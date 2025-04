Call of Duty: ¿Se hace repetitivo?

Cada año, o cada dos años, lanzan un nuevo juego al mercado, ¿pero de verdad es nuevo contenido, original, y fresco; o solo un refrito de edición en edición, para sacarnos el dinero?

Bienvenidos a todos a este articulo, donde intentare descubrir junto a todos vosotros si la saga Call of Duty a dia de hoy, se ha convertido en algo repetitivo que solo consiste en sacarnos el dinero de una edición a otra, simplemente con un cambio de titulo al juego, y con una leve mejora grafica para contentar "en la medida de lo posible" al fan.



Call of Duty no deja de ser una franquicia puramente shooter, que empezó su recorrido hace muchos años, entre los años 2003 y 2004 con su primer titulo "Call of Duty", lanzado para PC, PlayStation 3 y Xbox 360. Un juego con multiples campañas para no aburrir al usuario, y un modo online con el que poder competir contra equipos rivales, formados por otros jugadores desde sus casas.







La jugabilidad del juego era muy buena, los graficos seguían la estética de sus propios compañeros, aunque si que destacaba en ciertos detalles, como el que los rostros no se pareciesen entre ellos, es decir, cada personaje tenia un rostro diferente (un punto a favor por esta entrega), y por lo tanto, llegaron las buenas criticas por parte del publico. Inclusive, consiguió ganar el premio BAFTA al mejor juego del año. No tardaron en llegar los DLCs para este videojuego, que te daba la posibilidad de meterte en la piel de otros personajes secundarios, y participar en guerras colectivas con un rol en concreto; algo muy especial y fresco, que completaba mucho mas el videojuego.







A medida que pasaba el tiempo, fueron llegando los siguientes videojuegos, continuando con su misma dinamica: varias campañas desde bandos distintos de la 2º Guerra Mundial, variedad de armas para elegir, el modo online PVP, y poco mas. Aqui es donde desde mi punto de vista, empiezan los problemas de esta franquicia, aunque de eso hablaremos mas adelante. A medida que avanzaban las entregas, si es verdad que los graficos mejoraban considerablemente. Cuanto mas aprendian de sus propios juegos, mejor resolvian sus propios errores en las entregas posteriores. En cuanto al PVP online, con los juegos posteriores, fueron incluyendo modos alternativos al tipico "Duelo por equipos", tales como "Capturar la bandera", "Dominio", "Buscar y destruir", etc.







No fue hasta el año 2008, con la entrega "Call of Duty: World at War", que realmente vimos un gran avance en la franquicia: la inclusión del modo "Zombies" en Call of Duty. Lo que ha destacado a esta franquicia estos últimos años, es su modo contra Zombies, en donde deberas abrirte paso entre multitud de muertos vivientes, resolviendo puzles, y sobrevivir hasta el final. Además, se hizo tan popular, que para darle mas emoción, incluyeron en sus versiones posteriores, varios easter-eggs de títulos anteriores, para intentar generar en el jugador, sentimientos encontrados. Y todo comenzó aquí, en esta entrega, donde el usuario debía sobrevivir a rondas y rondas de zombies, hasta que le aguantaran las fuerzas. Ganó mucho el poder jugarlo en cooperativo.







Sin ninguna duda, fue la versión de Zombies de la entrega "Call of Duty: Black Ops 2" la que revoluciono la franquicia, y dio un golpe en la mesa en cuanto a los títulos de shooter. Uno de los juegos mejor valorados de toda la franquicia por todo lo que tenia: modo historia, modo PVP y modo Zombies; todos y cada uno de sus modos fueron bien recibidos por el publico: por llevar la tradicional linea argumental de Call of Duty a otro nivel y época, por un manejo y jugabilidad mucho mejor que el de sus predecesores, por unos mapas que daban mucho juego e imaginación, y un conjunto de armas nuevas con nuevos aspectos y estilos; sin mencionar el apartado grafico, que era magnifico para entonces. Se puede decir que fue con este titulo donde Call of Duty pegó un pelotazo a lo mas alto, y con ello, la compañía dio paso a una nueva época en sus entregas, dejando a un lado lo clásico, y dando paso al concepto futurista.







Aunque Black Ops 2 fue la primera entrega semi-futurista, la que de verdad comenzó toda esta nueva etapa, fue "Advance Warfare", la primera entrega futurista de verdad, y el primer juego de Call of Duty con el que me crié. Si, no tuve infancia, y a las anteriores entregas no las jugué hasta mucho después, pero mas vale tarde que nunca, ¿no? En este juego, se captaba el mensaje: se acabó lo antigüo, hola a lo nuevo. Armas nuevas y jamas vistas, jugabilidad futurista y novedosa, mapas que te incitaban hacer uso de esas mecanicas, y un nivel grafico, que a primera vista podía parecer peor a algunas entregas anteriores, pero ganaba en fluidez y en sintonía con el entorno. Un buen juego, de mis preferidos. Y es a partir de aquí, de este mismo juego, cuando la franquicia empieza a torcerse. Aquí empieza la verdadera critica.











¿Qué ha pasado con Call of Duty desde entonces? Muy sencillo: los juegos se hacen repetitivos, la jugabilidad no ha mejorado apenas (muy muy poco), la variedad de armas apenas cambia, los mapas se hacen cansados cuando pasa el tiempo... Lo único que ha ido mejorando ha sido el apartado grafico, que obviamente se debe a que lo han permitido las consolas de ultima generación (por que si no hubiese sido asi, apuesto a que tampoco hubiésemos tenido mejoras en ese aspecto). Ha llegado un punto, en que ha sido tal la creación de contenido, que se hn quedado sin contenido que crear. Por cada entrega desde entonces, han introducido muy pocas mecanicas novedosas, que aportan mas al apartado visual que al juego en si. En duras palabras, es mas fachada que otra cosa. Hubo revuelos con los posteriores juegos futuristas, y tal fue el golpe, que intentaron volver a los viejos tiempos, desarrollando un juego como fue WW2 ambientado en la 2º Guerra Mundial (como sus viejas entregas) pero producido a dia de hoy, con las consolas de ultima generación, y con mucha experiencia a sus espaldas. ¿Y para qué, si después ni le daban soporte, ni actualizaban su contenido?. No tardaron en querer volver a dar otra etrega semi-futurista, en un intento absurdo bajo el pensamiento de "si no quieren ni una cosa ni la otra, pues démosle algo intermedio". Solo vi contenido de "Black Ops 4" durante 2 meses como máximo; después de ello, no volvi a saber nada de Call of Duty, hasta que se anuncio el estreno de una nueva entrega, algo que de verdad me sorprendió: UNA REMASTERIZACION DE "MODERN WARFARE"







Y si ya no tenían ideas, pues solo les quedaba tirar de viejas glorias. Esta ultima entrega, es una remasterización del antigüo "Modern Warfare", trayendo el juego a las consolas de hoy en dia, con la nueva tecnología que eso implica. Pero no deja de ser eso, una remasterización.

¿Y que se puede sacar de todo esto entonces? Muy sencillo. Bajo mi punto de vista, no han sabido innovar, porque también es cierto que de su temática, tampoco hay mucho que sacar. Hubiesen ganado mucho mas de un único juego, al que hubiesen actualizado el contenido periódicamente, tanto con contenido gratuito como de pago, dándole un soporte bueno, y escuchando a la comunidad; un juego con una mayor variedad de mapas, armas, personajes, modods de juego, roles, y todas las duras criticas de los últimos años se las hubiesen ahorrado, porque han estado vendiéndonos el mismo peluche pero de distinto color y marca. Algun dia, se darán cuenta...