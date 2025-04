Cartagra: The Affliction of The Soul - Reseña

¡Ah! es bueno estar de vuelta. Después de hablar de algo tan hardcore como Ikaruga creo es hora de una experiencia un poco más tranquila… al menos tranquila para tus dedos ya que en esta ocasión hablaré nuevamente de una novela visual y como la reseña de Kara no Shoujo gustó en su momento he decidido dedicar este artículo a su precuela, Cartagra: The Affliction of The Soul, una novela visual para adultos de terror y misterio desarrollada por Innocent Grey lanzada exclusivamente para Japón en el año 2005 para la consola Playstation 2 y la PC. El resto del mundo tuvo que esperar hasta 2014, año en el que la buena recepción de la ya mencionada Kara no Shoujo y la inminente llegada de Kara no Shoujo 2 convencieron al editor MangaGamer de traducirla al inglés para que la saga finalmente estuviera completa en occidente.



*Las imágenes son capturas de mi juego, espero que sean de tu agrado.

Historia

Ueno, febrero de 1951. La historia nos pone en los zapatos de Takashiro Shugo, un policía retirado que, incapaz de encontrar un empleo estable, se ve obligado a vivir momentáneamente en el Yukishiro; un burdel dirigido por una vieja amiga suya, mientras hace pequeños trabajos de investigación que apenas le dan para vivir.





Shugo y Ujaku, su amiga, frente a la entrada del Yukishiro



Los días de Shugo pasan sin pena ni gloria hasta que el detective Arishima, su antiguo jefe, le recomienda para encontrar a Kozuki Yura, la hija de una familia adinerada que lleva 5 años desaparecida y novia de Shugo antes de que se vieran forzados a separarse por el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Para sorpresa de nuestro protagonista el cabeza de familia le informa que Yura ha muerto y que la investigación en realidad es una farsa para que Kazuna, su hermana gemela, entienda este hecho y deje de buscarla. Sin embargo Kazuna asegura tener una pista que apunta a que su hermana sigue con vida.







Mientras tanto Ueno es sacudido por una serie de asesinatos supuestamente profetizados por la líder de Senri, un culto religioso que ha ganado mucho poder en la región. No pasa mucho tiempo para que las chicas del Yukishiro comiencen a ser víctimas de estos homicidios, razón por la que Shugo se involucrará en el caso para intentar frenar estas muertes e investigar su posible relación con Senri mientras trata de encontrar pistas sobre la misteriosa desaparición de Yura.





Horror y misterio en el Japón de la posguerra

Cartagra te va a durar unas 20 horas. Las novelas visuales de duración similar suelen tener comienzos tranquilos (por no decir aburridos) pero el inicio de Cartagra es tan rápido y lleno de acción que no te dará tiempo de siquiera considerar abandonarla. Las primeras horas son realmente intensas, constantemente estarás en busca de pistas sobre el paradero de Yura y la tensión irá en aumento mientras tratas de reunir toda la información posible sobre los asesinatos con la urgencia de cerrar el caso antes de que aparezca una nueva víctima.







Desafortunadamente cuando termina el primer arco argumental el ritmo narrativo se cae por los suelos. La historia no llega a estancarse pero después de las frenéticas horas iniciales puede ser muy tedioso eso de estar en un ambiente de momentánea tranquilidad sin nada más por hacer que pasar el rato con las chicas del Yukishiro (si sabes a lo que me refiero) mientras esperas a que otro personaje te dé algo de información para avanzar un poco la trama. Pero Cartagra recupera el ritmo y la tensión narrativa en los momentos finales por lo que si aguantas ese aburrido bache del segundo acto serás recompensado con una conclusión llena de acción y emoción que si bien dista mucho de ser perfecta logra atar todos los cabos sueltos y darnos un final satisfactorio.







Ahora toca hablar del que para mí es el punto más flojo de Cartagra, su protagonista. Shugo es, a falta de una palabra más amigable, un inútil. Es incapaz de controlar sus emociones y la impulsividad de sus acciones constantemente ponen en riesgo su vida y la de los demás. Es una buena base para crear un protagonista más humano y realista, el problema es que Shugo no mejora ni aprende de sus errores sino todo lo contrario ya medida que avanza la trama se vuelve cada vez más dependiente de otros personajes. Uno de ellos es Aoki Toji, la líder de un grupo criminal que básicamente hará de nuestro guardaespaldas y se encargará de salvar el trasero de Shugo cada vez que éste se meta en problemas.







Si Toji es la fuerza que le falta a Shugo entonces su hermana Takashiro Nana es su inteligencia. Esta chica hará más trabajo detectivesco que nosotros y constantemente sacará pistas de lugares en los que a Shugo ni siquiera se le hubiera ocurrido investigar. Lo peor es que casi siempre hará todo esto “fuera de cámara” y nos expondrá toda la información necesaria en el momento justo para que nosotros solamente saquemos una conclusión de vez en cuando por lo que al final no sentirás que realmente resolviste el caso por tus propios méritos.







