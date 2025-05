Call Of Duty 2 El Olor De La Victoria

Call Of Duty 2 es un juego de acción y disparos en primera persona en donde temes al rol de un soldado en la 2 guerra mundial ven aquí camarada tenemos que luchar por nuestra nación agarra tu rifle y acaba con los soldados enemigos y recuerda estar a cubierto buena suerte camarada

1+ Sobre El Juego:

Call Of Duty 2 es un juego de acción y disparos en primera persona perteneciente de la saga call of duty de activision el juego está basado en la 2 guerra mundial el juego recrea hechos y conflicto de forma realistas para ir mas al grano call of duty 2“COD2” como suelen llamarle está basado en hechos reales

Jugabilidad:

Como todo juego de acción y disparo los controles son “aswd” para caminar en este COD no se puede correr bueno cuando lo probé y vi configuraciones no avía una tecla para correr pero el “shift” sirve para golpear a tu enemigo con tu arma con click derecho apuntas y el izquierdo disparas con “G” lanzas granada mientras que con el 4 lanzas granadas de humo con 2 sacas el arma principal mientras que con 3 lanzas la secundaria con la “c” es para agacharse mientras que el “ctrl” es para arrastrarse y para levantarte y saltar es con el espacio

El juego tiene campañas y multijugador “aunque no he jugado el multijugador” el que tengo solo tenía 3 campañas “que eran unión soviética, Inglaterra y Estados Unidos” pero la campaña que comenzaras es con la unión soviética un tutorial y luego la historia se desarrolla mejor

Los enemigos:

Con quien lucharas son con “algo que no puedo mencionar porque si no me rechazan el articulo” alemanes algo llamado afrika korps aunque aquí no todos son enemigos también tendrás aliados trata de no lastimarlos o si no perderás por ser un traidor a la patria

Armas:

En este juego tenemos variedad de armas y granadas no mostrare imágenes o si no esto se llenara mucho de imágenes y no de texto y eso no es lo que quiero

Tenemos variedad de rifles como rifles soviéticos rifles alemanes rifles estados anídense y también snipers al igual que subfusiles y pistolas, en las granadas solo ay un tipo de granada de humo y 2 que son granadas normales “las redondas” y granadas alemanas que en mi opinión parece una chupetas “una golosina de mi país que tiene un palo y dulce al final”

Además de las armas de mano podemos controlar otras armas que no se pueden llevar como antiaéreos a veces ponen misiones de tanques ay ametralladoras

Mi opinión sobre el juego:

La verdad me gusto y es un buen juego y me encanta como gran parte de la historias y armas estén basadas en la 2 guerra mundial y me gusta que cuando se gana o muere en una misión salgan frases de personas reales que hicieron grandes cosas en la vida como frases de napoleón y julio cesar

2+ Requisitos, Creador Y Fecha De Creación:

El juego fue creado por activion y desarrollado por infinity Ward fue lanzado el 4 de noviembre del 2005

Requisitos:

Supported OS: 10.12 (Sierra)

CPU Processor: Intel Core 2 Duo (Dual-Core)

CPU Speed: 1.8 GHz.

Memory: 512 MB RAM.

Hard Disk Space: 4 GB.

Graphics: NVIDIA Geforce 7300 or better or ATI Radeon X1600.

Video Memory: 128 MB VRam.

Notice: Intel Integrated GMA 950 and Intel Integrated X3100 are unsupported video chipsets.

3+ Agradecimientos:

Agradezco que hayas leído mi artículo y espero que lo hayas disfrutado como yo disfrute de escribirlo y probar el juego para traer este articulo

Hecho Por: MrWither21