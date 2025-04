COMO SER una BUENA BESTIA en: Flee the Facility

NOTA: Antes de empezar este articulo me gustaría decir que esto no es plagio ni spam, esto toma su esfuerzo, así que también espero que ustedes tomen el suyo a la hora de calificar. Este articulo esta escrito enteramente por mi.



¿Quieres ser una buena bestia en Flee the Facility?

¿Ya te cansaste de que todas tus victimas escapen?

¿No sabes que hacer?



¡Entonces no te preocupes mas! Porque en este articulo hablare sobre como ser una buena bestia y así ganaras todas tus partidas con este rol.

Antes que nada, les recomendaría que tengan un poco de experiencia ganada en los mapas. Estudiarse los mapas es muy útil para saber los lugares típicos de las computadoras. Eso te ayudara como hacker y como bestia. Si ya sabes la localización de las computadoras, yo como bestia recorrería esos lugares en busca de personas que estén hackeando.Ahora si empiezo con los consejos:1 consejo: Este consejo puede parecerles muy obvio, pero para algunos no lo es. Cuando veas una señal roja, corre hasta allá lo mas rápido posible. Si no encuentras a nadie ahí, revisa los alrededores. Seguramente el jugador que hackeo mal estará en la vuelta esperando que nos vayamos así vuelve a hackear.2 consejo: No se queden campeando en una computadora. Claro que campear una computadora seria muy listo y genial, ya que necesitan los jugadores hackear 5 computadoras y tu estas campeando una. Lo malo de esto es que hay 6 computadoras, así que si campeas ahí, te vas a llevar una sorpresa grande. Esto lo he visto en muchas bestias, así que nunca esta mal decir esto.3 consejo: No campees en los congeladores una vez que atrapaste a un jugador. Cuando estas al lado del congelador, notaras que su vida no esta bajando o esta bajando muy despacio. Eso se debe a que el juego creo un sistema anti-campers. Entonces mientras mas alejado del congelador estés, mas rápido bajara su vida. Un consejo que les doy es estar a los alrededores del congelador (atrás de una ventana, puerta abierta, etc. Nunca te escondas en los casilleros como bestia, ya que los demás te ven por el aura roja al lado tuyo). Seguramente al hacer esto, el jugador que va a intentar salvar al que esta congelado se confié y piense que no esta la bestia, o que estas fuera de alcance. Cuando el jugador entre a la habitación tu lo sorprenderás, y tendrás a otro jugador para atrapar.4 consejo: Este es un mini consejo posterior al tercero. Imaginemos esta situación: tienes congelado a un jugador. Otro jugador intenta salvarlo y tu lo noqueas. Te lo estas llevando a otro congelador y de repente te encuentras a otra persona. Seguramente esta situación te haya pasado. Lo que hay que hacer es noquear al otro jugador que te encontraste y dejarlo ahí, y luego llevar a congelar al primero que noqueaste. ¿Por que? Porque si lo dejas libre lo mas seguro es que vaya a salvar al otro jugador congelado. Entonces llevas a congelar al primero que atrapaste cuando iba a descongelar al otro, y luego regresas al lugar donde noqueaste al otro que te encontraste.5 consejo: Un consejo cortito. Si ves que estas tardando mucho en llevar a un jugador al congelador, espera un poco a que se despierte para noquearlo y evitar que se escape.6 consejo: Si por alguna razón los jugadores hackearon todas las computadoras y aparecen las 2 puertas disponibles para abrir, no campees en una. Lo mejor es ir yendo de un lado a otro, o estar cerca de una puerta pero siempre moviéndote. Acuérdate que abrir una puerta lleva su tiempo, pero si campeas en una puerta, los jugadores te van a ver y se van a ir a la otra puerta. Entonces lo mejor es hacer eso. Esta situación es para mi la mas difícil como bestia porque necesitas un poco de suerte para capturar a uno. Si llegas a capturar a uno con las 2 puertas disponibles, haz tiempo. Los jugadores restantes seguramente vayan a ir a rescatarlo para no dejar a nadie atrás (a menos que sean trolls). Campea cerca (como dije en el tercer consejo), pero no al lado. Si ven que estas al lado del congelador, y les resulta imposible rescatarlo, lo mas seguro es que se rindan y se vayan. Como es difícil esta situación, y dependes bastante en la suerte, mejor es evitar esta situación y prepararte para que no te hackeen todas las computadoras.Se que di muchos consejos sobre que hacer una vez capturado al jugador y no tanto como encontrarlo. El tema es que el capturar y congelar lo puedes controlar. El encontrarlo no. Por eso es mejor seguir mis primer consejo y la recomendación que di al principio, ya que haciendo esto mejoras las posibilidades de éxito, pero no es 100% infalible.Haciendo esto te aseguro que su pantalla final sera esta:Y la pantalla final tuya esta:Antes de irme, les quiero dejar un gameplay mio sobre como jugué siendo bestia. No intento hacer spam de mi canal (ya que no soy youtuber, y aparte lo subí en oculto). El gameplay lo hice yo para evitar tomarlo de otra persona. Las capturas de pantalla y las imágenes también son mías (excepto la de la portada, esa es del juego). Y si lo se, el audio esta un poco retrasado. Si ven que me paro en ciertas partes, era porque estaba tomando una captura de la situación. ¡Díganme si les funciono y nos vemos en otro articulo!