Pero no todo es malo. Lo que más me gustó de Cartagra fue su atmósfera, triste y decadente, que va muy bien con la época en la que se desarrolla la historia. Japón aún no se recupera de la guerra, la crisis política y social por la que pasa el país será notable desde el inicio y jugará un papel importante durante el transcurso de la historia. Por un lado tendremos a las familias acomodadas, que harán hasta lo imposible para mantener su reputación o manchar la de otras familias. Por el otro tendremos a los barrios pobres siendo azotados por el hambre y la delincuencia. Al no recibir apoyo del gobierno varios habitantes de estos sectores marginados se refugiarán en la religión para hacer más llevadera su difícil situación, hecho que aprovechará Senri para ganar adeptos rápidamente.





No quiero unirme a tu culto niño… pero cuéntame más sobre esas profecías



Otra cosa que hay que mencionar es que Cartagra está cargada de escenas para adultos. Prácticamente todas las mujeres del reparto le echarán el ojo a nuestro buen Shugo en algún momento de la historia. Afortunadamente solo una escena es “necesaria” para obtener el final verdadero, el resto ya dependerá de tus decisiones o de la ruta del personaje que hayas tomado e incluso en esos casos podrás evitar varias de estas escenas.







Y si te estás preguntando por qué alguien querría saltarse estas escenas pues… es porque en esta novela visual son un arma de doble filo bastante cruel. Lo que dije en mi reseña de Kara no Shoujo aplica también aquí, evita involucrarte con las chicas siempre que puedas porque varias de estas escenas suelen ser la primera señal de que te estás dirigiendo a un final malo o, peor aún, que la chica que te acaba de dar la noche de tu vida será la siguiente en morir. Así que trata de no encariñarte mucho con las chicas si no quieres sufrir cuando el juego te muestre con lujo de detalle cómo un psicópata acaba con sus vidas.









Gráficos

El diseño de los personajes no es tan realista como en las secuelas ya que en esta ocasión el dibujo tiene un estilo anime un poco más tradicional pero no llega al punto de verse genérico. Cada personaje cuenta con facciones y señas particulares que les diferencian de los demás y les dan más personalidad. Los atuendos son acordes a la época, tanto que en varias ocasiones bastará con ver cómo se viste un personaje para notar el estrato social al que pertenece.







Los escenarios son hermosos, cada parte de la ciudad está representada con un gran nivel de detalle, los exteriores se sentirán fríos e incluso hostiles mientras que los interiores te darán esa agradable impresión de ser cálidos y acogedores. Otra cosa que vale la pena destacar es que en varios puntos del juego estará nevando, solo serán un montón de puntos blancos bajando por la pantalla pero el efecto de la nieve cayendo está muy bien logrado y vuelve más inmersiva la experiencia.









Sonido

Los efectos de sonido no son nada del otro mundo pero complementan muy bien la experiencia, especialmente durante los momentos en los que se quita la música de ambientación para crear tensión, donde el mero sonido de unas pesadas botas sobre la nieve o el chirrido de una vieja puerta metálica serán más que suficientes para darnos esa incómoda sensación de que algo muy malo está a punto de pasar.

La banda sonora no es precisamente memorable, cumple con su trabajo de ambientar adecuadamente cada situación que se nos presente pero será difícil que algún tema musical logre quedarse en tu cabeza después de cerrar el juego. Aunque hay algunas excepciones. La canción que poco a poco se convirtió en una de mis favoritas de Cartagra fue “Bloom out of Season”, el tema que se usa para los momentos de mayor tensión en los que normalmente la vida de algún personaje correrá peligro.







Pero al igual que con Kara no Shoujo siento que donde más destaca la banda sonora de Cartagra es durante los momentos más tristes, que desafortunadamente no son muchos. Aunque viendo el lado positivo el hecho de que estas escenas sean tan escasas hace que los hermosos temas de piano que las acompañan tengan más peso y lleguen con mayor fuerza a nuestros corazones (Ay, espero que eso no haya sonado muy cursi).







Conclusión

Admito que la primera vez que leí Cartagra acabé algo decepcionado ya que al probarla después de Kara no Shoujo esperaba encontrarme con las mismas mecánicas de investigación y deducción que tanto me gustaron en las secuelas. Aunque eso no necesariamente quiere decir que Cartagra sea mala, de hecho cuando la leí por segunda vez para sacar las capturas y hacer esta reseña acabé disfrutándola más a pesar de sus fallos y limitaciones.

Si lo que leíste te gustó te invito a darle una oportunidad, puede que te acabe gustando tanto como a mí cuando la leí por segunda vez. Si te interesó pero no te convenció del todo entonces recomendaría probar primero Kara no Shoujo ya que es básicamente la versión corregida y mejorada de Cartagra y se siente más como un soft reboot (un reinicio la saga sin desechar el canon establecido) que como una secuela por lo que no es necesario haber leído Cartagra para entender su historia.

Sin más que decir me despido, gracias por leer mi artículo.

Kozmoll23