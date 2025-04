¿Cómo va el E3 2019? Parte 2

Esta es la segunda parte de un pequeño reportaje sobre el E3 2019, así que si deseas conocer la primera parte en donde se encuentran las conferencias de EA Play, Xbox y Bethesda, ingresa a mi perfil y revísalo primero. Sin más dilación, a continuación, les haré un breve resumen a cerca de las conferencias presentadas en este E3 2019.

Ubisoft

Empezamos con una armoniosa presentación de la orquesta de Assasin Creed, anunciando de esta manera las fechas de presentación (no vendrán a Latino America); se guido de esto se anuncio la tercera entrega de Watch Dogs, si señores, vuelven cada vez mas hackers y futuristas, además, será el primer juego de la saga con la posibilidad de controlar varios personajes, pero tengan cuidado, pues si alguno de estos personajes muere, literalmente morirá entro del juego. Rainbow six siege, el juego de Ubi lanzado en el 2015 aun cuenta con actualizaciones de contenido.



Llegan los personajes de hora de aventura al adictivo título Brawlhalla, nuevos escenarios y un nuevo nivel de dificultad así que es momento de descargarlo si aun no lo tienes (es gratis, se encuentra en Xbox, Play, Switch y PC). Así como Xbox tuvo a Keanu Reeves, Ubisoft hizo acto de presencia con el actor Jon Bernthal (Protagonista de la serie de Netflix The Punisher), el cual presento un nuevo juego de Terminator del cual no se tenia idea alguna; seguido por el anuncio de un juego para moviles que paso sin pena ni gloria durante la presentación. Rainbow six siege Quarentine será la nueva entrega de la saga, no se sabe mucho sobre el título, pero tiene zombies en su trailer (recuerda a las ultimas entregas de Residen Evil); The Division 2 trae más contenido.



Roller Champions, para mi el titulo mas divertido que fue anunciado, promete ser el nuevo juego multijugador de deportes con tres jugadores por equipo al estilo Rocket League, aunque no tienen nada que ver; la beta va hasta el día 14 de junio, todo indica que el juego será Free to Play. Y como casi todas las compañías hoy en día, UPlay, la nueva membresia mensual para que puedas jugar los títulos de Ubisoft antes que nadie.

Nintendo

Comenzamos con el anuncio de la inclusión de algunos personajes de los videojuegos de Dragon Quest a Super Smash Bros: Ultimate. Bowser hizo acto de presencia como presidente de Nintendo y anuncio la tercera entrega de la saga de Luigi's Mansión, juego que trae nuevas mecánicas y promete se el mas divertido hasta ahora. Zelda Link's Awakening es el “nuevo” juego de la saga, recordemos que este fue estrenado en 1993, pero ahora trae gráficos de nueva generación y un Link que tiene una pinta de ternura que te mueres, el juego estará disponible el 20 de Septiembre de este año.



The Witcher 3, entrega del 2015, por fin llega después de 4 años a Nintendo Switch, pero eso si, con gráficos que parecen de PlayStation 2. Pero Nintendo se tenia guardado lo mejor hasta el final, empieza un trailer de Zelda otra vez, pero se trataba de Zelda Breath of the Wild 2, tiene una pinta brutal, sin embargo, es probable que este juego no este listo sino hasta dentro de un año o posiblemente más, así que fans de Zelda a esperar.

Square Enix

Empezamos con toda, un gameplay de Final Fantasy VII Ramake, graficas de última generación en el que posiblemente valla a ser uno de los mejores juegos del año que viene. Se anuncio la llegada de una serie de RPGs a Switch, entre los que se encuentra un Final Fantasy. ¡Minecraft! Pues no, se trata de la segunda entrega de Dragon Quest que tiene esta temática de craftteo, llegara el 12 de Julio de este año, así podrás armar todas las casitas que quieras con un personaje al estilo anime.



Dying Light 2, refresco un poco la conferencia que iba en picada con cada anuncio que mostraban, un mundo infestado de zombies en el que tendrás que correr y sobrevivir (como la mayoría de los juegos con esta temática). De los creadores del trágico juego Gears of War Judgment, People Can Fly, anunciaron un nuevo tirulo que promete mucho, su nombre es Outriders, solo queda esperar que no vuelvan a cometer los mismos errores y puedan limpiar su nombre. Para finalizar, Square Enix presento el esperado juego de Avengers, trae consigo un multijugador en línea de hasta cuatro jugadores y la historia esta completamente desligada de la saga de películas de Marvel, el único pero que se le ve a este juego son las graficas en los rostros de los protagonistas, hay algo que no me termina de convencer en este apartado; sin embargo, aun hay tiempo para mejorar, este titulo llegara hasta el año 2020.

Si te gusto el articulo deja un comentario y opina que tal estuvieron las conferencias del E3 2019, aun me falta hablar del PC Gaming Show, si quieres un articulo hablando únicamente de esta conferencia dejalo comentado.