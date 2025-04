Castlevania Symphony of the Nigth Retro-reseña de un clásico

Castlevania Symphony of the Nigth Ese clásico inmortal de la PlayStation 1, hoy vengo a hacer una Retro-reseña de unos de los mejores juego que tuve el placer de jugar, uno de los títulos más recordados de unas de las consolas que más me trae más nostalgia me da (Si incluso más que la PlayStation 2).Argumento: Todo comenzaría justo en el año 1792, con la victoria de Richard Belmont sobre Drácula. En 1797 tan solo 5 años después de lo sucedido Richard Belmont desaparecería misteriosamente, tan solo para dar a la premisa de que el castillo de Drácula ha vuelto (Cuando normalmente aparece una vez cada 100 años). Alucard el cual estaba en un profundo sueño, despierta por que la fuerzas del bien y del mal estaban desbalanceadas, sin saber mucho de lo sucedido va al castillo de Drácula para dar fin a este desbalance. Con Alucard nos aventuraremos dentro del castillo, descubriremos sus secretos y viviremos unas de las aventuras más memorables que el juego Castlevania nos ha ofrecido.Gameplay: La gran jugablidad es otro de los factores más recordados y aclamados el juego, aunque claro en esencia era puramente un plataformero 2d, añadió nuevos detalles que hacen de la experiencia más disfrutable. Una de estas es que Alucard puede obtener experiencia para subir de nivel, un rasgo muy definido de los juego RPG, además de tener un mundo abierto-cerrado es decir tener un historia lineal con principio y fin pero con la libertad de poder explorarlo sin afectar a la historia central (Si me complique mucho para explicarlo, básicamente puedes saltarte niveles enteros sin afectar a la historia en sí, son unos genios). La jugablidad en los controles es muy fluida y no logra ser muy complicada, ya con unos minutos de juego, nos logramos a acostumbrar satisfactoriamente.Banda Sonora: Poco decir ante para mi uno de los mayores atractivos del juego, compuesta por Michiru Yamane , seguramente es la razón por la cual muchos recordaran este juego. Encaja perfectamente la atmósfera del juego con la música, en ningún momento llegar a desentonar el ambiente y nos hace sumergirnos más en el castillo de Drácula, además de tener pistas de canciones que literal no saldrán de tu cabeza, aun en mi resuena la tonada de cuando Alucard llegaba al Castillo. Cada sección de Castillo tiene su pista única, lo cual nos hace diferenciar más fácilmente donde estamos ubicados, este OST fue tan aclamado que el propio juego tiene un su propio álbum titulado “Dracula X: Nocturne in the Moonlight OST” Para que puedes disfrutar de esta gran banda sonora sin la necesidad de jugar el juego.Conclusión: Castlevania Symphony of the Nigth marco a una generación entera de Gamers, conocidos y desconocidos de esta saga de videojuegos tienen como referencia a este gran título. A este es un título el cual le tengo un gran afecto, ya que me trae muchos nostálgicos recuerdos, es sin duda uno de los mejores que he jugado. Si no has jugado este juego te lo recomiendo un monto 10/10. Si ya lo jugaste y lo lees este articulo por pura nostalgia recomiendo un montón que lo vuelvas a jugar, ya que el juego por si solo ha resistido muy bien el paso del tiempo, si tienes una PlayStation 1 uno posees un cd, te recomiendo que lo desempolves y vuelvas a esta grata experiencia y si no posees una consola para jugarlo te recomiendo descargar la rom y el emulador (Que fue al método al cual recurrí yo) para volver a probar este título. Sin muchos más que decir y para no aburrir a mi querido lector espero que lo disfrutes.