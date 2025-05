¿Como conseguir robux en roblox?

Roblox, una plataforma de juegos de mucha variedad, para todas las edades sin embargo hay juegos que son para mayores de 13 años, un juego creado en el 2006 por David Baszucki y Erik Cassel. En este articulo les enseñare una técnica de ganar robux fácil. Bueno sin más que decir empecemos.



Podemos conseguir robux de muchas maneras distintas, comprando, con tarjetas de roblox...etc pero a veces no requerimos de ese dinero asi que recurrimos por metodos fáciles ¿cuales? por ejemplo esta página donde estás leyendo esto "gamehag" hay muchas páginas más, pero esta es una de las mejores, aqui reunes gemas del alma y cuando tengas la cantidads que quieras, lo intercambias de gemas a robux, reunes gemas del alma escribiendo articulos, valorando articulos, jugando otros juegos y haciendo ciertas misiones en ello, unirse a grupos, suscribirse en alguna red social o hasta haciendo encuestas.



En este árticulo les dire 1 método distinto a esos, y que papá roblox no se enoje por usar páginas como gamehag. Bueno. Empecemos!





PINTANDO









El juego llamado [¡PEGATINAS!] artistas hambrientos (JUEGO DE DONACIÓN) bien, este juego fue creado el 23/02/2022 por Double Bandit Studios. En este juego pintas, pero en pixel art, haces una gran pintura linda y la vendes por robux. Les explicare como jugar y como vender y toda la cosa. Para los que no sepan que es pixel art aqui unos ejemplos:





Ahora digamosle a señor wiki que nos explique concretamente que es el pixel art:

WIKIPEDIA:

"El pixel art o arte de píxel es una forma de arte digital, creada a través de una computadora mediante el uso de programas de edición de gráficos rasterizados, donde las imágenes son editadas al nivel del píxel."



Ahora sin más que decir, empecemos ahora si, les dire como jugar, como vender etc.







Paso 1: Buscas el juego y te metes.



Paso 2: Una vez aparezcas en el juego, te va a aparecer esto:





Espero lean eso, porque no quiero que pinten algo en contra de las reglas, bueno asi que es una advertencia, un error y no vuelves al juego JÁMAS aparte que te creas otra cuenta...



Paso 3: Despues de haber aceptado eso,vas a caminar y vas a buscar un puesto en donde te puedas colocar y le das click en "RECLAMAR"







Bien, supongo que debo explicarles que es este puesto, aqui es donde pintaremos y venderemos.





Esta es la mesa donde se pinta, automáticamente te sientas y empiezas a pintar.







Hay 3 de estos pero puedes agregar más pero cuesta robux, estos son los lienzos, donde se muestra a la gente lo que se vende. Ahi pones tu pintura.





Paso 4: Hora de la acción, ahora te puedes sentar en tu mesita y te aparecera un cuadro blanco con pixeles, ese básicamente es el lienzo virtual, bueno, entonces empieza a diseñar lo que quieras.





Esta el pincel, el tarro, el cuenta gotas, el borrador, una brocha (es para poner pegatinas realmente) y la paleta de colores, la flecha girando es para quitar el trazo anterior y la basura para borrar todo.



Entonces pinta lo que se te ocurra!



Paso 5:Una vez hayas acabado le das en el boton verde "SIGUIENTE" y nombran su arte y despues dan al boton "ACABAR"









Paso 6: Ahora se paran de su asiento (saltan) entonces van hacia uno de los lienzos (el que quieran) y le dan "AÑADIR ARTE"







Ahora escojen la pintura.







Luego aqui viene lo dificil, ahora tienen que crear un gamepass para poder colocar el precio que quieren. Entonces en "ingresar gamepass ID aqui" colocan el ID del pass.









Y listo! ahora si a esperar que alguien te lo compre. Si no sabes crear un gamepass en el boton rojo donde dice "need help creating a game pass?" Ahí les ayudaran.









Eso ha sido todo! <3