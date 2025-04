Call Of Duty: De la gloria al olvido

Hoy en día, todos conocemos Call Of Duty, ese simulador de guerras, que un día fue el "favorito de todos" pero que pocos años después se a convertido en un icono de como destruir una saga.



Aquí te cuento toda su historia.

Orígenes

Está historia comienza un 29 de octubre, más exactamente un 29 de Octubre del 2003. Activision una de las grandes distribuidoras estadounidenses saca a la venta “Call Of Duty” desarrollado por Infinity Ward desarrolladora de otros juegos más actuales de la saga como: Call Of Duty: Ghosts o de los Modern Warfare.

Se nos presentó un juego bastante simple ambientado en la segunda guerra mundial, el cual a mucha gente no gustó. Del cual salieron las bases de los juegos de hoy en día.











Declive de la saga

Después de muchos años de tener un nuevo juego cada 12 meses, llega en el 2013 Call Of Duty: Ghosts, un juego basado en la guerra moderna, el cual no gustó.

Llegaba después de Call Of Duty: Black Ops II para muchos el mejor juego de la saga, el cual dejó el listón demasiado alto. Este juego no supó llegar al mismo nivel y a partir de aquí la saga empezó a morir poco a poco.

Al año siguiente se nos presenta Call Of Duty: Advanced Warfare este juego fue bastante más popular que el anterior, pero igualmente o llegó a acabar de gustar, fue muy criticado por el sistemas de suministros que tenia, el cual era bastante PayToWin. Implementaron en ellos distintos modelos de armas los cuales te daban distintas ventajas, esto fue amado por muchos y muy odiado por otros.

Otros 12 meses después nos llegaba Call Of Duty: Black Ops III, parecía que la saga iba a resurgir todos estuvimos muy enganchados a este juego, nos hacia sentir lo que hacía años que habíamos olvidado, además de eso ese mismo año este juego consiguió remontar las ventas que habían ido bajando año tras año.

Ya de ahí en adelante todo volvió al ciclo de antes, cada año menos ventas, la comunidad más descontenta y la saga empezó a morir lentamente.











Comunidad Toxica

Uno de los puntos que provocó el declive, no es ningún secreto que la comunidad de Call Of Duty és una de las más toxicas de todas.

Llena de jugadores flammers, camperos, etc. Pero uno de los puntos que más repercutió a la saga fue la indecisión de la comunidad, este tipo de sagas dependen mucho de la comunidad y su “feedback”, el falló de esta fue lo dividida que estaba, un ejemplo de ellos fue al llegar el Call Of Duty: Ghosts la comunidad pedía nueva jugabilidad, por lo cual en el siguiente juego añadieron el “exo traje” un dispositivo que llevaban los soldados enganchado al cuerpo el cual te daba una movilidad más rápida, con dobles saltos y la posibilidad de esquivar.

Para entonces la gente se dividió, había una parte de la comunidad que defendía las nuevas mecánicas del juego, y la otra parte quería que todo volviese al pasado. Esto provoco que la comunidad nunca acabase de estar contenta.









El Copy-Paste de la saga

Otra cosa que indignó mucho a la comunidad fue el reciclaje de ciertos elementos que se hacía de un juego a otro. Lo cual hacía que cada año pagases 70 $ por el mismo contenido.

Se descubrieron animaciones de la campaña duplicadas, en las que simplemente se cambiaban los personajes y el terreno, además de la reutilización de modelos, animaciones y sonido de armas. Esto enfureció muchísimo a la comunidad la cual se sentía estafada por estas practicas que llevaban acabo las empresas desarolladoras.











Lo mismo de siempre…

Otro problema es el sobre explotamiento de la formula, cada Call Of Duty añadan lo que añadan se siente igual, mismas bases, armas muy similares, etc. Algún juego se salva por alguna cosa nueva interesante, un ejemplo eran los Black Ops, se añadió un modo muy revolucionario, el modo zombis.

Era un modo de juego basado en oleadas de zombis, el cual ya se había vislumbrado en el Call Of Duty: World At War, fue exclusivo de los Black Ops, hasta que en Advanced Warfare se añadió, en ese momento se empezó a perder la magia. Era un modo zombis exactamente igual, pero con los elementos y la ambientación de ese juego, se copió el sistema de “easter eggs”, el sistema de rondas y el de las ventajas entre muchos otros.









Opinión Personal

Aquí llegamos al final de este artículo, toda esta situación de Call Of Duty es una cosa que me duele bastante, esta saga llegó a mi vida cuando yo era muy joven, gracias a mi hermano me volví fan y desde Call Of Duty: World At War en adelante he jugado todos los juegos de la saga.

He vivido los mejores y los peores momentos de ella, y he notado como poco a poco, ella iba cambiando. No creo que Call Of Duty sea una saga muerta, pero si moribunda. Hace dos años que le dije adiós, aunque he jugado los dos últimos juegos, no los he llegado a comprar.

No se si esto llegara a ser un adiós definitivo o solo un hasta luego, os dejo un mensaje para los nuevos jugadores: disfrutar vuestras sagas favoritas día tras día, nunca sabréis cuando acabaran. Un saludo, SSuareZZ.