como subir de medalla en dota 2

hola en este articulo hablare un poco sobre el juego dota 2 y expresare un par de cosas que te pueden ayudar mucho para tus partidas especialmente si eres de el tipo de personas que quieren mejorar en el juego.

lo primero que quería decirles es que esto no es una guía de juego mas bien es una opinión sobre el juego y la comunidad y seguidamente de consejos que creo que estarán bien claras pero aun asi es bueno recordarlo la cuestión es que como sabemos el juego dota 2 tiene una comunidad muy toxica donde la mayoría se cree pro sin serlo y empiezan a flamear como si eso les ayudaría a ganar pero mas aun es todo lo contrario, esas cosas como los insultos y las ofensas son las que nos llevan a la derrota y al fracaso y lo peor de todo es que tenemos una comunidad tan negativa que aunque saben qeu flamear esta mal lo hacen sin importarles nada.esta imagen demuestra todo eso y siempre pasa por cosas insignificantes como quitar un cree o no pikear lo qeu el toxico quiere o no dejarle la linea que desea o el rol que quiere, no digo que este mal marcar un rol pero de ahí a federa por un berrinche es algo muy desastroso para el equipo que te hace perder.COMO SALIR DE ESTO:la solución es fácil pues es solo jugar en serio y en equipo si tu amigo eres un toxico es hora de cambiar la comunidad por el bien de todos por que así se perdería la costumbre de pelear por mid romper items o fedear el héroe son cosas que ya uno que quiere subir de medalla debe dejar de hacerlo y hacer un juego en equipo tal vez se pierda muchas veces pero así se mejora y ganas mas de lo esperado por que ganas diversión ganas conocimiento y también llegaras a ganar mmr con el tiempo y subirás la medalla así solo así podrás ver quien es realmente un buen jugador y podrás calificarte de mejor manera.CONSEJOS PARA SALIR DE HERALDO:en esta medalla están todos lo que inician en el juego donde nadie sabe las mecánicas del juego y juegan por jugar sin motivo alguno para ellos lo que importa es matar si ya estas cansado de esta medalla podrás salir con tan solo hacerle caso al profe smash "el dota se trata de toma de objetivos" y eso es lo que debes hacer y priorizar objetivos esto es si eres un buen carry y no te estas peleando con nadie por la linea de carry o el medio si tu team es toxica ps lo mejor no es jugar de 5 por que es un desperdicio ya que en esta medalla los carrys no saben jugar con un suport y si tu sacas suport ellos te reclamaran por que para ellos lo único que importa es armarse y matar solo eso por eso seria mejor que seas suport 4 roamer para apoyar en la toma de objetivos sin quedarte atrás con los items y lo mejor de esta posición es que si tu team es malo tu puedes hacer rotaciones sabias ojo sabias para equilibrar las lineas y ganarlas todas y una cosa muy importante son los wards de visión por centris nadie pone en esta medalla y algo muy importante aprende a jugar 2 o 3 héroes que te gusten pero bien jugados y perfeccionados ya veras que te hira de maravilla nadie te podrá parar si los perfeccionas de roamer por que como nadie rota en esta medalla pues nadie se lo espera y mueren por no tener un solo ward.CONSEJOS PARA SALIR DE GUARDIAN:esta medalla sinceramente es lo mismo que la anterior solamente que algunos que ya van a subir a cruzado ya saben por lo menos de lo que trata el juego y por lo tanto ya no debes ser muy inocente jugar roamer sin haber suport 5...por que te recomiendo ahora suport 5, el suport 5 hay pocos en esta medalla y si tu eres uno de ellos pues tu victoria es segura por que en el otro equipo ten por seguro que no habrá suport pero tienes que jugar suport 5 con héroes tanques generalmente con aquellos que posean el talento de no necesitar armarse sino solo experiencia como un pudge suport o abadon suport o un bara de roamer esos héroes que su objetivo es presionar por que te juro que en esta medalla no saben cuidarse y tampoco llevan ward aun no saben lo importantes que son.como bonus para esta medalla te daré un consejo por que se que te