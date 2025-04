¿COMO HACER UN ARTÍCULO? (Para la Comunidad)

Cosas importantes que debes tener en cuenta antes de hacer un artículo:

Bienvenidos amigos!! Aquí les traigo un artículo más, Esta vez hablando y enseñándoles cómo Hacer un artículo. Espero que cuando terminen de leer aprendan un montón y salga de aquí haciendo un buen artículo de su propia creatividad y yo los vea y los lea en la votación de artículos, sabiendo que disfrutáis escribiendo artículos.

Bueno amigos tienen que tener algunas cosas en cuenta antes de ponerse a escribir un artículo son bastantes simples e importantes. Primeramente elegir un tema que trate de videojuegos es “completamente obligatorio” para esta página, si quieren que su artículo sea aceptado con mayor facilidad esta es una opción, sin embargo seguro algunos se preguntaran ¿Pero qué juego voy a escribir?, muy fácil amigos podéis elegir un tema de un juego tanto Viejos como nuevos no importa del todo, lo importante es que la comunidad de Gamehag les entretenga y les parezca interesante a la hora de leer el artículo, tengan en cuenta que si tienes experiencia dentro del juego que vayas a escribir, tanto su temática, jugabilidad, historia, y otros temas del juego, mientras sepas más del juego que hayas jugado por un tiempo mejor será tu articulo, ya que sabrás como explicarlo mejor, deberás elegir ese juego que sepas del tema a fondo por así decirlo. Lo más recomendado es no escribir artículos de juegos que se hayan utilizado mucho en Gamehag como por ejemplo: Fornite, Free fire, World of wacraft, PUBG, Minecraft, Rublox, entre otros más, intenta elegir un tema único que nadie haya escrito.





Otras de las cosas que deben tomar en cuenta es la ortografía, es muy importante tener buena ortográficas, recuerden que lo signos de puntuación son parte de la ortografía, bueno no creo que les afecte mucho este detalle, alguna vez en el colegio o universidad debiste haber hecho un Ensayo o trabajo, así que supongo que no habrá mucho problema entonces, pero si no es así, deberás de practicar, aunque hay programas como World que ayuda mucho en la parte de la ortografía. Por otro lado algo que también deben de tener en cuenta es la redacción, es muy importante tener buena redacción para poder entender los párrafos que escribas, intenta escribir coherente-mente mi amigo... yo a lo principio no redactado del todo bien, pero al tiempo fue aprendiendo a redactar mucho mejor usando (Conectivos), hacer artículos te enseña muchas cosas yo que te lo digo, usa conectivos en tu artículos veras que mejoraras en tu redacción. (Puedes buscar los conectivos en Google).

Se puede decir que el orden que yo utilizo para mis artículos y algunos usuarios es bastante recomendada para que ustedes la utilicen, y se ve bastante bien en los artículos hace que no se vea desordenado. Orden: Título (principal), Introducción (tema y una breve explicación del tema), Contenido: Párrafo, Imagen, párrafo, imagen y así sucesivamente, al final podes poner un vídeo es opcional.





Lo último que debes tener en cuenta más que todo los nuevos, es el Plagio y el Spam, no lo hagan por favor, eso no es un artículo es “Basura” no lo hagan porque igualito no le darán recompensa por hacer eso, además para que pierden el tiempo haciendo spam o plagio si en ese tiempo pueden otorgándole pensando en el título que pueden escribir de algún juego. Tienen que tener en cuenta que un artículo es aquel que lo crea no el que lo copia. A la hora de hacer un artículo deben expresarse a su manera, usar sus propias ideas, sus propias experiencias, su propia manera de hacer un artículo y tener mucha creatividad al escribir. Bueno ya haber explicado todo lo que debes saber antes de escribir tu artículo ahora vendrá la forma de escribir un artículo. Nota: Vale orientarte del tema en páginas sin copiarla claro, puede sacarte nuevas ideas para tu articulo. Ha y algo más no vale copiar los artículos de los demás, es bastante desagradable.

NO AL PLAGIO Y AL SPAM, la originalidad te hace una persona inteligente no lo olvides.





¿Cómo hacer un artículo?

Bueno lo que todos esperaban como hacer un artículo. Se podría decir que un artículo se hace de la manera que guste, primero que todo tener un tema para escribir, después de haber pensado el tema que tengas experiencia y orientarnos un poco del tema, deberemos de hacer lo siguiente, tendremos que pensar como comenzar con nuestra introducción en el cual debe ser bien explicada, simple y corta. Te digo la razón porque debe ser corta, nadie quiere leer una introducción larguísima y aburrida, así que tendrás que hacer una buena "intro" donde nombraras el juego y explicaras a que va el juego, claro siempre a tu modo, puede comenzar saludando o como quieras, como por ejemplo mi introducción, es bastante sencilla y siempre la uso en mis artículos.

