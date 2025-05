Clash Royale

Este es un juego de dispositivo mobil tanto para ANDROID o IOS, es un juego de estrategia Este es un juego de estrategia segun los datos de la play store con mas de 100millones de descargas y una calificacion de 4,5Clash royale es un juego en tiempo real basado en el universo de Clash of ClansEs un juego con un sistema de cartas las cuales tienen un tipo de coste para poder ser lanzadas al campo de batalla el coste de las cartas es de elixir como las tropas de clash of clans el cual se va recargando en el transcurso de la partida solo podras usar 8 conjunto de cartas en cada partida desde hechizos tropas y estructuras la cual te permitira desarolllar tu estrategia.este juego maneja un sistema de copas y arenas desde "arena 1" hasta "arenas legendarias" las cuales puedes escalar reuniendo copas con cada victoria que tengas aunque tambien se te restaran copas cuando pierdas partidas al principio esto parecera muy facil pero a medida que vas avanzando las cosas se complican para ello tendras que subir de nivel a tus cartas para aumentar sus estadisticasLas cartas tienen un valor de comun, especial, epica y legendaria estas se consiguen de cofres y se iran desbloqueando cartas mientras superes las arenas cuando llegues arena 10 desbloquearas todas las cartas del juego podras obtener epicas desde un principio con suerte pero solo podras tener legendarias cuando llegues a arena 4 donde se te desbloquearan 2 legendarias las cuales puedes obtener con muchas suerte pero si no lo haces no desesperes.Para poder mejorar cada carta necesitaras una cierta cantidad de ellas y oro los cuales se pueden conseguir jugando partidas normales torneos desafios y abriendo cofres al mejorar una carta esta sera mas fuerte y hara mas daño lo cual te dara un poco mas de ventaja para arrasar a tu rival pero eso si debes subir tus cartas con cuidado ya que el oro es escaso al menos que decidas meterle dinero al juego de lo que hablare mas abajoEn este juego puedes conseguir cartas con cofres que puedes abrir cada cierta cantidad de horas segun el cofre o usar gemas para desbloquearlo antes, hay muchas maneras de conseguir cofres cada uno con calidad distinta entre estos como el comun, gigante, epico, magico, super magico, legendario cofre de coronas(que se puede obtener diario al reunir 10 coronas) y cofre de clan( que puedes obtener cada semana al reunir coronas con tu clan) cofre de misionesCada ves que ganes partidas 1v1 o 2v2 obtendras un cofre que tendras que abrir para poder ciclar mas cofres ya que solo cuentas con 4 espacios donde tener tus cofres,ese sistema no es aleatorio aqui puedes obtener desde cofres comunes hasta cofres super magicos y legendario pero todo es parte de un ciclo para saber cuantos cofres tienes que abrir para poder obtener un cofre legendario o supermagico existen muchas aplicaciones como esta que es starfire la cual me dice cuantos cofres me falta por abrir para obtener uno de mas calidadEl juego cuenta con un sistema de misiones que se actualiza diario para poder reclamar la recompenza de un cofre al reunir una cierta cantidad de puntos requeridos el cofre que te pueda salir aqui es aleatorio y los puntos necesarios varian segun el cofreSi logras superar el nivel 8 podras unirte a torneos o crealos y desafios los cuales como recompensa ofrecen cofres y oro para poder avanzar en el juego cada temporada hay eventos con distintos modos de juego en los que puedes asistir y recibir buenas recompenzasEn este juego tambien podras subir de nivel a tu torre del rey y torre de princesas ellos ganaran mas estadisticas y daño por cada nivel para poder subir de nivel tendras que mejorar cartas para ganar exp tambien se puede hacer donando cartas que no utilices a tu clantambien podras interactuar con amigos o con un clan y poder compartir ideas estrategias ver repeticiones hasta donar y solicitar cartasEn tv royale dentro del juego podras observar partidas de altos niveles copiar mazos y estrategias para poder mejorarEl juego cuenta con tienda como todos los juegos mobile el cual podras usar oro para comprar cartas, o dinero real para comprar oro, gemas y hasta cofres a diferencia de otro juegos la unica ventaja que otorga esto es acelerar el juego poder ciclar cofres mas rapido mejorar cartas, pero si no eres bueno siempre alguien te alcanzara como experiencia propia yo no le meti dinero al juego actualmente estoy en arena 10 y nivel 9 eh tenido la mala suerte de no tener ninguna legendaria pero la estrategia me ah valido a partir de esa arena y nivel 9 ya podras comprar legendarias si es que tuviste mala suerte como yo,aunque estas cartas no te aseguran el triunfo siempre,ya que tengo compañeros con 2 o 3 legendarias que aun no pasan esa arena llevo jugando actualmente casi 2 meses y es un juego en el cual me eh pegado ya que no tienes limites podes subir copas cuantas veces quieras jugar torneos si tienes gemas ya que las entradas cuestan de 10 a 100 gemas. y estas te pueden salir de a pocas en los cofres yo recomiendo guardarlas para los torneos ya que es donde tendras mas recompensa por habilidad que por suerteSin mas Clash royale llamo mi atencion como posiblemente llame la tuya, ven a la arena de Clash royale disfruta los eventos crea tu estrategia y arrasa con todo