encontraras con suports que no ponen wards no cuidan y quieren ser carrys con el nombre de suport así que mejor si pikeaste medio o carry(por que no siempre pikearas suport) lo mejor de dejarlo en su juego y ponerte 1 o 2 wards para tener ventaja de visión.otro bonus seria que como la comunidad como sabemos es muy toxica seria mejor que al que empieza a flamear lo mutees por que esa toxicidad contagia y te desanima por eso es mejor mutearloCOMO SALIR DE CRUZADO:en esta medalla los jugadores ya saben por lo menos suportear aunque no hagan muy bien que digamos así que es muy bueno que sepas controlar tus tiempos como de las runas los puls los stacks y esas cosas básicas ademas debes saber que en esta medalla como suport 4 o 5 debes armarte lo mas que puedas en la jungla desde minuto 1 con alguna habilidad que tengas obviamente debes sacar suport con habilidades de farmeo rápido como cristal dazle doctor y siempre hacer puls por qeu los carrys te lo juro no saben mantener linea y siempre los stacks para que en caso de perder alguna linea puedan recuperarse ahí tal vez pienses que pierdes tiempo pero los stacks de 2 o 3 aunque otro héroe los mate te dan oro extrasi juegas de carry juega con héroes escurridizos para que puedas escapar siempre controla tus tiempo y nunca jamas pushees la linea debes aprender a mantener los creps cerca de tu torre para que no te maten con algún gank y denegar todo lo que puedas si en caso estas ante un linea de 3 o estas sin suport debes aprende a usar el agrocontrol por que estas cosas básicas en esta medalla nadie sabe usarlas y si tu sabes te convertirías en un cracks y ganarías mucha ventaja ante tus enemigos.COMO SALIR DE ARCHON:esta medalla es muy fácil de subir por que en cruzado ya aprendiste las cosas básicas y lo único que debes aprender para ganar tus partidas es saber posicionarte, con un buen posicionamiento ganas cualquier linea obviamente ya debes saber el resto de las cosas básicas pues como pulear hitear al enemigo intercaladamente con los creps hacer stacks controlar los tiempos de las runas y debes saber colocar ward difíciles de encontrar y esas cosas, de posición 5 o 4 ganas siempre sepas esas cosas.si eres carry o mid debes aprender a jugar agresivo y usar los poderes de manera agresiva aprender a maximizar el farm con la jungla al lado de la linea hacerte stacks dobles o triples con tus poderes mientras caminas por el bosque y esas cosas muy básicas ya que si no sabes esto no podras subir de mmr por que en esta medalla ya te calibra con leyendas o ancestrales dependiendo a como subes sin olvidarte obviamente de mutear a algún flamer otra cosa muy importante que debes aprender es ver los items y los poderes de los enemigos por que "en el dota la información es poder" como dice polaris y esas cosas te darán ventaja sobre los demás.COMO SALIR DE LEYENDA:para mi esta fue la medalla mas dura por que me encontré con gente de todo tipo es básicamente perfeccionar las técnicas anteriores y tratar de copiar a los profesionales e informarte de los parches los héroes en meta y los items rotos esas cosas dan mucha ventaja y lo mas importante tienes que jugar una sola posición que ya deberías de estar ezpecializado y jugar varios héroes para poder hacer counterpicks y jamas de los jamases practiques héroes nuevos en ranked por que la vas a cagar, practicalos en partidas normales o turbo en modo de diversión lo mas importante es nunca rendirse y ser el motor del equipo por que esta medalla es eso todo el mundo manda gg en minuto 10 o 15 y ya dejan de dar todo y jamas debes hacer eso tienes que ser mas inteligente animar a tu equipo por que el voltis existe así que con fe nomas que si se puede

Agradezco a todo el que lea este articulo la verdad me esforze mucho y también debo seguir mejorando para salir de este ancestral y poder enseñarlo pues no y no se olviden de dejar de lado la toxicidad por que solo aporta puntos negativos al equipo y la consecuencia es perder la partida y por ende bajar mmr y no subir de medalla adiós gracias por todo