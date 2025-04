Bully, un gran juego de Rockstar Games

Adentrarse a este gran juego fue una de las mejores cosas que pude haber hecho de niño, no obstante, sigue aún sigue siendo uno de los mejores juegos que pude haber tocado en mi vida, definitivamente marcó mi infancia, y estoy aquí para hacer lo posible para que al menos le eches un vistazo, posiblemente te llegue a gustar como yo lo hice en mi primera impresión ante este juego.Es prácticamente un juego no tan conocido de la empresa de juegos, lanzado el, puedes jugarlo en dispositivos como lao en el, puedes descargarlo gratuitamente, o directamente comprarlo a un muy barato precio, que se los recomiendo con toda la sinceridad que puedo entregar. El juego tiene muy buenos Soundtracks y personajes muy interesantes, tanto los jefes, como los de "relleno", el personaje te caerá muy bien mientras sepas mas durante la historia, y veras todas sus cualidades que lo harán destacar de manera impresionante en tal juego.

Bueno, comenzando con lo principal, ya muchos sabrán que trata sobre un joven llamado Jimmy Hopkins el cual es dejado en una academia mientras sus padres pasan tiempo en su luna de miel, los cuales lo recogerán al proximo año. Este chico prácticamente fue expulsado anteriormente de muchos institutos por sus diversas malas conductas, pero ahora en este pueblo llamado "Bullworth" conocerá la academia clave para quedarse, ¿porque lo digo? quédense para saberlo.

Al entrar por primera vez en la escuela, será recibido amablemente por la sirviente del director principal, la cual le informará que se acerque al despacho de tal. Deberás dirigirte hasta allí, evitando de primera a los abusones que estarán frente a ti justo en la entrada, que comenzarán a agredirte y en algunos casos incluso querrán pelear contigo. Tendrás la opción más rápida que será ir rápidamente al despacho, o bien, quedarte a pelear con ellos (aunque siendo el principio del juego, está presente la posibilidad de que no sepas con facilidad dichos controles del juego y además que no tengan desbloqueadas diversas habilidades de batalla que adquirirás durante la historia), incluso puedes animarte a explorar a fondo el instituto, pero les recomiendo de a seguro que primero tomen en cuenta la misión principal. Una vez presente en tu objetivo, podrás conocer al director Mr. Crabblesnitch, con el cual comienzan una breve conversación dirigiéndose a muchos de tus problemas de conducta y cómo funcionan las normas en la academia de Bullworth. Luego de acabar, tendrás que dirigirte a la residencia masculina, donde estarás siendo esperado por abusones que querrán "enseñarte una lección", comenzando así una básica pelea contra uno de ellos, aprendiendo lo habitual para batallar en el juego, y luego terminando contigo humillando a aquel abusón, lo cual hará que Russell Northrop, más bien conocido como el jefe de los Abusones, se enfade y te golpee con fuerza, llamando la atencion de uno de los profesores a la cercanía, separándolos al instante. Luego de tal caso, entraras a la residencia, encontrándose así con Gary Smith, un supuesto nuevo amigo de Jimmy, quien te mostrará con mayores detalles la instalación, como tu habitación y vestuario, una maquina de bebidas para restaurar salud, etcétera. También conocerás a otro carismático personaje, llamado Pete, que es un chico tímido que intentara de primera recibir de buena manera a nuestro personaje.A continuación comenzarán las verdaderas misiones, que te adentrarás a conocer más acerca de la historia, y avanzarás cada vez más en el juego, que es tan extensivo que me llevaría horas explicar toda la historia y cada personaje del juego, así que iremos a lo más importante (sin hacer spoilers, ni adelantos, para darte la oportunidad de ver por ti mismo este juego). Conste avanza la historia, desbloquearán más zonas por todo el pueblo, dirigiéndose a zonas de las diferentes clases o "grupos" de la escuela, ¿a que me refiero con tales grupos? son prácticamente los grupos de los jóvenes que participan en esa escuela, aunque no todos, ya que también habrán adolescentes en las calles (posiblemente, expulsados de la academia) con su propio grupo, pero los veremos todos a ahora:

-En primer lugar están: Los Abusones (Bullies)



Serán los principales contrincantes que te encontrarás en el juego, los primeros en hacer aparición para intentar burlarse de ti, no son difíciles de evitar o de vencer y no los encontraras muchas veces participando en la historia.

