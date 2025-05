Call of Duty: Infinite Warfare-Reseña

Call of Duty: Infinite Warfare es un juego de disparos de la saga de COD. Es uno de los primeros juegos de esta saga que se traslada al espacio exterior, cosa que le dio buenas expectativas.

Historia o campaña





Call of Duty: Infinite Warfare tiene un modo campaña o historia algo muy peculiar, ya que todo empieza cuando los humanos deciden dar el paso a una nueva era, así que fueron mas allá de la atmósfera y crearon una nueva frontera que ofrecía la promesa de un nuevo comienzo. Pero con el tiempo fue creado un nuevo movimiento desvinculado al planeta Tierra, donde había nuevas reglas, nuevas ambiciones y nuevos enemigos. El Frente de Defensas Colonial formó un ejército y se separó de la Tierra cuando ni siquiera eran revolucionarios sino que sólo querían el poder absoluto, por lo que asaltan colonias, toman recursos, controlan los territorios a la fuerza y usan sus flotas para poder privatizar todo tipo de recursos para sobrevivir. El FDC es una máquina de guerra dirigida por militares, cuyo único propósito es el poder sobre la Tierra.





El FDC ataca una de las instalaciones de armas que se puede decir que es la fase de una operación llamada RAYA, porque el servicio de información sugiere que el objetivo que tienen es un prototipo de un arma. El objetivo del equipo SCAR es extraer el arma y prender en llamas el lugar antes que el FDC los localice. Al extraer el arma fue ocasionada una explosión donde todos los miembros SCAR quedaron sin conocimiento alguno. En el momento en que los SCAR recuperan el conocimiento fueron encontrados por la FDC liderado por Salen Kotch y fueron asesinados. Al enterarse, el Capitán de los SCAR, Nick Reyes junto con el Almirante Fredrick Raines, la Teniente Nora Salter y ETH.3n o mejor conocido como Ethan (el primer robot con emociones) que estaban en la Tierra haciendo un desfile celebrando la semana de la Flota, hackean el sistema de seguridad de uno de los cañones de AATIS, produciendo una catástrofe en la ciudad, explotando toda la flota y haciendo un ataque a toda la ciudad, causando la muerte de miles de civiles.

Personajes

Nick Reyes: Nick tuvo su cargo como teniente en los SCAR hasta que un día, en un ataque del SDF, el capitán de la nave fue asesinado, por lo tanto Nick fue nombrado capitán de los SCAR. El capitán Nick es el único personaje jugable en el modo historia.









Salen Kotch: Es el líder de la FDC y el comandante de la nave Olympus.









Nora Salter: Es la teniente de los SCAR y compañera de combate del Capitán Nick.









Fredrick Raines: Es el Almirante de los SCAR, un amigo y mentor de Nick.









ETH.3n (Ethan): Es un personaje principal en la historia que pertenece a los SCAR y es el primer robot de la saga con emociones.









Usef Omar: Es un sargento mayor del SATO y lideraba a los marines de la retribución.









Caleb Thies: Es un vicealmirante del FDC que estaba junto a Salen Kotch.







Bradley Fillion: Es un miembro del FDC y Capitán de la nave ARES.







Multijugador

Call of Duty: Infinite Warfare nos ofrece uno de los mejores multijugadores de esta saga, con una gran variedad de mapas y modos de juegos similares a las anteriores entregas de la saga de COD. Estos son los modos de juego que se nos ofrece:

Duelo por equipos

Dominio

Frontline

Buscar y destruir

Muerte confirmada

Todos contra todos

Punto caliente

Defender

Enlace

Demolición

Capturar la bandera

Reinforce

Grind

Infectado

Juego de armas

Drop zone











Mapas

Nos ofrece una gran variedad de mapas, con muy buenos gráficos y muy realistas. Estos son algunos mapas que nos ofrece:

Breakout

Crusher

Scorch

Retaliation

Frontier

Grounded

Precinct

Frost

Throwback

Terminal

Skydock

Mayday











Call of Duty: Infinite Warfare Tráiler





Call of Duty: Infinite Warfare no es uno de los mejores de esta saga, ya que tiene algunos defectos. Como por ejemplo, se exagera la ficción en determinados momentos. Su animación es indudablemente increíble, gracias a sus gráficos y sus buenos acabados. Call of Duty: Infinite Warfare fue muy criticado por su modo futurista ya que es más de lo mismo, pero aun así su modo historia es un poco dinámico, y no se parece a lo que estamos acostumbrados a ver en las pasadas entregas de COD. Espero que les haya gustado y si es así, puedes dejar tu comentario.