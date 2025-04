Build Sigilo

Payday 2 es un juego que se basa principalmente en la acción, pero hay algunas misiones (por no decir muchas) que se pueden hacer en sigilo y en eso me centrare, una build para misiones que se pueden hacer en sigilo.Espero lo lean completo y les sirva 1) Se necesita nivel 100 pero no se necesita nivel de InfamiaHABILIDADESSe van a "Controlador" y toman las habilidades "Amistad Forzada", "Dominado" y "Sindrome de Estocolmo" basicos, estas habillidades no ayudaran a gritar e intimidar guardias y civiles mas rapido y a mayor distancia, sindrome de estocolmo hará que todo el ruido que hagamos asuste a los CIVILES. Luego se van al lado y toman "Pulso Firme" y "HTV" Ase, HTV nos ayudara a marcar guardias desde más lejos y el marcado durara mucho más.Luego en la Rama de Maton se van a tanque humano y toman "Resiliencia" y "Tansportador" basicos, Transportador ayudara a lanzar bolsas (de cualquier tipo, con lo que sea que lleven) mas lejos y tomarlas más rapido. Al lado toman "Carroñero" basico y "Sierra Multiusos" Ase, Sierra multiusos Ase nos dara la ventaja de llevar la sierra como un arma secundaria y sera más eficaz teniendo más municion.En la rama de Tecnico toman "La Tercera Ley" basica y cualquiera de las segundas, luego toman "todologo" Ase, con Todologo Ase pueden llevar 2 deslegables a las misiones. Al lado toman todas las habilidades taladro Ase aparte tomando también "Más Explosivos" Ase, (las minas pueden detectar guardias si la luz es azul RECUERDALO)En la rama de Fantasma en Shinobi toman de la primera habilidad hasta la penúltima Ase experto la ultima habilidad que es "Especialista en ECM" esa la toman básica, con todo esto se obtienen los siguientes beneficios:-Puedes llevar 2 ECM o 2 bolsas de cadáveres- Los ECM duran 25/s (sin "Especialista en ECM)-Puedes usar un ECM para abrir ciertas puertas o cajeros automáticos-Puedes desactivar las cámaras por 20/s si interactuas con ellas-puedes quedarte quieto durante 3/s para detectar a los guardias y/o civiles que están a tu alrededorAl lado en Evasor toman "Corredor" y "Velocista" básico como en cualquier build, también toman "Bolsillos Ocultos" para poder ganar ocultación sin hacer nada.En Asesino Silencioso toman "Segundas Oportunidades" e "Ilusiones Ópticas" Ase para que los silenciadores no afecten la ocultación.No toman nada en fugitivo, el pulso que les sobra pueden ponerlo en "Manos Firmes" en la Rama de Técnico , AmetralladorTalentosEl talento enfocado al Sigilo es el Ladrón del DLC de Clover si quieres (O puedes) usa este la mayor parte del tiempo.La otra opción es Yakuza por su velocidad de movimiento.Si no tienes ninguno de los anteriores puedes usas Jefe de Equipo ya que aumenta tu alcance para intimidar guardias y civiles además de aumentar tu resistencia para correr en un 50%ArmasLas más recomendadas de mi parte son:-La pistola Bernetti 9 con silenciador y cosas que le den ocultación alta-Pistola Gruber Korz con silenciador y algo que le de ocultación(Las Pistolas anteriormente mencionadas pueden ser de daño bajo pero con silenciadores y habilidades pueden llegar a 34 de ocultación, el nivel máximo de ocultación en el juego-La Escopeta Juez (Secundaria) con el silenciador "The Silent Killer" y con cualquier cosa que de ocultación-El Fusil Car-4 (Primaria) con cualquier cosa que de ocultaciónEstas son las mejores opciones si no tienes ningún DLC, en caso de tener DLC es casi lo mismoBuenas primarias serian La escopeta Raven, El rifle Cavity, El rifle valquiria, Arcos o Ballestas y cualquier arma con ocultación alta y que disponga de un silenciadorLa arrojadiza podría ser:-Las Cartas-Los shurikenso cualquier arrojadiza que no haga ruidoArma Cuero a CuerpoEl arma cuerpo a cuerpo podría ser la Culata del Arma o los Nudillos Eléctricos (O cualquiera) la idea es que tengas 4 o 3 de detección durante la partidaDurante la PartidaNo te apures, cuando uno se apura es cuando las cosas tienen mayor probabilidad de salir mal.Intenta ir agachado todo o la mayor parte del tiempo ya que hay menos probalidades de que los guardias y civiles te detecten (Al estar agachado disminuye el alcance de vista que tienen los guardias y civiles en ti.Si vas a tomar un banco lleva una arma sin silenciador de primaria, durante la partida ocupa el arma con silenciador y al momento de querer tomar el banco o la tienda ocupa el arma sin silenciador y empieza a disparar como loco (intentando no romper las ventanas o matar civiles) recuerda que tienes Síndrome de estocolmo y esto intimida a los civiles (antes de esto pon un ECM para que no te vean las cámaras y/o llamen a refuerzos o a la policía tanto civiles como guardias)Y listo puedes cambiar algunas cosas de la build si algo no te sirve y eso.Gracias por leer esto y espero que te sirva