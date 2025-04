Como Modificar El Gta Sa Android

En este articulo les mostrare como editar el Gta Sa Android para que puedan meter diferentes skins - carros - calles mapas etc como las imagenes que muestro al final Primero les dire como instalar las texturas desde pc.lo primero que tienen que hacer es conectar su celular al pc, después van a almacenamiento interno carpeta android y despues carpeta obb, entran a donde estan los datos del gta.copian el archivo patch8.rockstar.games al pcahora van a la carpeta donde copiaron el archivos le dan click derecho y le dan abrir con winranr se van a la carpeta txdb y extraen el archivo gta 3 o txd y gta3.imgDescargan alguna textura que quieran añadir al juego skin - carros - casa etc las pueden encontrar en gta insideDespues de descargar la textura les quedaran 2 archivos 1 txd y otro dffEl archivo dff es el modelo y archivo txd son las texturas si no lo instalan les quedara una imagen blanca en el modelo que remplazaronAhora descarguen el programa txd worshop y txd f@cker lo pueden encotrar por google o mandenme mensaje para enviarles el linkVamos a abrir el programa txd workshop para extraer las texturas y modificarlas para meterlas en el gta de android ya que estan pensadas para el gta pc, Damos click derecho al archivo txd y le damos abrir con txd workshopTenemos que redimencionar las imagenes con paint estas imagenes estan dividas con alpha y sin alpha esto lo explicare mas abajoDen click en exportar guardenlas en un lugar donde sepan que estan por que las necesitaremosAhora vamos a editar las imagenes para que las imagenes sean soportadas para android tienen que estar en 512 pixelesTambien tienen que verificar el peso de las texturas ya que si pesan mucho el juego se les quedara trabado todo lo que pase de mil pixeles redimencionenlo a 512 solo hay que introducir texturas pngAhora vamos al txd f@cker le fan click en open van a la carpeta gta 3 o txd que extralleron anteriormente y seleccionan el unico archivo que les deja abrirAca estaran todas las texturas usadas en el juego.Le dan en import seleccionan without alpha buscan las imagenes que acaban de redimencionar seleccionan todas las imagenes y esperan a que terminen suele demorar bastanteListo despues de que carguen seleccionan tools y despues cheeck off y seleccionan el archivo dff este Paso es muy importanteSi tienen en ok todas las imágenes habran instalado correctamente habran imagenes que no estaran visibles eso es por que no las necesita el juegoComprobado esto cierren el programaAhora descarguen el programa alcis img editorDenle en abrir y busquen el archivo gta 3.img y le dan en listo ahora opriman la flecha verde y busquen el archivo dff de la textura que estan metiendo den click en rebuild cuando termina ya estara instalada su texturaRegresemos a lo que les decia anterior mente sobre las imagenes alpha y no alpha por eso txd fucker tiene 2 opciones que son importar con aloha e importar sin apha, las imagenes alpha tienen transparencia y las no alpha no tienen eso.Las imagenes alpha en txd worshop las podemos indicar por que estan en rojo y las no alpha estan en negro las imágenes alpha no se pueden editar con paint.Como ultimo paso tienen que mover los archivos que an utilizado que son una carpeta y un archivo los 2 lo copian a la memoria de su telefono lod mueven a data y buscan la carpeta del juego que es claramente reconocible hay se van a data txdb y hay las peganAhora les dire como instalar desde androidnecesitaremos lo mismo que en pc el archivo gta 3.img y la carpeta gta 3 o txdNecesitaremos 2 aplicaciones 1 que es gratis que se llama gta img tools y la otra que es de para que se llama txd tools estas aplicaciones las encuentran en la play storesBueno abrimos el la aplicacion txd tools le damos a las 3 rayas que salen arriba despues en configuarcion en temas de la aplicacion le damos a la que dice "Sa"Ahora vamos al inicio y le damos en el sigo de carpeta que nos sale y buscamos la carpeta gta 3 o txd y abren el único archivo que les deja abrir hay nos saldran las texturas del juego le damos en el boton de + y seleccionamos la segunda opcion que es from txd archives y buscamos el archivo txd que vamos a instalar y eso es todoAhora van a instalar el archivo dff para ellos se tienen que ir a la aplicacion img tools le dan en img y buscan el archivo gta 3.img hay dentro le dan en search y buscan el nombre del archivo dff que van a remplazar una vez encontrado mantienen espichado el archivo y le dan a replace y buscan el archivo dff que descargaron lo seleccionan le dan en select y listo eso seria todo ya tendrian su textura instaladaComo pueden ver es mucho mas facil hacer el procedimiento desde android pero tambien hay muchas mas posibilidades de que hay un error y se crashee la aplicacion.Aca les dejare unas imagenes de loas modificaciones del gta