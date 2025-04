Cofres de Gamehag - ¿En realidad valen la pena?

Bienvenidos a otro artículo más!, hoy vamos a hablar sobre los cofres de gamehag, que son una forma relativamente favorable para conseguir premios como juegos, tarjetas de regalo o recargas de juegos a un precio más bajo del que se nos presentan la mayoría o hasta los podemos conseguir de forma gratuita. Ya dentro del artículo, comenzaremos dando una breve descripción de qué son y una pregunta adicional que se me hace bastante interesante de responder, luego responderemos la pregunta ya mencionada en el título del artículo, después veremos los factores que tenemos que tomar en cuenta antes de comprar un cofre, y para finalizar, las respectivas conclusiones.



Dicho esto, espero que disfruten el artículo =)

Los cofres son unas de las mejores recompensas de toda la plataforma, ya que los puedes conseguir desde que comienzas en ella y conseguir todo tipo de premios que encuentres en la página, aunque tenemos que tomar en cuenta que los premios que se presentan en ellos por lo general son juegos, recargas de juegos o tarjetas de regalo que podemos utilizar en páginas como Steam y Kinguin para comprar juegos o CD-Keys de los mismos.En los cofres solo se muestran juegos, recargas de juegos o tarjetas de regalo diseñadas para comprar juegos, porque la página está hecha para conseguir esos premios, es decir, no conseguirás una Tarjeta Visa o una Giftcard de Amazon, porque esos premios están mejor relacionados con lo de ganar dinero online, aunque si podemos decir que con las Tarjetas Visa podemos comprar juegos ya que son unos de los métodos de pago más conocidos y fáciles de usar en cualquier página en la que puedas comprar algo, pero son premios muy valiosos, entonces lo más probable es que nunca los implementen en los cofres, y si en algún momento los llegan a implementar, las probabilidades de que te tocaran serían muy, pero muy bajas.Después de responder esta pregunta, podemos concluir que hay un tipo de regla en los corfres, y es que los premios que se nos presentan en ellos son todos relacionados con juegos, pero hay unos premios que son como un tipo de excepción a ella, como son las runas. Estos premios son unos de los mejores, ya que podemos incrementar la cantidad de GA que ganamos, y son una excepción a esta regla, ya que no están relacionadas con juegos, es decir, con ellas no puedes conseguir ningún tipo de juego o key del mismo, pero igual la puedes encontrar en la mayoría de los cofres gratuitos y hasta en algún cofre que cueste GA, como lo es el cofre de Xbox.Esta pregunta es un poco más complicada de responder, ya que depende de que tipo de cofre estemos hablando...Si estamos hablando de un cofre que cueste GA, podríamos decir que NO vale la pena, para ejemplificar esto, vamos a poner de ejemplo al Cofre de Robux. Este cofre contiene uno de los premios por lo que más viene la gente a parar a la plataforma, ya que puedes conseguir muchos robux de forma gratuita y básicamente no cuestan nada, pero, el Cofre de Robux, nos brinda varios premios de robux desde 1 robux, hasta 10000 robux. Comencemos con el precio del cofre, el cual es de 350 GA, pero en estos momentos, como estamos en el evento de verano cuesta 280 GA, por experiencia propia este cofre se podría decir que es un mal gasto de GA, ya que con esas gemas podemos comprar 20 robux, y si ahorramos 120 GA más podemos comprar 50 robux, pero si decidimos comprar el cofre, lo más probable es que nos toquen no más de 2 o 5 robux; pero si hablamos de otros cofres que tengan diversidad de premios, igual no valen la pena, ya que todos o la mayoría, contienen una Random Steam CD-Key, lo cual hace que las probabilidades de que nos toque un buen juego bajen y que las probabilidades de que nos toque una de estas Random Steam CD-Key (las cuales contienen juegos que no valen para nada la pena en general) crezcan o se eleven.Si estamos hablando de un cofre gratuito, podemos decir que SI valen la pena. En esta situación todo cambia drásticamente, ya que son recompensas gratuitas, es decir, no nos cuestan ninguna cantidad de GA, como por ejemplo, el cofre mensual, que solo se puede conseguir si recolectas un mínimo de 1000 GA en un mes, simplemente no podemos rechazarlo, y si nos toca una Random Steam CD-Key, no importa, igual no tuvimos que gastar ninguna cantidad de GA para conseguirlo.Ahora vamos a ver 2 factores que tenemos que tomar en cuenta al momento de comprar un cofre =)El precio es el factor más importante de los 2, ya que este nos va a decir si es conveniente o no comprar el cofre, es decir, si tenemos suficientes GA para comprarlo y cuantas nos quedarán luego de comprarlo. Básicamente el precio de los cofres no pasa de las 1100 GA por lo general, pero si hay una excepción, que es el cofre de cumpleaños que solo se pasa por 100 GA y aunque hace que el cofre sea el más caro de toda la plataforma, es uno de los que en lo personal, mejores premios tiene.Este factor aunque no es tan importante como el primero, nos puede ayudar a que nos toque un buen juego o un premio que nosotros deseemos.. Básicamente esto es lo que tenemos que tomar en cuenta:-Que el premio se repita, si nosotros buscamos un premio en específico, debemos buscar entre los cofres no solo uno en el que salga una vez el premio que nosotros queremos, sino que debemos ver si entre alguno de esos cofres, haya uno en el que se repita el premio, esto nos da más probabilidades de que nos toque, como por ejemplo, si estamos buscando una Steam Wallet, podemos comprar el Cofre del Creeper o el Cofre de Steam que contienen 4 Steam Wallets, (yo recomendaría el cofre de Steam ya que contiene otros juegos y menos Random Steam CD-Keys)-Que no haya una Steam CD-Key, esto puede ser un poco inútil ya que la mayoría (por no decir todos) contienen por lo menos una Random Steam CD-Key, pero por lo menos, tenemos que ver que por lo menos no hayan tantas, ya que si hay muchas lo más probable por lógica, es que nos salga una, pero por ejemplo en el Cofre Mensual, en el que hay 10 premios, 9 son juegos muy buenos y el otro es una Random Steam CD-Key, que aunque igual hay probabilidades de que salga una de esas, también he visto personas que les han salido uno de esos maravillosos 9 premiosTras todo el artículo pudimos observar que los cofres se han convertido en una parte importante de la plataforma, que si valen o no la pena, pues si hay que tomarlo en cuenta, pero los cofres son unas de las tantas cosas que han hecho que esta plataforma sea una de los mejores o hasta la mejor para conseguir juegos y premios completamente gratis, en lo personal, lo de los cofres yo lo veo como una excelente forma de llamar la atención de los usuarios haciendo que ganen GA para que luego obtengan su recompensa, algo así como una misión de un juego, pero en vez de ganar puntos, pero en vez de ganar algo en un juego, puedes ganar juegos que cuestan mucho dinero como Rocket League, el cual es un juego que cuesta 20$ en Steam, y lo podemos conseguir de forma gratuita en por ejemplo, el Cofre Mensual.Espero que les haya encantado el artículo, si ustedes tienen una opinión diferente a la que he mostrado en el artículo me encantaría que me la dejaran en los comentarios y yo con mucho gusto las leeré más adelante. Buen, sin más que decir, adiós. =)