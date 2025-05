Call of Duty Mobile Temporada 10

Call of Duty Mobile es un juego que no parece estar relacionado con los demás juegos de esta franquicia, porque no llega a ser del todo similar a otros Call of Duty, sin embargo, si se puede ver modos de juegos y características familiares, como vendría siendo el clásico modo duelo por equipos, aunque también podremos ver otros modos como: todos contra todos, punto caliente, dominación, buscar y destruir y tiroteo, sin mencionar al modo Battle Royale que recibió una de sus mayores actualizaciones y los modos de juegos que van rotando.





Duelo por equipos y todos contra todos







En el modo duelo por equipos te emparejaras en una partida 5 vs 5, donde antes de comenzar y al morir podrás seleccionar o cambiar de armamento entre las diez opciones que previamente en el arsenal habremos personalizado, gana el primer equipo que consiga matar a 50 enemigos. En todos contra todos tendremos las mismas mecánicas que en el duelo por equipos, solo con las diferencias de que nadie tendrá equipo y para ganar alguien tendrá que matar a 20 jugadores.



Punto caliente







En este modo de juego tendremos que luchar por un punto con nuestro equipo, y mantenernos allí para ir ganando puntos, será un batalla 5 vs 5 y ganara el primer equipo en llegar a 150 puntos. Podremos cambiar de armamentos al comienzo de la partida y al morir.



Buscar y destruir e tiroteo







En tiroteo estaremos en un 2 vs 2, la particularidad de este modo reside en que tendremos los 4 el mismo armamento y no tendremos regeneración de vida, al morir no podremos hacer nada hasta que alguien gane el turno, cada turno se gana cuando un dúo es destruido, y para ganar tendremos que ganar 6 turnos. En buscar y destruir, seremos 5 vs 5, tendremos el objetivo de colocar una bomba en el punto A o B, en el caso de ser terroristas, o proteger los puntos A o B de los terroristas, en caso de ser de la policía, ganaremos un turno cada vez que matemos a todo el equipo contrario o, en el caso de ser terroristas colocar la bomba y protegerla hasta que explote, si somos policías podremos ganar si desactivamos la bomba en caso de que los enemigos la instalen, podremos cambiar de armas cuando muramos o al empezar la partida, cada vez que muramos en un turno tendremos que esperar a que termine este, nos podremos regenerar la vida.



Arsenal







El arsenal es el que más cambios a sufrido junto al Battle Royale en esta temporada, este nuevo arsenal nos permitirá una mayor personificación de las armas, esto permitirá por ejemplo dar mayor velocidad de movimiento a un arma pesada sacrificando precisión, o dar mayor velocidad de desenfundado a un francotirador pero quitarle velocidad, esto es debido a la gran cantidad de nuevos accesorios que han añadido, incluyendo nuevas secciones como las ventajas.



Battle Royale







El Battle Royale en resumidas cuentas, ha sido añadido varias nuevas armas, también cuatro nuevas habilidades, uno de los cambios más grandes a sido la eliminación de accesorios y el añadimiento de las rarezas y ventajas, haciendo que podamos encontrar desde armas grises sin accesorios a legendarios que son armas con el máximo de accesorios posibles, también se ha añadido varias nuevas localizaciones al mapa y añadido una mejora de texturas.



También cabe a resaltar la gran cantidad de recompensas que han regalado por jugar esta temporada, y los nuevos aspectos que han sacado a luz.