-En el segundo lugar: Los Empollones (Nerds)



Aparecerán repetidas veces en la historia, son notablemente el grupo más débil, pero los mejores en el control de tecnología y armas de fuego, incluso diseñadas por ellos mismos, también será notorio que serán los menos hostiles, y numerosas veces los tendras que ayudar en las misiones, incluyendo en las más principales en el juego.

-Ahora tenemos en tercer lugar a: Los Pijos (Preps)



Como se menciona, son los más ricos en el pueblo, propietarios de casas lujosas en "barrios importantes", profesionales en el arte del Boxing, y muy egocéntricos, haciendo así que sean un grupo muy envidiado y odiado por numerosas personas. Siempre se intentarán ver superiores a ti, incluso luego de haberlos dominado.

-En la posición actual están: Los Macarras (Greasers)



Ellos son los que trabajarán en el taller de la academia, son profesionales en reparar y montar bicicletas, una de sus guaridas será un edificio un abandonado, lo cual indica que les gusta recorrer por todo el pueblo para buscar zonas adecuadas donde no haya nadie, también se les ve fumar de vez en cuando, pero realmente, mi grupo favorito.

-En esta posición se encuentran: Los Musculitos (Jocks)



Considerados los "dueños" del instituto, son los reconocidos deportistas que representan la academia de Bullworth. Son estatalmente los más fuertes y más difíciles de combatir cuando vienen en grupos hacia ti, pero pese al avance de la historia, no resultarán tan difíciles, pero aun así, evítalos a toda costa al inicio del juego.

-En el último puesto, pero claramente no menos importantes: Los Costras (Drops Out/Townies)





Aquí tenemos a los que abundan las calles, los más violentos en el juego, por el hecho de odiar la academia y a sus estudiantes en ella, te los encontrarás mayormente en calles pobres y fábricas del pueblo, también evita enfrentarse con ellos a grandes cantidades a principio del juego.

Ya que ahora sabes cuales son las diferentes divisiones de grupos, sigamos hablando un poco más. Durante el transcurso de la historia, irás poco a poco dominando a cada uno de ellos, enfrentándose a sus jefes, es decir, al núcleo de la banda, los cuales una vez derrotados, ganarás el respeto de ellos al máximo. [Dato: Si posees el respeto de un grupo al máximo, deberás atacarlos dos veces para que comiencen a pelear contigo]

Durante el juego, además de las misiones, te toparas con retos, que servirán (para desbloquear nuevos puntos de guardado), tiendas de ropa, peluquerías, atracciones en la feria (una de ellas, la carrera de Karts, que al completar todas las carreras desbloquearás un Kart para poder conducirlo por todo el pueblo), trabajos para conseguir dinero extra, etcétera, haciendo así, que el juego te de inmensas posibilidades de entretenerte, además que con la instalación de Mods puede modificar aún más el juego para organizar peleas interesantes, entre otras cosas. También no nos podemos olvidar de las clases, tanto de matematica, biologia, historia, y diversas materias mas, que en base a que las vas completando, desbloquearas habilidades extras que te servirán en tu aventura. En fin, un juego genial para pasarla bien un buen rato, y si eres como yo, pasartelo como mas de diez veces, no requieres conexión a internet, ni un dispositivo muy potente para jugarlo, aunque hace no mucho salio una version Online Multiplayer, para jugar con diferentes usuarios, pero eso ya es otro tema, al igual que los mods, aquí estoy hablando del Bully puro, el que marcó por completo mi infancia, y que espero que algun de aquí también haya vivido lo mismo que yo, enserio me gustaría que hayan personas aquí con mis mismos gustos. Deben probar este juego, se los aseguro, y para terminar, les dejaré uno de sus Trailers:



Hasta aquí mi aporte, espero que les haya interesado, y que sepan que este fue mi primero articulo en esta pagina, asi que valorenlo con honestidad y no sean tan duros por si cometí algún error, cuando escribo rapido suelo cometer numerosos errores, pero me divertí escribiéndolo, y espero que aporte algo bueno y no sea solo un articulo de "decoración", solo quise mostrarles lo que pienso de esta joya.