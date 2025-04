CHARLIE MURDER:" APOCALIPSIS DEL ROCK"

El mundo está siendo invadido por toda clase de criaturas oscuras y siniestras que vinieron de la nada a destruir una banda,eso se pregunta esta banda "Charlie Murder" quieren saber que es lo que sucede y detener a estos seres del mundo de los muertos de una vez por todas. Bueno amigos hoy les quiero platicar sobre Charlie Murder, un juego de beat'em up que salió a la venta en 2013 exclusivamente para Xbox y que luego unos años mas tarde en 2017 salió en la plataforma de steam.En esta historia nos encontramos en los zapatos de uno de los 5 personajes de una banda llamada "Charlie Murder" que empezaron a alcanzar gran éxito y a su vez empezarona a atraer ciertas fuerzas malignas muy extrañas. Resulta que estas fuerzas son enviadas por un ex-integrante de la banda llamado Paul que al ser olvidado y expulsado ha caído en la frustración de no lograr ser una estrella del rock como ellos, a tal grado que hasta llega a vender su alma al ángel del caos con tal de poder destruir a la banda que lo hundió en el olvido, obligado luego de su pacto a comandar el mundo de los muertos convirtiéndose en el "Lord Mortimer" se le ocurre que tener todo su ejercito de muertos es lo mejor que puede utilizar para deshacerse de Charlie y la banda sin importar cuanto destruya a su paso.En cuanto a su jugabilidad, es un juego en 2D como muchos arcade el cual cuenta con controles básicos para luchar incluso muy parecidos a los de "castlecrashers" no tienen demasiada ciencia, golpes, golpes cargados y habilidades. Eso si, tiene un multijugador muy bueno puede ser local en el caso de consola u online en todas las plataformas en que está disponible, se juega hasta de 4 jugadores aunque por supuesto, tiene una sobrecarga progresiva de enemigos, es decir que si son 3 jugadores habrá el triple de enemigos para no dejar el juego tan fácil.Como ya he mencionado podemos seleccionar a 5 distintos personajes para jugar,cada uno de estos personajes con apariencia y habilidades diferentes, cada uno de ellos cuenta con 4 espacios para sus diferentes tatuajes, así es como se le llama a las habilidades que poseen, dichas habilidades provienen del instrumento que toque el integrante de la banda seleccionado es decir es caso de que nuestra habilidad sea crear fuego lo haremos por medio de nuestro instrumento, no tiene mucha gracia que lo explique si mejor puedo mostrarlo .ej:Tommy Homicide(bajista) y Charlie Murder(vocalista)Si tocamos el tema sobre su apartado visual realmente encontraremos algo curioso en este exitoso juego de arcade. Tiene un estilo artístico bastante sucio que poco nos dejaría disfrutar de un paisaje, realmente alrededor de todos los entornos y etapas del juego veremos un aspecto de suciedad y un estilo gore bastante característico. Aunque no es para mal, pues esto está hecho adrede y pues parece que a SkaStudios le gusta bastante este tipo de ambientación que parece ya definirlos un poco y recuerda a títulos anteriores como "The Dishwasher: Vampire Smile "y "The Dishwasher: Dead Samurai"(títulos de los cuales si les gustaría que hablase me pueden comentar y haré un artículo).Para cerrar sobre este tema quiero comentar 2 cosas bastante importantes. La primera y que no lo sumé al apartado de la historia para dejarlo hasta el final es que este juego posee bastantes horas de gameplay pues básicamente posee 2 finales distintos como se podría decir uno mejor que el otro para cada tipo de persona y 3 tipos diferentes de dificultades que se desbloquean al pasar la historia en la dificultad anteriores a esa. L a otra que quería comentar es que realmente me parece un juego de 5 estrellas para jugar con tus amigos, puede que no sea el mejor juego de el mundo y puede que no tenga los mejores graficos pero te aseguro que te dará muy buenas momentos con tus amigos al jugarlo.Sin mucho mas que decir espero que puedan disfrutar de este juego si aun no lo han jugado y espero que les haya servido el artículo aunque sea para despertar interés, me despido.