendiendo con las horas invertidas en el juego.De este modo, una vez tengamos toda un fuerte con lo esencial, cómo también un buen equipo y los suministros de necesidades, podremos irnos a explorar toda esta tierra salvaje para hallar el modo de escapar.Al mismo tiempo, durante nuestros viajes podremos capturar a enemigos y hacerlos nuestros esclavos para que nos cueste menos trabajo crear nuestras herramientas. Es decir, si para crearnos una espada de metal necesitamos por ejemplo 20 lingotes de metal, con un esclavo necesitaríamos solo 10 lingotes de metal.Para convertir a un enemigo en nuestro esclavo, tan solo necesitaríamos construir una rueda del dolor, y tras unos cuantos días en ella, habremos creado a todo un siervo., no tiene casi nada de historia, todo es cuestión de sobrevivir y hallar la forma de escapar, pero el juego es tan adictivo que no te das cuenta de que este juego no tiene historia cuando llevas como 15 o 20 horas jugando, y te da igual, porque el juego es eso, no le hace falta historia.Al no tener casi ningún argumento, en lo que más destaca es en este apartado:El juego está hecho de modo que sea cómo un MMO, pero puedes jugarlo tú solo, sin necesidad de Internet. El problema de jugarlo solo es que se pierde mucha experiencia jugable del propio juego, pero aun así, se puede pasar el juego en solitario, eso sí, debes tener mucha paciencia por todos los viajes que vas a realizar.En cambio, si lo juegas online es donde más se disfruta, te puedes unir o crear un gremio, puedes crear o asaltar fortalezas de otros jugadores, preparar las defensas para la purga, pues nunca se sabe qué te puede aparecer en la base durante estos eventos, eso sí, cada vez será peor.También, que algún jugador al que has echado de su fortaleza, invoque a un dios y te destruya todo lo que tanto has tardado en robar.Los combates no se quedan atrás tampoco, los movimientos son muy naturales, tanto al atacar, nadar y como los de escalar, sí, escalar, puedes escalar casi cualquier cosa que veas por el mundo. Incluso si tienes la suficiente resistencia, puedes colarte en una base haciendo un agujero en una de las paredes y entrar escalando. Toda una proeza.es uno de los mejores juegos en lo que, sin darte cuenta, vas a invertir muchas, pero que muchas horas, en intentar dominar estas tierras, ya sea solo o acompañado.Os invito a sobrevivir en estas hostiles tierras.Gracias y un saludo a todos los deTodas las imágenes han sido tomadas de "fotos google".