Hoy os voy a hablar sobre Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth. Se trata de un verdadero juego del género Survival horror además de mezclar unas mecánicas de lo más realista.

El juego comienza en el año 1915 en Massachusetts, somos avisados por un compañero nuestro de la policía en la que nos pide que vayamos a una casa ocupada por una secta y que el líder ha pedido específicamente hablar con nosotros.

Tras llegar, intentamos meternos en la casa, pero los ocupantes empiezan a disparar a los agentes, por lo que nos metemos corriendo en la casa por una puerta trasera, mientras sucede el tiroteo, nosotros vamos investigando por la casa y descubriendo información sobre esta secta.

Mientras más vamos avanzando por el hogar, más muertos nos iremos encontrando por un suicidio en masa, más respuestas al por qué querían contactar con nosotros y un secreto que no deberíamos de haber descubierto, porque tras ese secreto, literalmente nos volvemos locos e ingresamos en un hospital psiquiátrico, en el cual estamos seis largos años.







Tras esos seis años, abandonamos la policía y nos volvemos detectives privados, de tal manera que el seis de Febrero de 1922, aceptamos un caso de desaparición en un pueblo costero de mala muerte.

A partir de aquí es cuando comienza el verdadero juego, en esta parte se centrará en investigar el pueblo, usando el sigilo, hablando con los lugareños y colándonos en hogares. Más adelante el juego se mete de lleno en la acción pero sin dejar de lado las investigaciones y los puzles, ya que tendremos una barbaridad de ellos.

La historia del juego es tan sumamente intrigante como aterradora, haciendo que nos sea irresistible dejar de jugarlo y llegar hasta el final de la trama. A lo largo del camino empezaremos a intentar deducir qué está pasando, pero el juego ya se encargará de tirar esas teorías mediante los cambios de acontecimiento, llevándonos algunas sorpresas completamente inesperadas.







Los gráficos para el 2006, que salió para ordenador, son increíbles, dejándonos en más de una ocasión incómodos y aterrados por la estupenda ambientación e inteligencia artificial de los enemigos. También para meternos más aún en este mundo tan tenebroso, del mismo modo que la cámara se encuentra en primera persona dándonos algunos momentos de lo más amargos.

La jugabilidad es perfecta, otorgándonos mecánicas de sigilo, acción, investigación y algunas veces de huidas que te pondrán el corazón a punto de estallar.

Las mecánicas que hacen grande a este juego son lo vulnerable que llega a ser nuestro protagonista, pues tendremos que tener cuidado con la cordura, ya que al ver cosas demasiado impactantes, podrían volver loco a nuestro héroe haciéndonos tener alucinaciones y que gastemos munición con algo que no existe, o tornarse borrosa la pantalla y no dejarnos ver los escenarios, y lo peor de todo, suicidarse.







Al mismo tiempo, tendremos que observar nuestro estado tras cada enfrentamiento, para comprobar que no tengamos ningún hueso roto, que nos estamos desangrando, que nos hayan envenenado, etc… En nuestro menú aparecerá nuestro personaje con los daños adquiridos, como también, indicadores que muestren la gravedad de dichas lesiones en una tabla.

Para poder curarnos deberemos de tener los materiales adecuados, ya sean vendas, costura, alcohol para desinfectar o tablilla para los huesos. Si dejamos las heridas sin tratar pueden llegar a infectarse y moriremos por culpa de las lesiones.

De esta manera, el juego nos penaliza en la jugabilidad con las agresiones forzándonos a curarlas, como pueden ser: No apuntar bien o no correr como deberíamos por tener el brazo o la pierna rota, ver borroso porque estamos envenenados, ver la pantalla en rojo porque nos estamos desangrando. Como podéis observar el juego nos obliga a estar pendiente de todo.



Conclusión:

Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth es un Survival horror de lo más completo, pareciendo que estamos viviendo realmente esta aventura tan espeluznante como misteriosa.







Si te gustan los grandes misterios y los Survival horror con una jugabilidad espectacular, este juego no te lo puedes perder, ya que está considerado como uno de los mejores juegos de terror de todos los tiempos.

