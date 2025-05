( 18 ratings)

Clash Royale

Lo primero que debes tener en cuenta a la hora de configurar tus barajas de cartas es qué tipo de jugador eres. Tienes que valorar si tus estrategias suelen ser defensivas u ofensivas, así a partir de eso reforzar los puntos débiles. La solución más accesible y sencilla es tratar de configurar una baraja lo más versátil posible. Equilibrar los puntos fuertes evitará que el contrincante explote tus debilidades y alcance la torre sin que puedas evitarlo.

También debes tener en cuenta el uso de elixir. Abusar de cartas que consuman demasiados puntos pueden dejarte desprotegido si necesitas reaccionar rápido hacia un ataque. En arenas 1, 2 y 3 se supone que no debe de ser un gran problema. En estas podrás desarrollar tus estrategias e ir completando tu baraja con cartas más eficientes. En esas primeras partidas apostar algo más fuerte por el ataque. Los gigantes serán tus mejores efectivos y es recomendable escontarlos con unidades de mini pekka o valquiria. Un mazo recomendable es:



- Caballero

- Arqueras

- Flechas

- Bombardero

- Gigante

- Choza de duendes

- Bruja

- Baby dragon



En arena 4 para contrarrestar ciertas unidades que pueden ser un gran problema como los pekka, gigantes o principes, no dudes en usar valquirias y mosqueteras. Tampoco hay que despreciar el poder abrasivo y de desgaste de los esbirros y las cabañas que generan tropas, aunque tal vez esa es la estrategia más arriesgada en estas primeras cuatro arenas. Un mazo recomendable es:



- Bruja

- Gigante

- Bola de fuego

- Flechas

- Torre tesla

- Bárbaros

- Duendes con lanza

- Arqueras



En arena 5, ya que se desbloquea el zap es bueno comenzar a utilizarlo y mejorarlo en cuanto puedas. Resultará una defensa estupenda que permitirá centrar tu atención en la ofensiva mientras tu patio trasero queda bien protegido. Un mazo recomendable es:



- Flechas

- Mosquetera

- Príncipe

- Mini pekka

- Horda de esbirros

- Montapuercos

- Bárbaros

- Zap



En arena 6, si combinamos el uso de el recolector de elixir con una eficiente combinación de valquiria, montapuercos y mosquetera, como base de nuestra estrategia serás practicamente imparable.



En arena 7 hay que seguir lo mismo que hiciste hasta llegar aquí. El mejor objetivo es mejorar nuestras cartas comunes y utilizar los guardias, un ítem perfecto para mejorar tus defensas.



En arena 8 podrás tener el espíritu de hielo, una carta muy útil y que ocupa muy poco elixir. Una vez que la tengas no pares de mejorarla tanto como puedas. Si ves que tus cartas empiezan a perder, puedes complimentar el ataque de tus gigantes con veneno.



En arena legendaria sólo hay que mantenerse allí, no será fácil al principio, pero las ventajas de permanecer aquí son muchas, especialmente por las cartas que podrás obtener, o incluso encontrar en la tienda. Con paciencia debes mejorar tus cartas todo lo que puedas y empezar a aportar por el lanzarrocas para vertebrar tus estrategias. Una buena baraja es:



- Gigante noble

- Lanzarrocas

- Cañón

- Zap

- Recolector de elixir

- Bruja

- Espíritu de hielo

- Espíritus de fuego