Ejemplo en una imagen.





Ahora viene la parte del Contenido, deberemos haciendo el primer párrafo explicando que trata el tema (Juego), ¿Cómo así? dirás, bueno muy fácil deberás de definir con tus propias y tú forma de explicar el tema, recuerda usar conectivos. A la hora de escribir ya verás que te llegaran ideas de como comenzar el contenido, en caso de que estés escribiendo sobre un juego, tendrás que explicarnos que género de juego, fecha de estreno y para que consolas está disponible el juego (Bueno en mi caso aveces comienzo de ese modo, hazlo como se te haga más cómodo), para mi esas perspectiva son importantes. En caso que escribas de alguna historia de un juego, deberemos de explicar primero de que va la historia y de que juego como tal, tenemos que estar informado primero del tema ¿no lo crees?, Bueno les daré un breve ejemplo en una imagen. Nota: al terminar un párrafo sigue poner imagen de buena calidad y se sea grande (importante), como puso en el orden, recuerdas arriba.





Después de haber explicado el tema a tu manera deberás de sacarle varios contenidos, como por ejemplo el caso que sea un juego, puede explicar sus gráficos, Jugabilidad, historia, Explicar tu experiencia como jugador, personajes, etc. Todo siempre explicado a tu manera muy importante y mantener el orden recuerda. Si usaras vídeos déjalos para el final, se ve mejor ordenado de esa manera, bueno también dependería del tema, ya que si sería un top de juego tendrías que ponerle imagen y vídeo cada juego que pongas, pues yo lo veo mejor de esa manera quizás algunos no.





Espero que hayas entendido muy bien ya puede comenzar hacer tu artículo, pero espera amigo aún no se termina esto, ahora me toca mostrarte la ayuda que uso para la facilidad de hacer un artículo, te la mostrare ahora.

Primero utilizo un programa llamado “World” en el cual me da la facilidad de escribir ordenadamente y me corrige mis errores, la verdad que es programa ayuda a muchos, si no lo estás usando, deberías de utilizarlo desde ahora en adelante. Yo más que todo cuando hago un artículo en ese programa lo hago de manera como si fuera hacer un trabajo (Claro sin membrete), así me da la facilidad de visualizarlo ordenadamente como yo quiero, miren la imagen y me entenderán.





Otras de la ayudar que utilizo y que también utilizan varios usuarios es el contador de caracteres, en el cual te fijaras si pasaste el límite que pide Gamehag que son 2500 caracteres, yo lo uso al final cuando termino el artículo, nunca usen este programa para contar los caracteres a cada momento para solo fijarse si alcanzaron los 2500 caracteres y dejar el articulo hasta ahí, No mi amigo aproveche al máximo el tema que está escribiendo mientras más largo e interesante sea, mejor todavía será tu artículo. No piensen que lo artículos cortos son aburridos, claro que no, he visto montones de artículos cortos que me han gustado un montón, pero como digo mientras más largo más interesante ¿no lo crees?.

Programa: https://www.contarcaracteres.com/





Otra ayuda que utilizo es opcional, si quieres la usas es tu decisión. Uso un editor de fotos, en el cual las utilice con la mayoría de imágenes que vieron arriba, si quedaron genial verdad, a mí me gusta editar fotos, no me importa durar mucho en mis artículos, puedo tardar horas y me divierto escribiéndoles amigos y editando las fotos. El editor de fotos se llama “fotor”.

Para finalizar la última ayuda que pueden utilizar el que quieras, también es opcional. Yo casi siempre cuando voy a hacer un artículo pongo Música, Me concentro y me inspiro más en los artículos, no sé si algunos les funcionaran pero pueden probar, yo más que todo pongo una reproducción de vídeo larga en youtube que dure horas sonando, y pongo música del genero Electrónica es más que todo ritmo que letra, así evito cantar xd, suena raro pero si amigo. Bueno les pondré el vídeo que siempre pongo y me gusta mientras hago artículos. Algunas son de letras pero no importa mucho.





Espero que les haya gustado y lo disfrutaran bastante, y aprendieran todo esto. Les mando un saludo a todos y un abracito. :D



Adiós mis Panas. <3